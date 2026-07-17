mobilitat
La diputació preveu invertir 84 milions a renovar carreteres
S’han fet el 90% de les actuacions previstes en la primera fase del pla, que beneficien 300.000 usuaris diaris. En la segona, s’abordaran 226 quilòmetres més.
Alma Rodelgo
La Diputació de Barcelona va presentar ahir el balanç de la primera fase del Pla Zonal de la Xarxa Local de Carreteres, projecte que busca racionalitzar, actualitzar i ordenar la xarxa de vies locals per garantir l’accessibilitat al territori, especialment als municipis més petits que no disposen de connexions adequades. La presentació va estar liderada pel diputat d’Infraestructures i Territori, Sergi Vallès, que va explicar que, ja que les revisions d’aquest pla estan previstes cada cinc anys, "aquesta es converteix en la primera revisió oficial del Pla Zonal".
La nova proposta de revisió del pla, que recull les sol·licituds fetes per les entitats locals entre el 2020 i el 2025, exclou de les seves anàlisis les obres que ja es troben en fase de planificació o execució. Al seu lloc, proposa un nou paquet d’actuacions que inclou 103 eixamplaments de carreteres, equivalents a 464,73 quilòmetres, i la proposta de descatalogació de 151 trams, que sumen 228,9 quilòmetres i perdran la condició de carretera per passar a ser d’àmbit municipal.
De cara a la segona fase, queda revisar 71 avaluacions possibles que inclouen 226 quilòmetres, "les prioritats de la qual es consensuaran amb el territori", preveient una inversió de fins a 84,5 milions. Vallès va celebrar aquestes dades assegurant que fa una valoració magnífica de la situació, "tant en el seu rol d’alcalde com en el de diputat".
Aquesta actualització arriba després d’haver-se executat, o estar en procés d’execució, prop del 90% de les 35 actuacions de la primera fase. Aquestes millores ja beneficien uns 300.000 usuaris diaris, segons dades de la diputació, que recorren més de mig milió de quilòmetres al dia per les vies optimitzades. Inicialment, es contemplaven quatre actuacions més que haurien elevat la xifra a 39, però el diputat va detallar que "finalment s’han descartat per diferents casuístiques". Malgrat aquestes baixes, Valentí Aceña, gerent de Servei d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, va destacar que el Pla Zonal és un exemple de com s’ha de treballar, i va assenyalar que "hi ha pocs plans amb un grau d’execució tan alt".
La inversió de la primera fase ha sigut assumida en un 97% per la diputació –s’han relegat les contribucions municipals a col·laboracions molt puntuals–, i s’estima que a l’acabar aquesta etapa la xarxa viària gestionada per la corporació haurà crescut prop d’un 10%.
Drenatges i senyalització
El balanç d’aquest període es concreta en diverses línies d’actuació prioritàries. D’una banda, s’han transformat 18 camins en carreteres oficials, cosa que representa una mica més de 45 quilòmetres de longitud; a l’assumir la diputació la titularitat i el manteniment, els ajuntaments es beneficien d’un important estalvi pressupostari. D’altra banda, s’ha millorat la seguretat de 17 camins municipals mitjançant actuacions en 76 quilòmetres, on s’han reparat esquerdes, drenatges, senyalització i tanques de protecció, tot i que sense dotar-los de característiques tècniques de carreteres perquè no s’incorporin a la xarxa provincial. Així mateix, s’han eixamplat 16 carreteres existents per millorar 34 quilòmetres de via, i s’han descatalogat i transferit als ajuntaments un total de 9 trams que sumaven uns 6,5 quilòmetres per passar a ser d’àmbit urbà.
Aquestes accions han tingut un impacte directe sobre els municipis de la província barcelonina. En concret, 23 municipis s’han beneficiat de les millores de seguretat en camins amb un total de 63,6 quilòmetres executats o en execució. Cinc municipis més s’han vist beneficiats per la transformació de camins en carreteres, que han suma 5,7 quilòmetres en procés, mentre que un total de 30 municipis han guanyat seguretat gràcies a l’eixamplament de calçades, que han afectat gairebé 40 quilòmetres en diferents fases d’execució.
- Les matrícules canvien aquest juliol: aquestes són les noves lletres que començaran a veure’s als cotxes
- El secretari municipal va advertir Salellas que mantenir el cinema Truffaut en mans del Col·lectiu era il·legal
- Mor Josep Agustí i Ros, empresari històric de la construcció gironina
- Sabies que a Palamós hi ha una barraca amb una porta ben torta?
- Les imatges de la visita a Empúries de la família reial
- El Gironès, la Selva i la Garrotxa es troben entre les comarques de Catalunya on la vegetació està més seca
- Necrològiques del 15 de juliol de 2026
- Investiguen 66 persones per punxar la llum en 65 comerços gironins