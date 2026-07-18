urbanisme
BCN estrena un espai per a skaters i vianants amb mobiliari patinable
L’empresa Escofet cedeix 14 bancs diferents, en col·laboració amb Agenda Urbana i l’entitat SNT4EVER, per a una prova pilot en el marc de la Capital Mundial de l’Arquitectura 2026.
«Patinar és una activitat urbana, que no es pot tancar com un partit de futbol»
Meritxell M. Pauné
El litoral de Barcelona inaugura amb una festa dissabte a la tarda una zona experimental per patinar-hi i passejar-hi, fruit d’una col·laboració singular. L’Ajuntament de Barcelona, la històrica fabricant de paviment i mobiliari urbà Escofet, l’estudi d’arquitectura Agenda Urbana i l’associació SNT4EVER s’han aliat per tirar endavant una prova pilot en el marc de la Capitalitat Mundial de l’Arquitectura 2026. És un espai per a skaters i vianants, no segregat com un skatepark sinó integrat al passeig Garcia Fària. I amb vista a la mar de propina.
Situat a l’altura del número 22 d’aquest passeig, al districte de Sant Martí, s’ha batejat de moment amb un nom molt pragmàtic: Espai Provisional Skate Garcia-Fària. Escofet ha cedit i instal·lat en aquest tram de via pública 14 unitats de mobiliari urbà, concretament cinc models de la seva col·lecció patinable, ideada juntament amb Agenda Urbana. Aquest despatx està especialitzat en infraestructura skater i, per exemple, és autor d’una gran pista de street al festival d’esport urbà Graviteo, que acull el circuit de Montmeló aquest cap de setmana.
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La localització i disposició és fruit de la complicitat amb l’associació SNT4EVER, nascuda fa sis anys i representant de la comunitat de patinadors que des dels anys 90 fa servir la plaça Països Catalans. Es va constituir per poder interlocutar amb les administracions durant les obres a l’estació de Sants, que amenaçaven el seu consolidat espai d’entrenament i reunió. Van acordar un nou espai provisional i van començar a treballar "una altra mirada" als espais per a patinadors, que defensen que han de formar part de l’espai públic de la ciutat.
"Barcelona és una capital mundial de l’skate, però altres ciutats com ara Bordeus (França) o Malmö (Suècia) fa anys que obren camí amb plans de skate inclusiu", exposa Marc Lozano, president de l’associació. "Patinar és una activitat urbana, no es pot tancar com un partit de futbol en un estadi", defensa. La bona sintonia aconseguida amb els tècnics municipals va portar a una visita d’estudi conjunta a Bordeus i la creació d’una zona pilot als jardins de la Rambla de Sants fa un any, senyalitzada amb cartells que recorden les normes per a una bona convivència.
La capitalitat va obrir l’oportunitat d’una nova experiència a la costa, amb la col·laboració d’Escofet. L’Ajuntament de Barcelona va facilitar l’emplaçament i les autoritzacions necessàries per fer possible la iniciativa. El nou espai a Garcia Fària inclou sis grups Bancalosa de 40 centímetres d’altura i dos més de 20 cm, tres seients del model ondulat Wave, dos del So-ffa i un del Flor. Totes les peces han sigut seleccionades a consciència "per integrar-se de manera natural al paisatge urbà i permetre simultàniament usos quotidians i la pràctica de l’skateboarding".
"L’Espai Provisional Skate Garcia-Fària es concep com una experiència pilot destinada a investigar com el disseny urbà pot contribuir a generar espais més inclusius, flexibles i oberts a noves formes d’habitar la ciutat", assenyala Escofet. "També recull una aspiració compartida durant anys per part de la comunitat skate barcelonina: avançar cap a una ciutat que reconegui l’skateboarding com una pràctica cultural legítima i integrada a l’espai públic", remarca.
Estan instal·lades des de fa uns quants dies, tot i que dissabte a partir de les 18.00 hores s’inauguren amb exhibicions de monopatí i amb música de DJ en directe. "Seran petits challenges pensats perquè tothom hi pugui participar, joves, noies, professionals...", avança Christopher Thomas Khan, que és director d’Agenda Urbana, que col·labora d’una manera voluntària amb el projecte i la seva difusió. La festa aplegarà representants institucionals, professionals del disseny urbà, arquitectes, entitats col·laboradores, membres de la comunitat skate així com ciutadania en general.
Khan està especialment satisfet de l’acollida espontània que ha suscitat: "El mateix dia de la col·locació ja hi havia entre 20 i 30 patinadors experimentant amb el mobiliari perquè l’havien vist anunciat a les xarxes socials". Els vídeos d’aquests primers usos sumen "més de 300.000 visualitzacions" i les fotografies etiquetades a Instagram palesen un degoteig de skaters procedents de mig món.
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