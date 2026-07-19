jornada reivindicativa
275.000 persones s’aboquen al Pride BCN per "un sol orgull"
El president del comitè organitzador, Ferran Poca, va lamentar que els drets LGTBIQ+ "estan amenaçats per la ultradreta" i va condemnar l’agressió que va patir una parella dijous.
El Periódico
El Pride Barcelona va aplegar ahir a la tarda unes 275.000 persones, segons l’organització, en una manifestació històrica amb el lema Totes les realitats, un sol orgull. En la marxa van participar 70 grups i va sortir de la plaça Universitat per acabar al passeig de Lluís Companys amb la lectura d’un manifest i concerts fins a la matinada. El president del comitè organitzador, Ferran Poca, va lamentar que els drets del col·lectiu LGTBIQ+ "estan amenaçats per la ultradreta" i va condemnar l’agressió que va patir una parella dijous.
La marxa del Pride Barcelona 2026 va ser una de les més freqüentades dels últims anys i entre els assistents hi havia l’alcalde, Jaume Collboni; el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, i els consellers de la Generalitat Albert Dalmau (Presidència) i Eva Menor (Igualtat).
També es van deixar veure en el punt de partida la tinenta d’alcalde Maria Eugènia Gay; la secretària general d’ERC, Elisenda Alamany, i la copresidenta del Grup Verds/ALE al Parlament Europeu, Terry Reintke.
Per viure "sense por"
Urtasun va destacar que sortien al carrer per viure "completament en llibertat, sense por" i va demanar no donar "res per fet". Juntament amb el ministre, Reintke va valorar que Espanya ocupa la primera posició en la classificació de defensa dels drets LGTBIQ+.
Dalmau va afirmar que és un orgull participar en "un dia de manifestació, un dia de lluita", i va definir Catalunya com a baluard de garantia de drets i llibertats dels qui estimen de manera lliure. Menor va emfatitzar que la Conselleria d’Igualtat defensa Catalunya com una terra on es pot estimar com cadascú vulgui. Va afegir que recolzen la candidatura de Barcelona per organitzar l’esdeveniment WorldPride 2030.
Trobada mundial
Collboni va destacar precisament la candidatura de Pride Barcelona per organitzar el gran muntatge del 2030, un "punt de trobada de tot el món" però, especialment, dels llocs on hi ha gent que veu amenaçats els seus drets. L’alcalde va clamar que la jornada confirmava el compromís de la ciutat amb els drets LGTBI i el respecte a la diversitat i als drets humans.
Des de l’organització, Ferran Poca va advocar per reivindicar-se davant la ultradreta i les agressions que hi ha als carrers.
La programació, iniciada el 27 de juny, ha registrat mig milió de participants.
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