El miracle mèdic de Mercy i Goodness: la intel·ligència artificial ajuda a separar dues bessones unides pel cervell
Quatre operacions i més de 60 especialistes van aconseguir que es veiessin per primera vegada
Mercy i Goodness van néixer a Nigèria unides per la part superior del cap. Eren bessones siameses craniòpags, una condició extremament excepcional que es produeix aproximadament en un de cada 2,5 milions de naixements i que només representa entre el 2% i el 6% dels casos de bessons units.
Les nenes no només compartien una part del crani, sinó també teixit cerebral i una complexa xarxa de vasos sanguinis. Separar-les implicava un risc enorme: qualsevol error podia provocar una hemorràgia, danys neurològics irreversibles o la mort.
Tot i això, després de 15 mesos unides, un equip internacional va aconseguir el que semblava impossible.
Sis mesos, quatre operacions i més de 60 metges
La intervenció es va dur a terme a Abu Dhabi, als Emirats Àrabs Units, al SEHA–Sheikh Khalifa Medical City (SKMC), centre sanitari de la xarxa PureHealth.
Per separar les bessones van caldre quatre operacions, sis mesos de preparació i la participació de més de 60 professionals sanitaris de diferents especialitats. PureHealth va descriure la intervenció com “una fita històrica” i com un dels procediments més complexos d’aquest tipus.
Els cirurgians no van treballar únicament amb les imatges mèdiques tradicionals. L’equip va utilitzar intel·ligència artificial, realitat estesa, simulacions virtuals, tecnologia d’imatge avançada i models d’impressió 3D.
Aquestes eines van permetre estudiar amb precisió la unió dels cervells, els nervis i els vasos sanguinis abans d’entrar al quiròfan. Segons PureHealth, “aquestes tecnologies van permetre a l’equip cartografiar els delicats sistemes vasculars i nerviosos de les bessones, col·laborant en un entorn de realitat virtual”.
Van poder mirar-se per primera vegada
Després de completar la separació, els especialistes van reconstruir els cranis de Mercy i Goodness amb empelts de titani personalitzats fabricats mitjançant impressió 3D.
La ministra d’Estat per a la Cooperació Internacional dels Emirats Àrabs Units, Reem bint Ebrahim Al Hashimy, va afirmar que “això és més que una fita mèdica: és una història de compassió, valentia i col·laboració global”.
El moment més emotiu va arribar després de l’última operació. PureHealth va explicar que “per primera vegada, les nenes van poder veure’s cara a cara i jugar juntes”.
Actualment, totes dues segueixen un procés de rehabilitació per desenvolupar les habilitats motores, aprendre a moure’s de manera independent i preparar-se per tornar a Nigèria.
Arthur i Bernardo, separats després de set operacions
El cas de Mercy i Goodness no és l’únic en què la tecnologia ha ajudat a resoldre una operació que abans semblava impossible.
Els germans brasilers Arthur i Bernardo Lima també havien nascut units pel cap i compartien vasos sanguinis vitals i part del cervell. Van ser separats al Brasil amb l’ajuda de l’organització britànica Gemini Untwined i de l’Instituto Estadual do Cérebro Paulo Niemeyer.
La preparació va incloure simulacions en realitat virtual perquè cirurgians situats en diferents països poguessin assajar conjuntament. Van participar-hi gairebé 100 professionals i van ser necessàries set intervencions. Només les dues últimes operacions van superar les 33 hores de quiròfan.
Arthur i Bernardo tenien gairebé quatre anys quan van ser separats i es van convertir en els bessons craniòpags amb fusió cerebral de més edat separats amb èxit.
El cas de Khadija i Cherive a Sant Joan de Déu
A Catalunya també s’ha produït una separació extraordinària. Khadija i Cherive, dues bessones nascudes a Mauritània el 8 d’octubre de 2023, estaven unides per la part superior de l’abdomen i compartien un únic cordó umbilical.
Van ser traslladades a Barcelona i operades amb èxit a l’Hospital Sant Joan de Déu, gràcies al programa de cooperació internacional Cuida’m. L’equip mèdic va utilitzar planificació quirúrgica, simulacions i models anatòmics impresos en 3D per preparar la intervenció.
Dos anys després, les germanes fan una vida normal al seu país, segons ha explicat el mateix Hospital Sant Joan de Déu Barcelona.
Quan la IA es converteix en esperança
Mercy i Goodness protagonitzen una de les operacions més complexes de la neurocirurgia pediàtrica. El resultat no és obra exclusiva d’una màquina, sinó de la feina coordinada de cirurgians, anestesistes, radiòlegs, enginyers i especialistes de moltes disciplines.
La intel·ligència artificial aplicada a la medicina va ajudar-los a interpretar imatges, anticipar riscos i planificar cada moviment abans d’entrar al quiròfan. La realitat virtual i la impressió 3D van permetre assajar una intervenció en què gairebé no hi havia marge d’error.
Casos com els de Mercy i Goodness, Arthur i Bernardo o Khadija i Cherive mostren que la tecnologia no substitueix els professionals, però pot donar-los eines per arribar allà on abans la medicina no podia arribar. En situacions tan delicades, la IA mèdica pot convertir-se en una petita porta oberta a l’esperança.
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