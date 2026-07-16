expulsions
Suspesos fins al setembre els desallotjaments del desnonament de la Mina
Pau Lizana Manuel
Nou capítol al macrodesnonament de 58 vivendes de titularitat pública ocupades des del 2017 al barri de la Mina de Sant Adrià de Besos. El Consorci de la Mina –integrat per la Generalitat, la Diputació de Barcelona i els ajuntaments de Barcelona i Sant Adrià– ha demanat aturar tots els llançaments ordenats pel jutge al bloc del carrer d’Ernest Lluch. Eren cinc desnonaments en total, programats per al mateix 29 de juny, el 8 de juliol i dilluns passat dia 13, en què els agents tampoc es van presentar.
Així, ja no queda cap altre desallotjament programat fins al setembre, després de la tornada a l’activitat dels jutjats després del seu període vacacional. Si res canvia, doncs, s’hauran produït en aquesta primera tanda un total d’11 desnonaments: 10 entre el 18 i el 25 de juny –davant una forta presència policial i amb episodis de tensió amb els veïns–; i un últim el 2 de juliol passat. A partir del setembre, es preveuen llançaments els dijous de cada setmana almenys fins al desembre. Hi ha dies en què estan programats tres o quatre desallotjaments simultanis.
Quatre famílies, això sí, han reocupat els pisos on feien vida després de retirar les portes antiocupació col·locades pels Mossos d’Esquadra. En tots aquests casos, el Consorci ha denunciat les reocupacions i ha sol·licitat al jutge el desallotjament immediat. La justícia, no obstant, ha desestimat fins ara totes aquestes demandes. En l’última resolució sobre això, a què ha tingut accés EL PERIÓDICO, un jutge admet que el desallotjament és la mesura "idònia per recuperar la possessió", però que "no apareix prou acreditada la seva necessitat urgent, ni resulta proporcionat la seva adopció".
En resolucions anteriors, la justícia havia arribat a argumentar que "la part denunciant resulta ser una persona jurídica multipropietària i la part denunciada acredita trobar-se en situació de vulnerabilitat habitacional". La interlocutòria també va al·legar que "l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, de moment, no ofereix una alternativa habitacional".
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