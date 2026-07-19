La justícia ho deixa clar: el propietari no et pot apujar el lloguer sense comunicar-t’ho abans
Una sentència de l’Audiència Provincial de Madrid recorda que les actualitzacions de la renda només són exigibles després que l’inquilí n’hagi estat notificat
El propietari d’un habitatge pot actualitzar el preu del lloguer si el contracte ho preveu, però això no significa que pugui aplicar l’increment de manera automàtica o reclamar anys d’actualitzacions no comunicades.
Així ho recorda una recent sentència de l’Audiència Provincial de Madrid, que ha donat la raó a una inquilina a qui una nova propietària reclamava diversos increments de renda corresponents a anys anteriors. El tribunal conclou que aquestes quantitats no es poden exigir si les actualitzacions no s’han notificat correctament.
L’avís és obligatori perquè la pujada tingui efectes
La Llei d’Arrendaments Urbans (LAU) estableix que, encara que el contracte permeti actualitzar la renda segons l’índex pactat —actualment, en els contractes més recents, l’Índex de Referència d’Arrendaments d'Habitatge substitueix progressivament l’IPC en molts casos—, el propietari ha de comunicar l’actualització a l’inquilí.
Aquesta notificació és imprescindible perquè la pujada sigui efectiva. A més, l’increment només es pot aplicar a partir del mes següent a la comunicació, sense efectes retroactius.
Això significa que el propietari no pot reclamar de cop totes les actualitzacions que no havia notificat durant anys.
El cas: una reclamació després del canvi de propietari
La sentència analitza el cas d’una llogatera que pagava 600 euros mensuals des de feia sis anys.
Quan l’habitatge va canviar de propietari, la nova titular li va reclamar diverses quantitats corresponents a suposades actualitzacions de renda que, segons afirmava, no s’havien abonat en exercicis anteriors.
La situació va arribar fins i tot als tribunals, i en una primera resolució es va declarar extingit el contracte d’arrendament, obrint la porta al desnonament de la inquilina.
No obstant això, l’Audiència Provincial de Madrid va revisar el cas i va arribar a una conclusió completament diferent.
La propietària no va poder demostrar que hagués avisat
El tribunal considera que el punt clau era molt senzill: no existia cap prova que les pujades de renda s’haguessin comunicat quan corresponia.
De fet, la documentació aportada per la mateixa propietària va acabar reforçant la posició de la llogatera.
Segons recull la resolució, el març del 2024 es va enviar una notificació indicant que l’actualització de la renda s’aplicaria a partir del març del 2027. Aquest escrit mai no es va rectificar i va esdevenir l’única comunicació vàlida sobre la revisió del lloguer.
En conseqüència, el tribunal entén que no es podien reclamar increments corresponents a períodes anteriors.
Es poden reclamar deutes, però no pujades inexistents
La sentència també aclareix que el canvi de propietari no elimina els drets derivats del contracte.
Qui adquireix un habitatge llogat es pot subrogar en la posició de l’anterior propietari i reclamar deutes pendents que siguin legalment exigibles.
Ara bé, això no permet exigir actualitzacions de renda que mai no van arribar a entrar en vigor perquè no es van comunicar correctament a l’arrendatari.
Per aquest motiu, l’Audiència Provincial va revocar la resolució inicial i va deixar sense efecte el desnonament.
Què diu exactament la Llei d’Arrendaments Urbans?
L’article 18 de la Llei d’Arrendaments Urbans estableix que la renda només pot actualitzar-se si aquesta possibilitat figura expressament al contracte.
A més, especifica que la nova quantitat només és exigible des del mes següent a aquell en què el propietari comunica l’actualització per escrit o mitjançant qualsevol mitjà que en permeti acreditar la recepció.
Per tant, encara que l’increment sigui correcte des del punt de vista legal, no produeix efectes fins que l’inquilí n’ha estat informat.
Què han de tenir en compte propietaris i llogaters?
Per als propietaris, aquesta resolució recorda la importància de comunicar sempre les actualitzacions de renda i conservar proves de la notificació, ja sigui mitjançant burofax, correu electrònic amb acreditació o altres sistemes que permetin demostrar-ne la recepció.
Per als llogaters, la sentència confirma que no estan obligats a pagar increments que mai no els hagin estat notificats de la manera prevista per la llei.
En cas de desacord, és recomanable revisar el contracte d’arrendament i consultar un professional abans d’acceptar o rebutjar una reclamació.
Una sentència que reforça la seguretat jurídica
La decisió de l’Audiència Provincial de Madrid no impedeix als propietaris actualitzar el lloguer quan el contracte ho permet. El que deixa clar és que aquest dret ha d’exercir-se respectant el procediment legal.
En definitiva, una pujada del lloguer no és automàtica: sense una comunicació prèvia i acreditable, l’inquilí no està obligat a assumir-la, ni tampoc a pagar amb caràcter retroactiu les actualitzacions que mai no li van ser notificades.
- ¿Se suspèn la final del Mundial 2026 entre Espanya i l’Argentina? Així està la situació
- De jugar al Girona a poder ser campions del món amb Espanya
- Les matrícules canvien aquest juliol: aquestes són les noves lletres que començaran a veure’s als cotxes
- L’Hospital de Figueres incorpora una tècnica innovadora per realitzar la cirurgia de fimosi d’una forma més precisa i àgil
- Segon intent fallit per obrir una sala de concerts a Girona, ara al carrer d’Emili Grahit
- El seminarista Lluc Juscafresa serà ordenat diaca aquest diumenge a Banyoles
- Experts en climatització i arquitectes coincideixen: El truc que pot refrescar més casa teva sense gastar ni un euro més
- Cremen diversos contenidors a Girona i les flames afecten la façana d'un edifici