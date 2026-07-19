Famílies
Més de 22.000 persones demanen excedències a l’estiu per cuidar els fills: el 90% són dones
Dues de cada tres famílies recorren a colònies i casals, malgrat que els preus han augmentat un 5,2% en els últims dos anys, per sobre de la inflació
La meitat dels permisos de treball es prenen en període estival, quan acaben escoles i extraescolars
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Patricia Martín
La María del Carmen és educadora infantil i des que va néixer la seva filla, fa cinc anys, tots els estius, durant el mes de juliol – ja que els centres infantils no tanquen aquest mes – sol·licita una excedència perquè és mare soltera i no compta amb recolzaments. Com ella, unes 22.000 persones sol·liciten excedències laborals cada estiu per cuidar els fills – el 90% són dones, cosa que posa de manifest que la conciliació familiar i laboral no està resolta a Espanya i que les cures continuen recaient, majoritàriament, en la població femenina.
Les dades estan recollides en l’estudi ‘Campaments d’estiu. Una necessitat creixent entre la conciliació i el benestar infantil’, elaborat per EAE Business School. L’estudi demostra que les colònies i casals són una opció d’oci educatiu per als nens i també una veritable necessitat per a les famílies, que han de fer malabars per conciliar la vida laboral i familiar en la temporada estival, malgrat l’ esforç financer que suposen.
A l’estiu se sol·liciten aproximadament la meitat de les excedències, cosa que demostra que les escoles i les extraescolars suposen un pilar per a la conciliació
Cada estiu, les llargues vacances escolars impliquen un desafiament per a moltes llars, especialment els monoparentals, els que no disposen d’ avis o familiars que puguin donar un cop de mà i els que tenen menys recursos per poder pagar cuidadors o opcions d’oci com casals, colònies o campaments. En aquest escenari, sol·licitar una excedència, que suposa deixar de treballar però també de percebre un sou durant el temps sol·licitat, és la sortida a què recorren unes 22.000 persones. En el conjunt del 2024, la xifra oficial d’excedències va ascendir a 41.800, per la qual cosa a l’estiu se sol·liciten aproximadament la meitat, cosa que demostra que, sense escoles i extraescolars, és l’etapa més complicada.
Problema estructural
«L ’ estiu evidencia un problema estructural:no hi ha prou recolzaments públics perquè les famílies puguin cuidar sense empobrir-se o renunciar a la seva ocupació», explica Raúl Arnaiz, director de programes a Espanya de Save the Children. Al seu torn, Laura Baena, fundadora del Club de Malasmadres i defensora d’un pacte d’Estat per la conciliació, posa l’accent en el fet que el pes continua recaient en les dones: «Som les mares les que també carreguem amb la motxilla de la cura a l’estiu, quan salta pels aires el principal pilar de la conciliació, que són les escoles, cosa que està impactant tremendament en la nostra salut física i emocional».
Només el 13% de les mares treballen en empreses que tenen alguna mesura de conciliació
Baena recorda que en aquesta legislatura s’ha aprovat el permís parental de vuit setmanes, però el problema és que no està retribuït. «Llavors, una de les solucions és l’excedència per no haver de renunciar a la nostra feina: només el 13% de les mares treballen en empreses que tenen alguna mesura de conciliació», apunta.
L’altra sortida són colònies, campaments i casals. Segons l ’estudi d’ EAE Business School, dos de cada tres famílies hi recorren, malgrat que els preus ha crescut un 5,2 % en els últims dos anys, per sobre de la inflació. La despesa mitjana és molt variable, en funció de si l’activitat és pública o privada, el programa inclòs, el lloc on es realitza o si els nens es queden a dormir o no. El cost per fill pot oscil·lar entre 200 i 2.000 euros, cosa que suposa, segons l’estudi, el 2,5% del pressupost familiar anual i fins a un 8% de la despesa en oci i educació.
Esforç econòmic
Davant d’això, el 34% de les llars assenyalen que no poden pagar el ‘lleure’ estival i set de cada 10 admeten que retallen les seves despeses durant les vacances per poder costejar-lo, cosa que revela una desigualtat estructural persistent que condiciona el benestar de la infància i el descans i la conciliació familiar.
Malgrat els seus beneficis, els campaments no estan a l’abast de totes les famílies, especialment de les monoparentals i biparentals que compten amb un únic ingrés
«Malgrat els seus beneficis, els casals i les colònies no estan a l’abast de totes les famílies. La gran diversitat d’estructures familiars condiciona l’accés a aquestes activitats. El cost d’inscripció, transport i materials suposa una barrera per a moltes llars, i pot representar un esforç econòmic significatiu per a un 57% de les famílies espanyoles; els gairebé 2 milions de les famílies monoparentals i els 1,82 milions de famílies biparentals que compten amb un únic ingrés familiar», assenyala el professor d’EAE Business School i autor de l’informe, Miguel Ángel López.
La dificultat per conciliar a l’estiu no és un fenomen aïllat, sinó que forma part d’un problema més ampli: l ’elevat cost de la criança a Espanya. Cada fill suposa més de 750 euros al mes de mitjana, una inversió que moltes famílies no poden assumir sense recolzaments públics. Davant d’això, Espanya té una de les taxes de pobresa infantil més elevades. El 18,4% viu en risc de pobresa, una situació que s’agreuja a l’estiu, quan desapareixen recursos com el menjador escolar. Davant d’això, les principals organitzacions d’infància sol·liciten que s’aprovi la prestació universal per fill a càrrec que defensa Sumar dins de l’Executiu, però que encara no ha arribat a veure la llum.
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