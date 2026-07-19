Formació en Emergències
L’FP s’alia amb els Bombers per millorar la lluita contra els incendis: videojocs per entrenar i sensors a Collserola
L’Institut Tecnològic de Barcelona (ITB) col·labora amb Bombers i el Parc Natural de Collserola per millorar la resposta davant incendis forestals i altres emergències
Simuladors de realitat virtual desenvolupats per l’ITB permeten als comandaments exercitar la presa de decisions
Oriol Núñez, bomber: «Si vols ser bomber, no pots voler dormir cada nit, són coses incompatibles»
Helena López
La formació professional s’ha convertit en una aliada dels Bombers de la Generalitat per portar la innovació tecnològica a la prevenció d’incendis i a l ’ entrenament dels professionals. L ’Institut Tecnològic de Barcelona impulsa dos projectes destinats a millorar la formació d’aquests professionals: un de simuladors de realitat virtual pensats per entrenar els bombers en la presa de decisions davant emergències complexes i un altre que ha suposat la instal·lació de sensors a Collserola per anticipar riscos en temps real.
Als peus de Collserola, on el risc d’incendi és una amenaça real, l ’Institut Tecnològic de Barcelona (ITB) ha tornat a portar la innovació fora de les aules. Membre de la Xarxa Estatal de Centres d’Excel·lència en Formació Professional, una de les seves senyes d’identitat és buscar solucions a problemes concrets del seu entorn. D’allà ha sorgit espVRna (Espurna), una iniciativa tecnològica destinada a millorar la prevenció d’incendis i la resposta davant situacions d’emergència, projecte en què participen també els Bombers de la Generalitat, el Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola i l ’Institut de Seguretat i Mobilitat de Barcelona (ISMB),ubicat, com l’ITB, al districte de Nou Barris.
La iniciativa espVRna combina simuladors de realitat virtual per entrenar els comandaments en la presa de decisions i sensors al bosc per detectar riscos de forma primerenca
El projecte espVRna es divideix en dos eixos principals: el desplegament d’una xarxa de sensors de llarg abast que monitoritza en temps real dades com la temperatura i la humitat del sotabosc per detectar riscos de forma «ultraprecoç», i el desenvolupament de simuladors de realitat virtual i videojocs immersius dissenyats específicament per a l’entrenament de comandaments de bombers en escenaris de crisi, no només de foc, sinó també, per exemple, de fugues químiques.
Gràcies a l’ús d’ intel·ligència artificial i el processament de dades al centre Nuvulet – el centre de dades de l’ITB – el sistema permet predir situacions crítiques i facilitar una resposta ràpida i coordinada dels equips d’emergència per protegir l’entorn natural.
«Els bombers tenien necessitats de formació amb els bombers novells i, abans de veure el foc, volien una formació més virtual, a partir d’una realitat virtual augmentada, per la qual cosa van venir a nosaltres»
«Tenim un paper interessant, que és establir una comunicació entre diferents administracions que, si no, no parlarien mai», valora Alberto Vila, director de l’ ITB. «Els bombers tenien necessitats de formació amb els bombers novells i, abans de veure el foc, volien una formació més virtual, a partir d’una realitat virtual augmentada, per la qual cosa van venir a nosaltres. Com que els bombers ja eren a la Guineuta, a l’ ISMB, els van preguntar com podien fer aquesta formació i els van dir que contactessin amb nosaltres», relata Vila sobre l’origen d’aquesta entesa.
«Els videojocs poden ser súper seriosos, no tot és Mario Bros», apunta l’enginyer en telecomunicacions David Pascual, professor de seguretat informàtica i xarxes a l’ITB
«I no només assumim amb ganes el repte, sinó que pensem que podíem completar-lo amb una xarxa de sensors que es poguessin desplegar al bosc, que recollís dades per preveure situacions complicades o crítiques que puguin passar», afegeix. Per a ells van buscar docents amb ganes – al claustre de l’ITB hi ha d’informàtics enginyers – i es van posar a treballar.
