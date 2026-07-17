Aposta
La diversitat i globalitat dels jugadors de ‘la Roja’, Tema del Diumenge
El Periódico
Després d’accedir la selecció espanyola per segona vegada en 96 anys a la final del Mundial de futbol, l’edició impresa d’EL PERIÓDICO d’aquest diumenge posarà el focus en la diversitat i globalitat dels jugadors que conformen el grup de Luis de la Fuente. A diferència de la selecció que va guanyar el Mundial de Sud-àfrica el 2010, formada per futbolistes criats majoritàriament en grans planters espanyols i amb poca experiència a l’estranger, l’actual combinat inclou casos com el de Pedro Porro. El defensa es va formar al Rayo Vallecano i al Girona abans de fer el salt a l’Sporting de Portugal i acabar consolidant-se al Tottenham. O el de Dani Olmo, que amb 16 anys se’n va anar de Terrassa a Zagreb i va passar per Leipzig abans de tornar al Barça.
El resultat és que, en la selecció actual, només Barça (3) i Athletic (2) repeteixen representants en l’onze tipus i 15 dels 26 convocats han tingut alguna etapa fora de la Lliga. També s’assenyalarà que l’aportació de Catalunya al combinat finalista continua sent destacable, amb un total de nou jugadors.
Bombers i ACS
Per la seva banda, el suplement Entendre-hi Més destacarà com la formació professional s’ha convertit en aliada dels Bombers de la Generalitat per portar la innovació tecnològica a la prevenció d’incendis i a l’entrenament de professionals. Així, l’Institut Tecnològic de Barcelona impulsa dos projectes destinats a millorar la formació: un de simuladors de realitat virtual, pensat per entrenar els bombers en la presa de decisions, i un altre que ha suposat la instal·lació de sensors a Collserola, per anticipar riscos en temps real. Finalment, el suplement Actius posarà el focus en l’enlairament de la constructora ACS, presidida per Florentino Pérez, que ha multiplicat per cinc el seu valor en borsa en els últims quatre anys, impulsada, entre altres factors, per l’aposta pels centres de dades als Estats Units.
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