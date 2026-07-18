Més que un lloc per dormir
Les residències actuals ofereixen diversos espais comuns per estudiar i fer esport, i algunes, fins i tot, tenen piscina. Aquests allotjaments "són la base des de la qual els estudiants construeixen bona part de l’experiència universitària", afirmen els promotors d’un d’aquests allotjaments.
Patricia Castán
Entre les pròximes obertures de residències, algunes tenen característiques destacades, com la del Paral·lel de l’operador Livensa Living, perquè ocupa un enclavament que va emplaçar una polèmica discoteca. Tot i que es va anunciar el 2023, no aixecarà la persiana fins al setembre, de manera que ara estan en plena fase de comercialització dels llits. El responsable comercial de l’empresa, Jeremy Marcazzan, assenyala que serà la quarta residència de la marca, que també n’ostenta d’altres en zones com Sants-Badal i Poblenou (suma 1.500 llits).
Afirma que actualment "aquest tipus d’allotjaments han de ser i oferir molt més que un llit. Abans, es concebien simplement com un lloc per dormir, però avui són la base des de la qual els estudiants construeixen gran part de la seva experiència universitària". Quan els dissenyen, tenen en compte que els usuaris "busquen formar part d’una comunitat, participar en activitats, fer esport, cuidar el benestar emocional i, per descomptat, disposar d’espais que afavoreixin l’estudi". "En definitiva, busquen una experiència universitària completa", assenyala.
Per això, detalla que tenen "sales d’estudi, espais audiovisuals per preparar presentacions o fer treballs en grup, zones comunes, espais exteriors, instal·lacions esportives i, fins i tot, una piscina en el cas de la nova residència Barcelona Paral·lel". Amb uns preus que oscil·len entre els 700 euros i els 1.200 euros mensuals, el perfil de resident habitual són estudiants de grau dels primers anys, sobretot d’origen nacional, però en el cas de Barcelona quatre de cada deu són internacionals, sobretot d’Europa, Llatinoamèrica, l’Orient Mitjà i l’Àsia, per aquest ordre, apunten.
Tot i que la zona ja suma tres residències consolidades més, molt a prop aixecaran el teló els dos edificis de Peracamps i Cid (Drassanes) en un solar que va viure anys de pugnes sota el mandat d’Ada Colau, que no va permetre aixecar-hi un hotel de luxe. El projecte es va reconvertir en un allotjament per a estudiants, Yugo Barcelona Port, que suma 235 places segons l’operador, i inaugurarà el primer bloc el setembre que ve, amb l’etiqueta de prèmium. Anuncia "zones d’estudi exclusives, un gimnàs d’última generació, acollidores sales comunes i relaxants terrasses a l’aire lliure, perfectes per disfrutar del sol del Mediterrani", ben a prop de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) i de la Universitat de Barcelona (UB). L’allotjament cotitzarà des de 1.292,5 euros al mes per l’opció individual plus fins a més de 1.900 per l’estudi prèmium, completament moblats i amb subministraments inclosos. Ofereixen petits descomptes en el cas de llargues estades i algunes categories ja estan amb llista d’espera. El bloc de Cid s’estrenarà el gener de l’any que ve, i pensen arribar a 2.800 places a Barcelona capital i municipis de l’entorn, diuen a aquest diari.
Entre les obertures imminents més grans –també al setembre– destaca per les 616 places Micampus Meridiana, primera residència a Barcelona ciutat d’aquesta xarxa, que ja compta amb altres instal·lacions a Sant Adrià i presència en diverses localitats espanyoles. En aquest cas, els preus van dels 578,74 euros mensuals per una habitació doble i amb tarifa concertada (740 euros per lliure) als 1.195 euros per prèmium individual.
Al costat de Collserola
Una altra de gran calibre, però que s’haurà d’esperar fins al setembre del 2027, serà la residència universitària Resa Vall d’Hebron, que consolida l’expansió d’aquest grup a la capital catalana amb 510 noves places (420 habitacions en quatre edificis connectats per jardins) molt a prop del parc de Collserola. Amb aquesta novena opció de 16.000 metres quadrats arribarà als 2.200 llits a la ciutat. Així, aglutinarà gairebé un de cada sis llits de tot Barcelona. Al conjunt d’Espanya, en canvi, cobreix el 20% de l’oferta.
Subscriu-te per seguir llegint
- Les matrícules canvien aquest juliol: aquestes són les noves lletres que començaran a veure’s als cotxes
- Vilamalla imposa multes de 3.000 euros cada quinze dies a Primafrio fins que no cessi l'activitat
- El secretari municipal va advertir Salellas que mantenir el cinema Truffaut en mans del Col·lectiu era il·legal
- Pedro Porro, a l'elit mundial des de Girona
- Maràngels, on la cuina es converteix en un 'vestit fet a mida
- Experts en climatització i arquitectes coincideixen: El truc que pot refrescar més casa teva sense gastar ni un euro més
- L’Hospital de Figueres incorpora una tècnica innovadora per realitzar la cirurgia de fimosi d’una forma més precisa i àgil
- L'aficionat més apassionat de la selecció espanyola és de Blanes