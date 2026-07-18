salut
L’Ajuntament de Santa Coloma, sancionat per un contagi de legionel·la
El Departament d’Empresa conclou que el consistori i la concessionària no van oferir la deguda protecció a un conserge municipal, que va caure malalt el 2024.
Manuel Arenas
Els Serveis Territorials del Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya van sancionar solidàriament amb 6.140 euros l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet i l’empresa concessionària Emiser Valles per no oferir la deguda protecció a un conserge municipal, J. M. D. F., que va acabar contagiat de legionel·la durant una revisió d’instal·lacions esportives l’agost del 2024. La resolució, a la qual va accedir EL PERIÓDICO i concreta una proposta sancionadora de la Inspecció de Treball del desembre passat, conclou que tant l’Administració com l’empresa "van contribuir de forma determinant a la situació que va derivar en el contagi".Els Serveis Territorials del Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya han sancionat solidàriament amb 6.140 euros l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet i a l’empresa concessionària Emiser Valles per no oferir la deguda protecció a un conserge municipal, el nom del qual respon a les inicials J. M. D. F., que va acabar contagiat de legionel·la durant una revisió d’instal·lacions esportives l’agost del 2024. La resolució, a la qual ha accedit EL PERIÓDICO i concreta una proposta sancionadora de la Inspecció del Treball del desembre passat, conclou que tant administració com empresa "van contribuir de forma determinant a la situació que va derivar en el contagi".
El dictamen firmat per la directora dels Serveis Territorials de Barcelona, Lídia Frías, atribueix al consistori la responsabilitat d’haver enviat el conserge a purgar i obrir instal·lacions tancades "sense coneixement dels riscos laborals associats a la legionel·la". El fet de "no garantir que una operació de risc fos duta a terme per personal especialitzat i dins del protocol" és el que porta el Departament d’Empresa a concloure que el consistori colomenc va cometre una "vulneració evident" del deure de protecció i va establir així la seva "responsabilitat directa en el mal patit", enuncia el text. Per la seva banda, l’empresa Emiser rep una penalització per "exposar el treballador a una tasca perillosa sense formació ni protecció".El dictamen firmat per la directora dels Serveis Territorials de Barcelona, Lídia Frías, atribueix al consistori la responsabilitat d’haver enviat al conserge a purgar i obrir instal·lacions tancades "sense coneixement dels riscos laborals associats a la legionel·la". El fet de "no garantir que una operació de risc es realitzés per personal especialitzat i dins del protocol" és el que porta al Departament d’Empresa a concloure que el consistori colomenc va cometre una "vulneració evident" del seu deure de protecció, establint així la seva "responsabilitat directa en el mal patit", enuncia el text. Per la seva banda, l’empresa Emiser rep una penalització per "exposar el treballador a una tasca perillosa sense formació ni protecció".
Consultades per aquest diari, fonts de l’Ajuntament colomenc confirmen la sanció i asseguren que, al juny, l’Administració local va recórrer la sanció mitjançant un recurs d’alçada davant la Direcció General de Relacions Laborals de la Generalitat. "L’objecte és evidenciar que no ha quedat acreditat el nexe causal entre l’actuació de l’Ajuntament i el contagi del treballador del contractista", argumenta el consistori.Consultades per aquest diari, fonts de l’Ajuntament de Santa Coloma confirmen la sanció i asseguren que, al juny, l’administració local va recórrer la sanció a través d’un recurs d’alçada davant la Direcció General de Relacions Laborals de la Generalitat. "L’objecte és evidenciar que no ha quedat acreditat el nexe causal entre l’actuació de l’Ajuntament i el contagi del treballador del contractista", argumenta el consistori.
