Investigació en marxa
La pediatra de Sant Pau que va atendre el nadó maltractat declara que les lesions anals no van ser originades en una sola acció
El centre sanitari va sospitar que el petit havia sigut víctima de maltractament i el va derivar a l’Hospital de Vall d’Hebron, on es va constatar la gravetat de les fissures
El pare del nadó maltractat a Barcelona va admetre a la família que havia tractat de forma brusca i «sacsejat» el nen
J. G. Albalat
Una de les pediatres de Sant Pau que va atendre el nadó presumptament maltratactat pels seus pares ha declarat aquest divendres davant el jutge que va constatar que el petit tenia lesions anals amb diferents graus d’evolució. És a dir, que no s’haurien produït en una sola acció, sinó en algunes, ja que el nounat, de sis setmanes, presentava cicatrius, segons fonts judicials consultades per EL PERIÓDICO. Aquesta afirmació corrobora la versió d’un cirurgià de l’Hospital Vall d’Hebron que va tractar el petit quan va arribar al centre, el 16 de març.
El fet que el menor presentés aquestes lesions, un hematoma als testicles i el fèmur trencat va fer saltar les alarmes. Aquell mateix 16 de març, els facultatius de Sant Pau van activar el protocol contra la violència infantil davant la sospita d’un possible maltractament i van decidir derivar el nadó a Vall d’Hebron, hospital de referència per a aquests casos, segons ha precisat una de les testimonis que han comparegut a la Ciutat de la Justícia. El pare del petit continua a la presó, acusat de maltractament habitual, lesions greus i agressió sexual amb penetració, mentre que la mare està en llibertat.
Aquest divendres han declarat davant del jutge les dues pediatres que van atendre el nadó el 16 de març, abans que fos traslladat a Vall d’Hebron, i dues metges més que l’havien assistit dies abans, el 10 de març. Aquell dia, una facultativa del CAP Roger de Llúria va derivar el petit a l’hospital perquè li practiquessin una ecografia, després que se li detectés un hematoma que s’estenia pels testicles. Els pares van al·legar en el seu moment que aquesta lesió era conseqüència de la col·locació prèvia d’una bossa d’orina, tot i que els experts interrogats han descartat que aquest fos l’origen de l’hematoma.
Activació del protocol
Les doctores que van atendre el nadó el dia 10 a l’Hospital de Sant Pau es van limitar a practicar-li l’ecografia i, segons han explicat en la seva declaració, no van examinar la zona anal del petit, per la qual cosa no van constatar cap lesió. Tampoc van observar res la pediatra i la infermera del CAP Roger de Llúria, no només aquell mateix dia 10, sinó també el dia 13, quan els pares van tornar a l’ambulatori amb el nen per conèixer el resultat de la prova. Per tant, els investigadors sospiten que les lesions anals podrien haver-se produït durant el període transcorregut entre el divendres 13 de març i el dilluns 16 de març, quan el menor va acudir a l’Hospital de Sant Pau i, posteriorment, va ser traslladat a Vall d’Hebron.
Les pediatres que van visitar el petit a Sant Pau el dia 16 han llançat una mica de llum sobre el que va poder passar. En aquest sentit, una d’elles ha explicat per què es va activar el protocol davant les sospites de violència infantil i ha detallat, igual com una de les seves col·legues, les lesions que presentava el petit aquell dia. La decisió de derivar-lo a la unitat especialitzada de Vall d’Hebron es va prendre perquè en aquest centre se li realitzessin més proves. Va ser allà on es va constatar la gravetat de les lesions anals. El 18 de març, dos dies després de l’ingrés del nen, es va procedir a la detenció dels pares. Dos dies després, el 20 de març, el jutge va decretar presó per als dos progenitors, tot i que la mare va sortir en llibertat al cap d’un mes i mig per ordre de l’Audiència de Barcelona.
Les fonts consultades afirmen que les pediatres de l’Hospital de Sant Pau han relatat que, aquell dia 16, els pares del nadó «no van tenir cap reacció» quan se’ls va comunicar que s’activaria el protocol per presumpte maltractament i que, durant l’exploració del menor, els progenitors es van mostrar «distants» amb el seu fill. No obstant, la defensa de la mare ha indicat que la seva clienta sí que va demanar als metges que investiguessin tot el que fos necessari. Una testimoni ha sigut clara a l’assegurar que «tot és possible en medicina» en relació amb l’origen d’algunes de les lesions que tenia el nen, entre les quals també costelles trencades i ferides al cap.
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