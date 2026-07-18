El pla policial contra els robatoris en autopistes redueix un 50% els delictes
El dispositiu Kanpai Pista creixerà a l’AP-7 i altres vies. Els Mossos tenen actives 29 ordres d’allunyament de carreteres, i tres multireincidents són a la presó gràcies a la nova normativa.
Germán González
Aquest estiu les operacions de tràfic de sortida i tornada tindran a Catalunya un element nou: el reforç del pla Kanpai Pista contra la delinqüència en carreteres i autopistes, especialment a l’AP-7, un pla que ve avalat pels resultats: des que es va començar a aplicar els delictes a les vies ràpides catalanes han baixat un 50,5% gràcies a aquesta activitat policial més gran centrada en àrees de descans, de servei, gasolineres i a la mateixa AP-7, punts tots on actuen grups de delinqüents per, aprofitant-se de distraccions, emportar-se objectes valuosos a la distracció. Així, en els primers sis mesos del 2025 es van registrar 1.876 delictes a les autopistes i autovies mentre que en el mateix període d’aquest 2026 han sigut 928.
El descens dels delictes es deu principalment a una forta caiguda dels furts, segons explica a EL PERIÓDICO Raül Oliva, cap de la Unitat Operativa de Mobilitat dels Mossos d’Esquadra. La majoria de les denúncies són per robatoris a la distracció en àrees de servei o gasolineres i únicament es converteixen en assalts violents quan la víctima es resisteix al sorprendre el lladre. En concret, els furts han baixat dels 700 registrats en el primer semestre de l’any passat als 231 dels primers sis mesos del 2026. La resta de delictes que es produeixen a les carreteres catalanes són robatoris de la càrrega de camions o danys al punxar les rodes per fer parar un cotxe al voral i assaltar-lo. També han baixat els robatoris de ‘teloners’, grups especialitzats que es dediquen a assaltar de nit camions en àrees de descans per treure’ls la càrrega. Els Mossos han intensificat les patrulles nocturnes als aparcaments nocturns i de camions i mantenen diverses línies d’investigació contra aquestes bandes organitzades.
Per regions policials, els delictes han baixat un 63% a la demarcació de Girona (733 de gener a juny del 2025 davant 255 mateix període del 2026); un 41,4% a la Metropolitana Nord (de 625 a 366) i un 57,4% en la de Tarragona (de 291 a 124). Per aquestes zones passen la majoria de vies ràpides catalanes.
En el que portem del 2026 s’han intervingut 62 vehicles, alguns d’ells robats, utilitzats pels lladres per desplaçar-se i cometre assalts. Els Mossos remarquen que la immobilització d’aquests cotxes ha contribuït al descens de delictes com furts als vorals o dins d’automòbils en àrees de servei, ja que els lladregots no poden moure’s buscant víctimes. També s’han recuperat 26 vehicles que havien sigut sostrets quan estaven estacionats en zones de descans. Des de començament d’any, els Mossos, coordinats amb altres forces policials, han realitzat quatre dispositius Kanpai Pista per tota l’AP-7 i part de la resta d’autopistes que estan connectades. Han sigut operatius "transversals i extraordinaris", segons el sergent, en els quals han participat nombrosos efectius de seguretat ciutadana, ordre públic i unitats com l’àrea aèria, ja que es va utilitzar un helicòpter o drons, o tràfic.
Juntament amb ells, els Mossos han realitzat dispositius específics en trams concrets de les principals carreteres coincidint amb l’augment de mobilitat per ponts llargs o la Setmana Santa. Per això, per a aquest estiu tenen previst fer tres Kanpai més específics en alguns trams de vies ràpides tenint en compte l’augment de desplaçaments per les vacances. També es farà més patrullatge preventiu a tota la xarxa de carreteres per dissuadir els criminals i incrementar la sensació de seguretat dels conductors.
La nova llei que endureix les penes davant la multireincidència també està ajudant a combatre aquesta delinqüència. Gràcies a ella, els Mossos han aconseguit que els jutjats condemnessin dos delinqüents amb desenes d’antecedents per furt comesos a la xarxa viària. El sergent Oliva remarca que el treball d’investigació realitzat va permetre acreditar que aquests lladres feien d’aquests robatoris la seva forma de vida. A més, els agents van aportar prou indicis perquè un jutjat dictés una pena de presó provisional per a un altre sospitós perquè no continués cometent furts a la xarxa viària.
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