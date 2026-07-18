Allotjament en auge
Barcelona preveu acostar-se a les 14.000 places en residències d’estudiants amb vuit nous projectes en marxa
Les estrenes previstes injectaran 2.436 llits més a la ciutat, que rep cada curs uns 43.000 alumnes internacionals i milers de joves desplaçats des de la resta de Catalunya i d’Espanya
Els estudiants internacionals aporten a l’economia espanyola 8.316 milions cada any
Els nous contractes de lloguer baixen un 2% en el primer trimestre de l’any a Barcelona: 1.137,3 euros al mes
Patricia Castán
Dos mesos abans de l’inici de cada curs universitari, es dispara la recerca d’allotjament per part de milers d’estudiants desplaçats a Barcelona. El pic anual de demanda se suma aquest estiu a la falta d’habitatge de lloguer que pateix la ciutat. En aquest escenari, les residències d’estudiantss’han convertit en un fenomen creixent en els últims anys. L’oferta augmentarà a curt termini en 2.436 places gràcies a vuit nous projectes en marxa. Se sumaran als 11.352 llits que ofereixen les 70 instal·lacions avui operatives, segons dades municipals facilitades a EL PERIÓDICO. Tot i així, el nou total de gairebé 14.000 llits es quedarà curt per a les necessitats de la capital catalana, segons defensen els operadors i les principals consultores immobiliàries. Malgrat la diversitat de models i mides, és freqüent que grans grups sumin residències repartides sobretot per les zones pròximes a centres universitaris i vegin a la capital catalana un ampli horitzó de negoci.
El pla de foment de les estades acadèmiques i la mobilitat internacional per motius d’aprenentatge, que va impulsar fa quatre anys l’Ajuntament en col·laboració amb algunes universitats, va destacar entre els seus objectius atraure alumnes internacionals, millorar l’allotjament assequible, crear una oficina d’atenció a la comunitat universitària estrangera i celebrar un gran acte de benvinguda d’inici de curs.
Però en un context de crisi habitacional, amb preus de lloguer disparats i plena efervescència dels pisos compartits per part d’adults que no poden accedir a una vivenda personal, la creixent presència d’estudiants internacionalssuposa un repte afegit. No hi ha xifres exactes sobre el volum d’aquests alumnes, que l’Ajuntament ja va estimar llavors en uns 30.000 amb dades d’universitats, sobre un total d’uns 236.000 universitaris (Idescat) i uns 51.500 alumnes de màsters. Als forans s’afegeixen els estudiants d’altres punts de Catalunya o Espanya desplaçats a Barcelona per cursar la seva elecció acadèmica i que necessiten instal·lar-se a la metròpolis.
Stefano Somoggi, director d’Invesment Properties Alternative Living Sector de la consultora CBRE, emfatitza que la mobilitat dels estudiants forans ha crescut sense parar en l’última dècada, a un ritme del 4,8% anual, molt superior a la de l’alumnat general, fins a rondar els 43.600. En els seus informes calculen que la necessitat total de places d’allotjament és d’unes 85.000, amb la qual cosa «la taxa de cobertura és molt baixa», fins i tot sumant les de l’àrea metropolitana. Estima que el 2028 entre Barcelona i municipis del seu entorn l’oferta total rondarà els 22.000 llits. La tesi del dèficit d’instal·lacions coincideix amb les anàlisis d’altres consultores, com Savills i Cushman Wakefield.
En tot cas, des del 2021 fins al moment, la inversió del sector PBSA (per les sigles en anglès) en allotjament especialitzat per a estudiants a Barcelona ha arribat als 1.479 milions d’euros, i gairebé la meitat dels quals es va concentrar el 2025. Suposa el 20% de la inversió a Espanya, segons les dades de CBRE.
Preus dispars i places concertades
Els estudiants poden triar entre diferents tipologies d’allotjament, però les dificultats i dèficit d’oferta pels canals tradicionals (habitacions en pisos d’estudiants o petits pisos individuals) ha propulsat l’opció de les residències, amb preus que solen anar dels 700 als 1.300 euros per persona i mes, en funció de si es tracta d’habitacions individuals o dobles en residències privades. Aquests imports poden baixar a la meitat en el cas de places concertades mitjançant convenis amb universitats i centres acadèmics. Empreses com Resa, Livensa Living o Yugo han anat ampliant la seva cartera en diferents barris i estan a punt d’estrenar edificis. També tenen pes a la ciutat el Grup Mestral, així com Aparto, la plataforma internacional de Hines, especialitzada en allotjament per a estudiants i estades flexibles, amb 1.616 llits.
Aquest àmbit educatiu ha fet detonar en els últims anys un increment de llits i projectes, en un moment en què molts inversors busquen alternatives a l’habitatge per la seva forta regulació a Catalunya. Les dades de què disposa l’Ajuntament recullen vuit residències d’estudiants en marxa, amb 2.436 places confirmades, la majoria de les quals estaran llestes abans d’acabar el 2027. El bloc de més dimensions serà el que s’ubicarà al número 339 de la Meridiana (616 places),seguit per un altre per a 510 estudiants al carrer del Sinaí, 7, i del que està a punt d’obrir a l’avinguda del Paral·lel, 25 (418 places). Una mica més petits són els projectes del carrer del Perú, 152 (250 persones); l’avinguda de la Mare de Deú de Montserrat, 213 (248 estudiants); Peracamps, 8 (116); Cid, 11 (119 llits) ; Meridiana, 236 (140); i Viriat, 37 (22).
