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Els veïns de dues de les finques desallotjades del Putxet tornaran a casa dilluns
Europa Press
La delegada de la Generalitat a Barcelona, Pilar Díaz, va afirmar ahir que els veïns i comerciants de dues de les vuit finques desallotjades al Putxet de Barcelona per un esvoranc per les obres de l’L9 de Metro podran tornar dilluns a casa seva i a reobrir les botigues. Ho va dir en declaracions als mitjans juntament amb el director general d’Infraestructures de Mobilitat de la Generalitat, Ramon Ramírez, i el tinent d’alcalde de Seguretat de Barcelona, Albert Batlle. Els veïns que podran tornar són els dels números 56 i 58 del carrer Sant Gervasi de Cassoles, fet que implica el retorn a 11 habitatges i quatre locals comercials. En relació amb la resta de veïns, no es va concretar una data perquè puguin tornar, tot i que Díaz i Ramírez van apuntar que el procés pot durar unes setmanes.
Díaz va assegurar que prioritzen la seguretat perquè el retorn sigui amb garanties i que preveuen que els veïns següents a tornar seran els del número 54 de Sant Gervasi de Cassoles: "Ho hem de monitorar una setmana més perquè no vam posar-hi sensors abans de l’esvoranc, però els paràmetres fins ara són correctes".
Ajuts a afectats
La delegada del Govern també va avançar que dimarts la Generalitat acordarà en el Consell Executiu donar ajudes directes als comerciants afectats perquè puguin satisfer les despeses ordinàries, i que també s’activarà un fons de compensació per als veïns que continuïn desallotjats. Va detallar que les ajudes per als comerços es vehicularan per mitjà d’una línia de crèdit de l’Institut Català de Finances (ICF) i que la idea és que estigui disponible "a finals de juliol".
Ramírez va explicar que han revisat 88 dels 93 habitatges afectats i que no han pogut accedir als cinc restants perquè no n’han localitzat els propietaris o llogaters.
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