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Un veí de Còrdova desapareix en un bosc de Manresa en un retir espiritual
La família del Braulio, un home de 61 anys que fa tres setmanes que està desaparegut, retreu als terapeutes del taller que triguessin 48 hores a trucar al 112.
Guillem Sánchez
El Braulio, un electricista cordovès de 61 anys, està en parador desconegut des del divendres 26 de juny. Aquell dia, a la nit, va abandonar enfadat un retir espiritual que se celebrava en una masia de Callús (Bages) i, des d’aleshores, ningú n’ha tornat a saber res. Els responsables de la trobada van trigar 48 hores a trucar al 112. Després de l’avís, i durant diversos dies, bombers, policies i agents rurals van portar a terme dispositius per pentinar la zona que van resultar infructuosos. La investigació dels Mossos continua oberta perquè no hi ha rastre del Braulio, però passades tres setmanes ha entrat en una via morta.
La família del Braulio demana que es mantingui la recerca i no entén què va passar durant aquest retir espiritual que l’alterés tant per endinsar-se al bosc de nit. També retreu als responsables que triguessin dos dies a avisar els Mossos. "Hi ha coses que no ens acaben de quadrar", assenyala una de les nebodes del Braulio.
El Braulio treballa d’electricista a El Viso, un petit poble de la província de Còrdova en el qual ha viscut sempre. Té 61 anys, està divorciat i té un fill de 19 anys. Després de tallar amb l’última parella, el Braulio es va inscriure en un programa d’intervenció emocional que porten dos guies catalans: una dona que ha estudiat Comunicació Audiovisual i un home que és enginyer. Els dos terapeutes són parella. Ella aclareix, per telèfon, que, tot i que no compten amb una titulació emparada en una escola oficial, s’han gastat "més de 100.000 euros" en cursos privats per fer el que fan: "Un curs anual de creixement personal".
En el programa hi participen persones de tot Espanya que comparteixen un currículum sentimental dolorós. El curs mira d’ajudar-los, explica la responsable, mostrant a la persona que ha de canviar per no continuar atraient el mateix tipus de parella. Dues o tres vegades a l’any el programa inclou un retir de cap de setmana. L’anterior va ser a Madrid i l’últim a la masia Mas Gras, de Callús (Bages), una casa antiga envoltada de boscos, els mateixos que s’han empassat el Braulio.
"Dinàmica d’alt impacte"
El Braulio va sortir de Còrdova de matinada el 26 de juny. Va tenir problemes mecànics amb el cotxe i va haver de tornar, arreglar el vehicle precipitadament i tornar a sortir. Va arribar a Callús molt tard, cap a les vuit, es va perdre i va demanar ajuda per trobar el Mas Gras. "Aquella nit hi havia dos exercicis previstos", explica la terapeuta. En el segon, que es feia en una sala de la masia, havien de fer una respiració guiada intensa. Els participants portaven un antifaç.
"És una dinàmica d’alt impacte", remarca la dona, "una tècnica dura que invalida la part conscient per connectar amb la inconscient i fa sortir records i ferides". "No sé què va recordar el Braulio", afirma la terapeuta, que assegura que l’home es va trobar malament, es va asseure en un racó i es va començar a atabalar, sobretot, per la música. "No va aplicar bé les eines que els ensenyem", diu.
L’atabalament del Braulio, segons la terapeuta, va anar en augment i va decidir abandonar la sala. Malgrat que era de nit, es va ficar al bosc desatenent la terapeuta. "Li vaig cridar diverses vegades: ‘¡No ens facis això!’", afirma.
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