«Aquest any hem tingut el hàndicap de la pesta porcina, però hem demostrat que el sistema funciona», apunta l’enginyer en telecomunicacions David Pascual, professor de Seguretat Informàtica i Xarxes a l’ITB, un dels motivats que es va sumar al projecte. «Els videojocs poden ser súper seriosos, no tot és Mario Bross», afegeix.
La primera fase de la prova de camp a Collserola ha sigut impulsada pels alumnes Hamza Tayibi Soudani i Alejandro Díaz. «Aquests projectes són molt motivadors per als alumnes perquè veuen tot el procés», apunta Pascual. Raimon Roda, director gerent del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola, celebra la col·laboració i es mostra sempre disposat a ser «banc d’aprenentatge».
Oriol Núñez, responsable de recolzament a la Divisió d’Operacions dels Bombers de la Generalitat de Catalunya, és l’enllaç de la institució amb el projecte espVRna. Abans de parlar sobre el projecte de realitat virtual, que aplaudeix, deixa clara una qüestió. La formació d’un bomber comença en el més bàsic, les mans, les eines i la repetició de maniobres fins a convertir-les en reflexos. «En aquest primer nivell no hi ha realitat virtual ni simuladors, sinó entrenament físic i capacitat per observar, orientar-se, orientar-se, decidir i actuar amb rapidesa», remarca.
La tecnologia – prossegueix – apareix més amunt, quan entren en joc les funcions de comandament i el pensament analític. Aquí, explica Núñez, ja no n’hi ha prou amb comptar una situació, cal fer-la viure perquè l’experiència quedi gravada. I, com reproduir emergències reals de coordinació és complex, la simulació s’ha convertit en la millor via per entrenar-les. És allà on entra l’acord amb l’ITB.
Entrenar el pensament analític
El bomber explica que el cos disposa d’unes guies que recullen la seva doctrina operativa per als diferents tipus d’intervenció. Per exemple, un incendi de vivenda. Quan arriben a un incendi de vivenda, han d’establir uns criteris de seguretat, com les distàncies, comprovar si hi ha gas o no... També hi ha criteris prioritaris, com reaccionar immediatament si hi ha una persona a punt de saltar per una finestra. Tot això està escrit en uns procediments comuns que anomenen guies.
El conveni amb l’ITB el que està fent és convertint totes aquestes guies en videojocsper ara que els comandaments, especialment els nivells inferiors, puguin entrenar mitjançant videojocs la sistemàtica de les guies. «Això significa que jo arribo, per exemple, a un incendi amb productes químics, que és el primer escenari que han desenvolupat, i, si no prenc les decisions correctes, al videojoc moro», relata Núñez, que valora molt positivament que és un producte escalable.
«Els bombers de base han d’entrenar-se amb les mans i les eines; els comandaments, en canvi, han d’aprendre a pensar i decidir en escenaris simulats»
«És molt interessant perquè l’ equip de l’ ITB està creant una biblioteca amb tot el nostre estil gràfic: els nostres equips de protecció individual... el videojoc és molt realista», prossegueix Núñez, que apunta que el projecte estrella ara mateix d’entrenament per als futurs superiors és l’aula de simulació de l ’Institut de Seguretat i Mobilitat de Barcelona (ISMB). El projecte, que afronta el seu tercer curs, està dirigit a l’alumnat del grau superior deCoordinació d ’Emergències i recrea emergències en un entorn immersiu, amb diferents sales, fum, temperatura, vent i, pròximament, introduiran també olors.
A diferència d’un videojoc amb respostes programades, aquí intervé un màster que modifica l’escenari segons les decisions dels participants. L’objectiu és entrenar el pensament analític, la coordinació i la presa de decisions sota pressió. L’experiència ja s’ha ampliat a distància i ha permès formar de forma remota més de 200 comandaments de bombers. Els exercicis reprodueixen situacions complexes, com accidents d’autobús amb múltiples víctimes o incendis industrials. «La filosofia és clara, els bombers de base han d’entrenar-se amb les mans i les eines; els comandaments, en canvi, han d ’aprendre a pensar i decidir en escenaris simulats».
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