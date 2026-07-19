Els taxis ‘pirates’ de l’aeroport de BCN sumen 529 denúncies en sis mesos
Els Mossos intensifiquen els controls per detectar aquestes pràctiques, que arriben a posar en risc el passatger. Una dotzena d’agents acaren matrícules i fitxen 200 vehicles sospitosos, als quals poden caure 4.000 € de multa.
El 2025 es van interposar 747 denúncies i es van fer 108 immobilitzacions
La policia catalana requereix la complicitat dels passatgers per frenar les trampes
Germán González
L’augment sostingut dels visitants que arriben per l’aeroport de Barcelona també ha provocat un increment de la picaresca per canalitzar els desplaçaments. Catalunya compta amb prop de 15.000 llicències de taxi, de les quals 10.517 corresponen a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, i 3.981 autoritzacions de VTC interurbanes, de les quals un miler disposen també de llicència urbana. No obstant, a l’aeroport, els Mossos d’Esquadra també han trobat vehicles que es dediquen a portar passatgers sense autorització de cap dels dos tipus.
Són els anomenats taxis pirates i generen un greu perjudici al sector, no únicament per l’intrusisme, sinó per la forta competència amb la resta de vehicles de transport privat. De vegades, els més perjudicats són els passatgers, ja que per evitar un control policial, algun conductor d’aquests taxis sense llicència ha accelerat per escapar-se i evitar la denúncia. Recentment, un va circular de manera temerària amb una família a l’interior com a passatgers, segons han explicat els Mossos a EL PERIÓDICO.
Les xifres de la policia catalana remarquen aquesta forta pujada dels taxis pirates a l’aeroport, contra els quals posa especial focus des de fa un parell d’anys. El 2025 es van interposar 747 denúncies i es van practicar 108 immobilitzacions de vehicles que no podien circular per haver comès una infracció greu. Des que va començar el 2026, els Mossos ja han posat 529 denúncies i han efectuat 100 immobilitzacions.
En el punt de mira
El cap de Trànsit de la Regió Metropolitana Sud, el subinspector Marc Patxot, explica que els Mossos disposen d’un grup de treball específic que sempre és a l’aeroport de Barcelona, format per uns 12 agents, que "lluiten contra l’intrusisme en el transport de viatgers dels vehicles de menys de nou places". Els Mossos preparen controls ad hoc per caçar aquests conductors que no compleixen la normativa i localitzar els conductors que cometen les infraccions més greus.
En els controls, com el que es va fer divendres passat i que EL PERIÓDICO va poder presenciar, els agents comproven la matrícula dels vehicles que paren per saber si disposen de la corresponent llicència per operar. La confrontació amb les bases de dades que tenen creades a partir de denúncies o de l’anàlisi que fan dels lectors d’entrada i sortida a les terminals de l’aeroport. Els Mossos disposen d’una llista amb uns 200 vehicles sospitosos d’haver comès infraccions a l’aeroport i en fan un seguiment.
L’any passat, els Mossos van detectar un augment de la presència d’aquest tipus de taxis pirates, i per això van incrementar les sancions. Les multes poden arribar als 4.001 euros al circular sense cap autorització i el vehicle queda immobilitzat en espera que s’aboni la sanció. Els agents tramiten la denúncia administrativa corresponent.
A l’aeroport, el servei de transport de viatgers es fa exclusivament mitjançant llicències de taxi oficial de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i autoritzacions VTC (vehicle de transport amb conductor) gestionades per la Generalitat. Entre les infraccions hi ha els vehicles que, sense comptar amb cap tipus de llicència, es fan passar per VTC o els que utilitzen un permís que no és vàlid a l’aeroport.
250 euros per un viatge de 39
"També hi ha qui clona vehicles, és a dir, en té dos o tres amb la mateixa matrícula i treballa alhora tot i que només disposa de llicència per a un", assenyala el subinspector. A més, hi ha conductors que informen que tenen el cotxe al taller i han d’operar amb un altre, però treballen amb tots dos. I fins i tot qui porta dues matrícules, la blanca d’un cotxe normal i la blava d’un vehicle de transport privat de passatgers, i n’enganxa una damunt de l’altra amb imants.
Des dels Mossos es remarca que aquests infractors han generat "un problema molt greu, ja que creen molta inseguretat". "Són conductors sense formació, el cotxe va sense l’assegurança corresponent i cobren preus abusius", resumeixen. En aquest sentit, remarquen que, si hi ha trajectes de Barcelona a l’aeroport que pel sistema oficial costen 39 euros, s’ha arribat a cobrar fins a 250 euros.
En aquest sentit, per poder sancionar, els Mossos necessiten comptar amb la complicitat dels passatgers, ja que els han d’informar de com han contractat el transport, l’import i el trajecte. "És complex aconseguir-ho; d’una banda, tenim la barrera idiomàtica per comunicar-nos amb ells, i de l’altra, sempre van amb presses, ja que els surt l’avió", explica el subinspector. En la majoria de casos, els passatgers busquen un transport a l’aeroport per una aplicació o directament a través d’internet, sense fixar-se en si es tracta o no de taxis pirates.
Els Mossos lamenten que els infractors "amb una mínima inversió guanyen molts diners". En tenen prou de tenir un cotxe, perquè no paguen ni les llicències ni les assegurances corresponents obligatòries per a aquest tipus de transport de passatgers. Per això creuen que es dona un creixent intrusisme en el sector i s’han incrementat tant els taxis que fan trampes a l’aeroport de Barcelona.
- Vilamalla imposa multes de 3.000 euros cada quinze dies a Primafrio fins que no cessi l'activitat
- Les matrícules canvien aquest juliol: aquestes són les noves lletres que començaran a veure’s als cotxes
- ¿Se suspèn la final del Mundial 2026 entre Espanya i l’Argentina? Així està la situació
- Experts en climatització i arquitectes coincideixen: El truc que pot refrescar més casa teva sense gastar ni un euro més
- L’Hospital de Figueres incorpora una tècnica innovadora per realitzar la cirurgia de fimosi d’una forma més precisa i àgil
- Mor Domènec Espadalé, expresident de la Cambra de Girona i empresari garrotxí
- Necrològiques del 17 de juliol de 2026
- Els Agents Rurals intensifiquen la vigilància per mar a les illes Medes, el cap de Creus i el litoral de l'Empordà