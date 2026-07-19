mobilitat
La licitació de l’N-2 a Mataró obre la pacificació del Maresme
La Generalitat desplega el pla per transformar la mobilitat al corredor de l’N-2 i la C-32, dotat amb 384 milions de finançament estatal fins al 2032. Preveu convertir més de 40 quilòmetres de la carretera en un passeig urbà.
Destaca la millora de la connectivitat de la C-32 amb una inversió prevista de 150 milions
Cristina Buesa
El Govern ha posat en marxa el desplegament del Conveni Maresme, l’acord amb l’Estat que permetrà transformar la mobilitat al corredor de l’N-2 i l’autopista C-32 amb una inversió de 384 milions d’euros fins al 2032. El president de la Generalitat, Salvador Illa, va presentar ahir al Tecnocampus de Mataró als alcaldes de la comarca el calendari i les actuacions, que començaran aquest estiu amb la licitació de les obres de pacificació d’aquesta via a Mataró, valorades gairebé nou milions d’euros, per iniciar els treballs durant l’hivern del 2027.
El conveni, firmat el desembre de l’any passat, converteix la Generalitat en l’Administració responsable de redactar els projectes, licitar, adjudicar i executar les obres, mentre que l’Estat n’aporta el finançament. És un dels projectes que formen part de les denominades encàrrecs de gestió, la cessió d’obres per part de l’Estat per valor de 1.000 milions d’euros acordades el 2024.
Via ciclista i per als vianants
L’objectiu és reordenar la mobilitat del Maresme mitjançant un doble eix d’actuació: convertir l’N-2 en una via urbana orientada a la mobilitat local, ciclista i per als vianants, mentre la C-32 absorbeix bona part del tràfic de passada gràcies a nous enllaços i millors connexions.
Illa es va felicitar pel bon moment de l’economia a Catalunya i va respondre a les últimes dades de falta d’inversió de l’Estat a Catalunya assegurant que la solució a la falta d’execució dels Pressupostos és la fórmula del consorci d’inversions ("que es farà, l’hi asseguro", va vaticinar), i va valorar l’"efecte transformador per a la comarca" del projecte de pacificació per advertir que, amb ell, "passem de la planificació als fets". També va convidar els alcaldes a retrobar-se després de l’estiu per planificar noves actuacions.
Segons les previsions de la Generalitat, la culminació per fi del conveni permetrà retirar fins a 10.000 vehicles diaris addicionals dels trams de l’N-2 que actualment suporten més intensitat de trànsit. En alguns punts de la carretera circulen fins a 30.000 vehicles diaris, mentre que d’altres en registren menys de 10.000.
Un dels principals capítols correspon a la millora de la connectivitat de l’autopista C-32, amb una inversió prevista de 150 milions d’euros. La Generalitat ja ha adjudicat la redacció dels projectes per construir nous enllaços a Teià, Premià de Mar i Cabrils-Vilassar de Mar, a més de completar els existents a Alella- Masnou i Sant Andreu de Llavaneres. La previsió és licitar les obres d’aquestes actuacions durant el segon semestre del 2027. El secretari de Mobilitat i Infraestructures, Manel Nadal, va assegurar als alcaldes presents en l’acte que des de la Conselleria de Territori estan "oberts a dialogar" per als projectes i calendaris.
El Govern ultima l’estudi informatiu per millorar la connectivitat de l’autopista en l’entorn de Calella i Pineda de Mar, que se sotmetrà a informació pública a partir de la tardor. A aquestes actuacions se sumen altres intervencions per facilitar l’accés a l’autopista. Ja estan en execució les obres d’una nova rotonda d’accés des de la BP-5002 a Alella, amb un pressupost de 900.000 euros. Aquest any també es licitarà una nova rotonda a l’enllaç de Sant Andreu de Llavaneres, dotada amb 700.000 euros.
Intervenció en 19 trams
A més, està en fase de projecte la millora de l’enllaç entre la C-61 i la C-32 entre Arenys de Mar i Arenys de Munt. Aquest any es licitarà la connexió entre l’N-2 i la C-32 per Valldegata-Draper, a Arenys de Mar, amb una inversió de dos milions, i també es projecta una nova connexió mitjançant el Camí del Crist, pressupostada en 10 milions.
L’actuació més ambiciosa del conveni serà la transformació de l’N-2 en una via de caràcter urbà que recorrerà part del Maresme. La Generalitat ha dividit la intervenció en 19 trams i assegura que ja estan en marxa tots els projectes constructius, tot i que amb diferents graus de desenvolupament. En els pròxims mesos també preveu aprovar els projectes corresponents al Baix Maresme i al carril bici.
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