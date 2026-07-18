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Aiguamúrcia i Querol es querellaran contra l’autor dels incendis

Aspecto del bosque tras el incendio en el Pla de Manlleu, el peor de los que ha vivido estos días Aiguamúrcia.

Aspecto del bosque tras el incendio en el Pla de Manlleu, el peor de los que ha vivido estos días Aiguamúrcia. / Àlex Lópex / EFE

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Jan Magarolas

Aiguamúrcia

La impotència i l’enuig pel bosc cremat donen pas a l’acció. Els ajuntaments d’Aiguamúrcia i Querol, a l’Alt Camp, es querellaran contra el presumpte autor dels múltiples incendis que hi ha hagut a la zona en tot just una setmana, en cas de confirmar-se que es tracta d’un individu. Els alcaldes dels dos municipis lamenten la "cicatriu" que han deixat els focs i l’afectació humana i mediambiental que suposaran: "El terreny és la nostra vida". Entre el 8 i el 16 de juliol els Bombers han treballat en l’extinció de cinc incendis: quatre a Aiguamúrcia (l’últim, dijous) i un a Querol. L’acumulació de focs en una mateixa zona i en tan poc temps fa pensar en una causa humana, com ja va avançar la consellera d’Interior, Núria Parlon, dilluns; els Mossos d’Esquadra i els Agents Rurals, amb una investigació oberta, treballen amb aquesta hipòtesi i fonts policials van confirmar a aquest mitjà el possible piròman en sèrie.

Els ajuntaments més afectats es posaran d’acord per personar-se com a acusació popular, en el cas que es confirmi l’extrem del piròman. "Ho tenim claríssim, han posat en risc constant els boscos, això és pur terrorisme i un intent d’homicidi. No soc advocada ni tècnica però els incendis han posat en perill la població. Anirem a totes", assegura l’alcaldessa de Querol, Roser Burzón. Explica que en un dels incendis, les flames van arribar "a 10 o 15 metres dels habitatges de Bonany, ¿què hauríem fet si arriben a agafar un veí? No té perdó".

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Una versió similar expressa l’alcalde d’Aiguamúrcia, Òscar Sendra: "Si es confirma que han sigut provocats, hi ha d’haver un bon càstig, els incendis estan afectant tot el territori i la vida de moltes persones". Aiguamúrcia calcula que, als múltiples focs, s’han calcinat prop de 250 hectàrees de terreny.

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