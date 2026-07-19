Mar Coll, investigadora de la Universitat Pompeu Fabra: "El canvi climàtic no afecta igual els nens que les persones grans"
Defensa que els refugis per suportar les altes temperatures han de ser també "socialment accessibles"
Helena López
¿Com afecta els nens estar tantes hores sense poder sortir de casa per la calor insuportable fora?
Té conseqüències en el seu benestar general, i no només en l’àmbit de la salut. L’espai públic és fonamental durant la infància. És on els nens juguen, socialitzen, es vinculen amb l’entorn i entren en contacte amb la naturalesa, la vegetació, els parcs o els espais naturals als pobles. Quan la calor impedeix ocupar aquests espais s’alteren rutines essencials. I té conseqüències materials també, perquè les famílies, sobretot les mares, han de buscar alternatives pel fet de no poder ser al carrer o als parcs, i això obliga a reorganitzar la rutina diària. I per als nens també suposa un canvi d’hàbits, amb tot el que implica, provocant conseqüències també socials.
I emocionals, entenc...
També. Aquests canvis de rutina poden generar frustració, tristesa, desorientació o ràbia. A més, suportar la calor té un impacte en el cos: dormir pitjor, estar més cansat, tenir menys energia... Això es trasllada al pla emocional. I, en el cas de les mares, s’hi suma la sobrecàrrega de reorganitzar les cures i buscar alternatives, amb les dificultats que això suposa.
¿Estan estudiades les diferències d’aquest impacte en funció de la situació socioeconòmica?
No gaire. Tenim moltes dades tècniques sobre el canvi climàtic. Sabem quants graus està pujant la temperatura o com de plens estan els pantans, però encara falta molta feina per traduir com tot això es reflecteix en la vida quotidiana de les persones. Hi ha molta investigació sobre desastres naturals concrets, com inundacions, i els seus impactes a llarg termini, però aquests altres efectes, més presents en el dia a dia, són més difícils d’identificar. Costa desgranar quina forma part de la vida quotidiana i quin impacte està tenint realment el canvi climàtic. Ara comencen a aparèixer treballs que es fixen precisament en aquesta quotidianitat, en accions més mundanes, i com la crisi climàtica les està transformant.
¿Què apunten aquests primers treballs?
Que les desigualtats creixen en funció de la capacitat de les persones i les famílies per adaptar-se. Els qui tenen més recursos o una posició de més privilegi solen poder afrontar millor els impactes del canvi climàtic i, per tant, els pateixen menys o amb menor intensitat. Les desigualtats que més s’estan accentuant són les de gènere i les de les cures. El canvi climàtic fa que les tasques de cures creixin, tinguin més pes, que es creïn noves obligacions i que calgui repensar les que ja existien perquè ja no poden fer-se de la mateixa manera. A les tasques que ja recauen majoritàriament en les mares, i en les dones, s’afegeix una càrrega pràctica i física, però també una càrrega mental: pensar alternatives, noves maneres de fer les coses i anticipar com adaptar la vida diària a aquesta calor.
¿Les ciutats estan preparades?
El problema és que el canvi climàtic avança molt ràpid i té impactes cada vegada més freqüents i intensos, però les polítiques públiques no avancen a la mateixa velocitat. Ens falta alinear-nos amb la rapidesa amb què canvien la realitat i els seus efectes, sobretot en relació amb la calor i la sequera, que a Catalunya són dos dels impactes més importants. A Barcelona, per exemple, s’ha fet una bona feina amb els refugis climàtics, hi ha una xarxa extensa i repartida per diferents punts de la ciutat, però la investigació també mostra que, en molts casos, aquests refugis no són per a tothom.
¿A què es refereix?
Que alguns no són adequats per anar amb criatures, o no estan pensats per a les necessitats de les famílies amb nens. Un altre exemple són les piscines incloses com a refugis climàtics. Hi ha piscines públiques, però el tiquet d’entrada té un preu que no tothom pot assumir cada dia. També hi ha estudis realitzats al Raval que indiquen que alguns refugis climàtics no són còmodes per a persones de cultures diverses perquè no són espais on necessàriament se senten benvingudes. Per això s’han de tenir en compte factors que van més enllà de la temperatura. Els refugis climàtics no només han d’oferir espais climàticament adequats, sinó també socialment accessibles per a diferents grups. El canvi climàtic no afecta igual els nens que les persones grans, però tampoc és el mateix entre els que tenen pocs recursos o els que en tenen molts, o els que viuen a Barcelona i els que viuen en altres territoris de Catalunya. Abans de dissenyar solucions necessitem entendre com viuen les persones, com són els impactes d’aquesta situació i com les dades tècniques i abstractes es tradueixen en necessitats reals. Falta fer el pas de no basar-se només en la teoria, sinó també en el que passa a peu de carrer.
A part dels refugis climàtics, ¿quines polítiques s’haurien de prendre per adaptar les ciutats i els pobles?
Sabem que la vegetació ajuda a abaixar la temperatura als carrers i que cal pensar la ciutat per evitar l’efecte d’illa de calor. Els edificis, el trànsit, l’asfalt i l’ús generalitzat d’aire condicionat contribueixen que hi hagi més calor a l’exterior, per això és important preparar carrers i edificis per mitigar aquests efectes. Però aquestes accions urbanístiques també han d’incorporar una mirada social. La repercussió de les altes temperatures en la vida de les persones és diferent segons diversos factors com el barri on viuen, l’edat, la mobilitat, la salut o la situació socioeconòmica. Fan falta dos grans pilars. Una part tècnica, òbviament, però combinada amb una part social. Volem que les accions d’adaptació i mitigació siguin justes per a tothom, i per a això han de tenir en compte la diversitat de la població de Catalunya.
¿Quins són els grans reptes?
El primer és acceptar que aquesta és una problemàtica que ens afecta i a la qual hem de prestar atenció urgentment.
¿I el segon?
Sortir de la idea que les solucions tecnocràtiques ens salvaran per si soles. Però, si volem respondre de forma justa i sostenible i evitar que les desigualtats existents creixin encara més, hem de prestar atenció als impactes quotidians, als quals fins ara no s’ha donat prou importància, tret quan passa un gran desastre, com per exemple una inundació.
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