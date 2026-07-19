Sensació de xafogor
La tercera onada de calor de l’estiu vorejarà Catalunya: «Les temperatures es mantindran per sobre de la mitjana»
Les temperatures s’estabilitzen a Catalunya però augmenta la humitat i s’activen avisos per calor nocturna
Guillem Costa
La tercera onada de calor de l’estiu ja ha començat a Espanya i aquest diumenge deixa avisos per altes temperatures a bona part del país. L’episodi, però, només afectarà de manera tangencial Catalunya, on no es pot parlar d’una onada de calor generalitzada. Els seus efectes es concentraran a les comarques de Lleida, el Pirineu i les zones interiors pròximes a la vall de l’Ebre, mentre que a la resta del territori l’impacte serà més limitat.
L’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) manté aquest diumenge avisos per calor en deu comunitats autònomes, a més de Ceuta i Melilla. La situació més adversa es localitza a la Conca del Genil, a Andalusia, que està en avís taronja per temperatures màximes de fins a 40 graus. També hi ha avisos grocs a l’Aragó, les Balears, Catalunya, Madrid, La Rioja, Navarra, Múrcia, el País Valencià i Castella-la Manxa.
¿Però quines són les zones de Catalunya afectades? Els territoris inclosos en l’avís groc són l’Empordà, diversos punts de les comarques de Lleida. A Lleida és on s’esperen els valors més elevats, amb màximes que poden arribar als 38 graus. La calor també es deixarà notar a l’interior de les comarques de l’Ebre, dins d’un episodi que afectarà amb més intensitat a la vall de l’Ebre, les depressions del nord-est i les valls del Pirineu.
Malgrat aquests registres, l’episodi no tindrà a Catalunya l’extensió necessària per ser considerat oficialment una onada de calor. Per rebre aquesta denominació, les temperatures han de superar els llindars de calor intensa de manera generalitzada i durant almenys tres dies consecutius. Aquesta vegada, els valors més alts quedaran concentrats en àrees concretes de l’oest i l’interior, per la qual cosa bona part del territori quedarà al marge de les temperatures extremes previstes en altres punts d’Espanya.
Dimarts, en vermell
L’onada de calor, que ja es deixa sentir aquest diumenge, s’intensificarà durant els pròxims dies. Segons Aemet, la seva fase més adversa arribarà a partir de dimarts i es prolongarà, com a mínim, fins al dijous 23 de juliol. Les zones més afectades seran el terç sud-oriental de la Península, la vall del Guadalquivir, la vall de l’Ebre, les depressions del nord-est, les valls del Pirineu i l’interior de Mallorca. Dimecres i dijous podrien superar-se puntualment els 44 o 45 graus.
Aquest diumenge, a més dels 40 graus previstos a la Conca del Genil, els termòmetres poden arribar als 39 graus en punts d’Andalusia i Múrcia. A l’Aragó, les tres províncies estan en avís groc, amb màximes de 38 graus al sud d’Osca. També s’esperen fins a 38 graus a Mallorca, Castella-la Manxa i l’interior de València.
Més humitat
Tot i que a Catalunya no es pot parlar d’una onada de calor generalitzada, el nou episodi, que afectarà el territori només lleument, arriba després d’una primera meitat de l’estiu especialment càlida. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), ha estat la més càlida des del 1950, el primer any del qual es disposa de sèries climàtiques fiables i ben distribuïdes. L’anomalia de temperatura se situa en 3,8 graus per sobre de la mitjana, com a conseqüència de la persistència de valors molt superiors als habituals durant les últimes setmanes.
Catalunya ha registrat oficialment dues onades de calor des de començament d’estiu: una entre el 5 i el 10 de juny i una altra entre el 21 i el 24 de juny. Un tercer episodi anunciat posteriorment va deixar temperatures sufocants en nombrosos punts, però no va complir els requisits per ser catalogat com a onada de calor. «Les temperatures seguiran per sobre de la mitjana i la humitat provocarà xafogor», asseguren des del Meteocat.
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