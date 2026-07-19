Assaig a Pozuelo de Alarcón
Glaçons que canvien de color si detecten droga: així funciona la nova mesura contra la submissió química
El sistema, desenvolupat per l’empresa Narxcup, transforma el líquid en gelatina i la beguda adquireix un to blavós amb sabor amarg que alerta de la possible manipulació
Una de cada tres violacions es produeix sota la submissió química
Juan Luis Martín
Les festes patronals de Pozuelo de Alarcón, del 15 al 18 de juliol, han sigut escenari d’una prova pilot destinada a prevenir i evitar les agressions mitjançant submissió química. Les nits de divendres i dissabte s’han repartit uns petits cubs, d’aspecte similar a un glaçó, capaços de detectar la presència de substàncies utilitzades habitualment en aquest tipus de delictes, com GHB o èxtasi líquid, burundanga, MDMA i determinats derivats de barbitúrics. Des de l’Ajuntament han remarcat que, a més de la seva funció preventiva, la iniciativa pretén actuar com a element dissuasori davant possibles agressors.
El dispositiu incorpora un polímer superabsorbent que, a l’entrar en contacte amb determinades substàncies estupefaents, transforma el líquid en una gelatina densa en tot just uns segons. Alhora, la beguda canvia de color i adquireix un to blavós amb un sabor amarg, dos senyals que alerten d’una possible manipulació i n’impedeixen el consum.
El projecte es desenvolupa en col·laboració amb l’empresa Narxcup, responsable de la patent d’aquest sistema. Santiago Marquina, soci i director de desenvolupament de negoci de la companyia, explica que l’interès per aquest producte ha crescut en els últims mesos i que nombrosos Ajuntaments, festivals de música i altres entitats ja s’han interessat per incorporar-lo als seus esdeveniments.
«Ja som la ciutat més segura de tota la regió i ho volem continuar sent també a les nostres festes. Per això provarem aquest mètode tan senzill com eficaç per evitar situacions que, tot i que molt infreqüents a Pozuelo, ens obliguen a fer tot el possible per garantir la màxima seguretat dels nostres veïns», remarcava la tercera tinenta d’alcalde i regidora de Festes, Almudena Ruiz.
Més de 300 denúncies a l’any
La iniciativa arriba en un context marcat per l’augment de les denúncies per agressions sexuals amb sospita de submissió química. Segons les dades del Ministeri de l’Interior, des del 2022 es registren a Espanya més de 300 denúncies anuals per aquest tipus de delictes. Aquell any es va arribar al màxim recent, amb 315 casos, davant els 65 comptabilitzats el 2021.
Amb aquesta experiència pilot, Pozuelo de Alarcón se suma a la llista de municipis que busquen reforçar les mesures preventives durant les celebracions multitudinàries, incorporant noves eines de protecció i sensibilització per als assistents.
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