La instrucció efectuada per la Inspecció de Treball va avalar la denúncia del treballador, que cinc dies després de dur a terme les tasques va ser traslladat a l’hospital, va estar ingressat a l’uci durant 18 dies i va passar 30 dies hospitalitzat amb diagnòstic de legionel·losi. Els informes mèdics van detallar un diagnòstic de pneumònia per legionel·la del qual van derivar "una altra sèrie de lesions a òrgans" que li han deixat seqüeles respiratòries.La instrucció realitzada per la Inspecció del Treball va avalar la denúncia del treballador, que cinc dies després de realitzar les tasques va ser traslladat a l’hospital, va estar ingressat a l’uci durant 18 dies i va estar 30 dies hospitalitzat amb diagnòstic de legionel·losi. Els informes mèdics acreditats van detallar un diagnòstic de pneumònia per legionel·la del qual va derivar "una altra sèrie de lesions a òrgans del treballador" que li han deixat seqüeles respiratòries. Hi ha un document clau que va prendre com a referència la Inspecció de Treball per justificar la responsabilitat del consistori: un tècnic municipal de l’àrea de Cultura i Esports va sol·licitar per correu electrònic a l’empresa concessionària, el centre especial d’ocupació Emiser, que un dels seus treballadors es cuidés de la "prevenció de la legionel·la".Hi ha un document clau que va prendre com a referència la Inspecció del Treball per justificar la responsabilitat del consistori: un tècnic municipal de l’àrea de Cultura i Esports va sol·licitar explícitament per correu electrònic a l’empresa concessionària del servei, el centre especial d’ocupació Emiser, que un dels seus treballadors s’encarregués de la "prevenció de la legionel·la".
Inspecció de Treball va considerar que aquesta petició no s’hauria d’haver produït, ja que aquesta tasca no quedava coberta pel contracte entre l’Ajuntament i la concessionària i, sobretot, perquè l’Administració local tenia externalitzades les funcions de manteniment, que inclouen el control de la legionel·losi, a dues empreses més: Tecnocontrol i Imesapi. A través de correus electrònics anteriors, l’expedient acredita que el consistori donava aquesta ordre "almenys des de l’any 2023".Inspecció de Treball va considerar que aquesta petició expressa no es va haver de produir, ja que aquesta tasca específica no quedava coberta pel contracte entre l’ajuntament i la concessionària i, sobretot perquè l’administració local tenia externalitzades les funcions de manteniment de les instal·lacions, que inclouen el control de la legionel·losi, dues empreses més: Tecnocontrol i Imesapi. A través de correus electrònics anteriors, l’expedient acredita que el consistori donava aquesta ordre "almenys des de l’any 2023".
Tasca de risc
"A l’ordenar o permetre que una tasca de risc s’executés fora del protocol establert i sense exigir que la portés a terme l’empresa especialitzada, l’Ajuntament incompleix el deure de vigilància i control, i per tant incorre en responsabilitat per l’exposició del treballador a un perill conegut i regulat"."A l’ordenar o permetre que una tasca de risc s’executés fora del protocol establert i sense exigir que la portés a terme l’empresa especialitzada, l’ajuntament incompleix el seu deure de vigilància i control, i per tant incorre en responsabilitat per l’exposició del treballador a un perill conegut i regulat", va resoldre la Inspecció de Treball. Alhora, l’empresa Emiser "també n’és responsable perquè va ser qui va ordenar directament al treballador fer una tasca que no formava part de les seves funcions de consergeria, sense formació prèvia, sense avaluació del risc i sense proporcionar EPIs ni instruccions de seguretat". Encara que la petició provingués de l’Ajuntament, va prosseguir l’organisme laboral, "l’empresa no podia acceptar ni transmetre al treballador una ordre que superava les seves competències i suposava un risc greu i específic regulat per normativa sanitària".Al mateix temps, l’empresa Emiser "també és responsable perquè va ser qui va ordenar directament al treballador realitzar una tasca que no formava part de les seves funcions de consergeria, sense formació prèvia, sense avaluació del risc i sense proporcionar EPIs ni instruccions de seguretat". Tot i que la petició provingués de l’Ajuntament, va prosseguir l’organisme laboral, "l’empresa no podia acceptar ni transmetre al treballador una ordre que superava les seves competències i suposava un risc greu i específic regulat per normativa sanitària".
Inspecció de Treball mostrava en el seu informe els quadrants de l’empresa, en què quedava constància que el treballador va revisar 272 dutxes als set pavellons municipals durant els dies 6, 9 i 14 d’agost del 2024. Amb l’agreujant que en algunes d’aquestes instal·lacions ja s’havien produït positius per legionel·la mesos abans del contagi. La resolució laboral descrivia que el treballador va fer l’operació en "instal·lacions tancades, amb aigua estancada i sense formació específica ni equips de protecció".
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