Per zones, el màxim impuls se l’emporten les àrees de la Sagrera, Horta-Guinardó i Sants - les Corts, segons dades obtingudes per la consultora Grupo Albión, que també destaca que la regió metropolitana sumarà 1.175 places més a curt termini, sobretot a prop de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), a més de tenir-ne ja una mica més de 6.000.
Pròxima obertura
Alguns tenen característiques destacades, com el del Paral·lel de l’operador Livensa Living, perquè ocupa un enclavament que va ubicar una polèmica discoteca. Tot i que es va anunciar el 2023, no aixecarà la persiana fins aquest setembre, per la qual cosa està en plena fase de comercialització dels llits. El responsable comercial de l’empresa, Jeremy Marcazzan, assenyala a aquest diari que serà la quarta residència de la marca, que també en té d’altres en zones com Sants-Badal i el Poblenou, amb què suma 1.500 llits.
Afirma que actualment «aquest tipus d’allotjaments han de ser i oferir molt més que un llit. Abans, es concebien simplement com un lloc per dormir, però avui són la base des de la qual els estudiants construeixen gran part de la seva experiència universitària». Quan les dissenyen tenen en compte que els usuaris «busquen formar part d’una comunitat, participar en activitats, fer esport, cuidar el seu benestar emocional i, per descomptat, espais que afavoreixin l’estudi». «En definitiva, busquen una experiència universitària completa», intervé.
Per això, detalla que compten amb «sales d’estudi, espais audiovisuals per preparar presentacions o fer treballs en grup, zones comunes, espais exteriors i instal·lacions esportives, fins i tot piscina en el cas de la nova residènciaBarcelona Paral·lel». Amb preus entre 700 i 1.200 euros mensuals, el seu perfil de resident habitual són estudiants de grau en els seus primers anys, sobretot d’origen nacional, però en el cas de Barcelona quatre de cada 10 són internacionals, sobretot d’Europa, Llatinoamèrica, l’Orient Mitjà i Àsia, per aquest ordre, informen.
Tot i que la zona ja suma tres residències consolidades més, molt a prop aixecaran el teló els dos edificis de Peracamps i Cid (Drassanes) en un solar que va viure anys de pugnes sota el mandat d’Ada Colau, que no hi va permetre aixecar un hotel de luxe. El projecte es va reconvertir en un allotjament per a estudiants, Yugo Barcelona Port, que suma 235 places segons l’operador, i inaugurarà el primer bloc el setembreque ve, sota l’etiqueta de prèmium. Anuncia «zones d’estudi exclusives, un gimnàs d’última generació, acollidores sales comunes i relaxants terrasses a l’aire lliure, perfectes per disfrutar del sol del Mediterrani», a una distància curta de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) i de la Universitat de Barcelona (UB). El seu allotjament cotitzarà entre 1.292,5 euros al mes per l’opció individual plus, fins a més de 1.900 per l’estudi prèmium, completament moblats i amb subministraments inclosos. Ofereixen petits descomptes en cas de llargues estades i algunes categories ja estan amb llista d’espera. El bloc de Cid s’estrenarà elgener vinent, amb la qual cosa s’arribarà a 2.800 places a Barcelona capital i municipis de l’entorn, informen a aquest diari.
Entre les obertures imminents més importants –també al setembre– destaca per les seves 616 places Micampus Meridiana, primera residència a Barcelona ciutat d’aquesta xarxa, que ja compta amb altres instal·lacions a Sant Adrià i presència en diverses localitats espanyoles. En aquest cas, els preus van des dels 578,74 euros mensuals en habitació doble i amb tarifa concertada (740 euros per lliure) als 1.195 euros per prèmium individual.
Al costat de Collserola
Una altra de gran calibre, però que haurà d’esperar al setembre del 2027, serà la residència universitària Resa Vall d’Hebron, que consolida l’expansió d’aquest grup a la capital catalana amb 510 noves places (420 habitacions en quatre edificis connectats per jardins) molt a prop del parc de Collserola. Amb aquesta novena opció de 16.000 m2 arribarà als 2.200 llits a la ciutat. D’aquesta manera, aglutinarà gairebé un de cada sis llits del total de Barcelona. Mentre que al conjunt d’Espanya copa el 20% de l’oferta.
Fonts de Resa (del fons neerlandès PGGM), que combina tant actius propis com d’altres en gestió i concertades amb centres universitaris, assenyalen que els seus estudiants internacionals a Barcelona procedeixen sobretot dels EUA, França, Itàlia, Mèxic i la Xina. Alguns dels seus edificis sumen més estudiants de la resta d’Espanya (per convenis amb determinades institucions), però en casos com Resa Campus La Salle, el 64% de la seva comunitat són estrangers. I fins i tot a la seva residència de Sant Cugat la quota forana arriba al 84%. A la capital catalana, la majoria dels seus estudiants cursen ADE, Arquitectura, Animació, Psicologia i Dret.
- Vilamalla imposa multes de 3.000 euros cada quinze dies a Primafrio fins que no cessi l'activitat
- Les matrícules canvien aquest juliol: aquestes són les noves lletres que començaran a veure’s als cotxes
- ¿Se suspèn la final del Mundial 2026 entre Espanya i l’Argentina? Així està la situació
- Experts en climatització i arquitectes coincideixen: El truc que pot refrescar més casa teva sense gastar ni un euro més
- L’Hospital de Figueres incorpora una tècnica innovadora per realitzar la cirurgia de fimosi d’una forma més precisa i àgil
- Mor Domènec Espadalé, expresident de la Cambra de Girona i empresari garrotxí
- Necrològiques del 17 de juliol de 2026
- Els Agents Rurals intensifiquen la vigilància per mar a les illes Medes, el cap de Creus i el litoral de l'Empordà