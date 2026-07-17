Tribunals
La fiscalia demana cinc anys per a un policia de Barberà
Clàudia Mas
La Fiscalia sol·licita cinc anys de presó per a un agent de la policia local de Barberà del Vallès acusat d’agredir dos veïns durant un registre oficial practicat a l’interior d’un furgó policial. En concret, el ministeri públic reclama dos anys i sis mesos de presó per cada un dels dos presumptes delictes de lesions, ja que van ser dues víctimes. Consta així en l’escrit d’acusació remès al Jutjat d’Instrucció número 5 de Cerdanyola del Vallès. Els fets es remunten al 31 de desembre del 2021. Segons el relat de la fiscalia, l’agent estava prestant un servei de trànsit amb un vehicle oficial quan va donar l’alto a un automòbil en què viatjaven dos veïns de Barberà del Vallès. L’escrit assenyala que el policia coneixia prèviament un dels ocupants per intervencions anteriors relacionades amb presumptes delictes contra la salut pública. Davant la sospita que un dels homes pogués ocultar droga a la roba interior, se’ls va requerir per efectuar un registre més exhaustiu a l’interior del furgó policial. Va ser llavors quan, sempre segons la fiscalia, l’acusat va clavar diversos cops a la cara als dos ocupants del vehicle.
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