Alerten del retrocés que pateix l’escola pública a Catalunya
Un informe d’Equitat.org manté que el model de concerts agreujarà la situació i assegura que la baixada de ràtios és «desigual» a la majoria dels municipis
Equitat.org ha alertat que l’escola pública pateix un «retrocés» i ha alertat que l’actual model de concerts, amb la darrera renovació feta, «agreujarà» aquesta situació. En l’informe «El pes de l’escola pública a Catalunya», l’organització explica que la reducció de ràtios s’ha aplicat bàsicament a la pública i, per tant, s’ha fet de forma «desigual». El treball conclou que, en els quatre últims cursos, aquesta xarxa pública ha perdut pes en vuit de cada 10 municipis de més de 10.000 habitants amb concertada. L’informe s’ha fet a partir de l’anàlisi de les deu darreres preinscripcions escolar en aquestes localitats.
En conjunt, si el curs 2023-2024 un 59,3% de l’oferta era pública, per al 2026-2027 ho és el 57,9%, segons el treball.
Per a Equitat.org, això és un senyal d’alerta, especialment en un context de caiguda de la natalitat i sobreoferta escolar. Per això, ha avisat que si no es planifica conjuntament tota l’oferta sostinguda amb fons públics, l’ajust recaurà sobretot en l’escola pública i això portarà a centres «fràgils, amb ràtios molt baixes, menys capacitat d’atracció i més risc de pèrdua de línies».
L’informe reconeix que el 69% de l’escola concertada és corresponsable i això ha estat clau per reduir la segregació, però apunta la necessitat de no quedar-se aquí. Amb tot, afirma que la xarxa pública matricula un 39% d’alumnat vulnerable als nivells inferiors i la concertada un 23%.
L’informe recull que el Departament d’Educació ha renovat pràcticament tots els concerts educatius, 913 dels 923 grups, segons dades facilitades per l’organització. Afegeix que ho ha fet malgrat que des del 2017 cada any queden entre un 8% i un 10% de places vacants a I3 a l’escola concertada, que xifra en un 11,5% aquest curs que ha acabat. En aquest sentit, recorda que la sobreoferta de places a I3 pot multiplicar els centres en risc de tancament i generar segregació escolar.
A més, ha criticat que s’hagin renovat els concerts sense actualitzar la normativa que els regula, que és del 1993. I és que ha insistit que la reducció de ràtios, el mecanisme principal per reduir places, no està fixada per a la concertada, a diferència de la pública.
Per això, l’informe diu que les ràtios inicials continuaran sent desiguals en funció de la xarxa i considera que la renovació «blinda» l’oferta concertada a I3 per als sis anys vinents. Així, defensa que durant aquest període, la supressió preventiva de grups recaurà en la xarxa pública.
El treball critica també que l’augment de finançament públic dels concerts aprovat aquest curs no s’hagi vinculat a l’obligatorietat de mesures de planificació contra la segregació. Per exemple, per garantir que cap família hagi de pagar quotes. A més, critica que s’hagin incrementat només per a la concertada les motxilles escolars.
D’altra banda, l’informe subratlla que el conjunt de centres públics reserven més places per a alumnat vulnerable per grup. Ho diu pel que fet que com que l’escola pública té menys alumnes per grup, es destina a alumnat vulnerable una proporció més gran de l’oferta pública.
Debilitar la pública
Per tot plegat, Equitat.org creu que aquestes decisions polítiques poden acabar debilitant l’escola pública a la majoria de localitats del país. Augura que això continuarà sent així perquè l’escola pública «pràcticament no té més marge per reduir l’oferta a través de la baixada de ràtios i perquè el blindatge dels concerts deixa tota la reducció preventiva d’oferta a través del tancament de grups exclusivament a la xarxa pública».
L’autora de l’estudi, Maria Segurola, ha afirmat que aquesta situació «pot inclinar la tria d’una part de les famílies que opten per centres on tenen més opcions d’entrar».
L’estudi conclou que la xarxa pública ha perdut comparativament més places que la concertada des del 2017, sobretot per l’efecte que té la reducció desigual de les ràtios. Entre el 2017-2018 i el 2026-2027 la pública ha perdut un 25% de places ofertes a I3, mentre que la concertada n’ha perdut un 20%. Aquesta asimetria, explica per a Equitat.org que entre els dos cursos la xarxa pública hagi perdut pes en l’oferta inicial d’I3 en 75 dels 94 municipis de més de 10.000 habitants amb oferta a les dues xarxes. El 2026-2027 l’oferta pública representa el 57,9% del total.
D’altra banda, assegura que la supressió de línies ha afectat més la concertada, que ha perdut un 5,5% de les seves línies entre els mateixos cursos, per un 2,2% a la pública. El tancament d’escoles s’ha produït bàsicament a la concertada, per baixa demanda.
El cas de Barcelona
L’informe considera que el Departament d’Educació ha desaprofitat una oportunitat per regular les escoles que reben recursos públics amb criteris de planificació i contra la segregació. En contraposició planteja el cas de Barcelona, on assegura que s’ha gestionat l’oferta d’una manera «molt més equilibrada» i que és una de les poques ciutats on guanya pes l’escola pública. El treball ho atribueix a una política activa d’incorporació de centres a la xarxa pública, que era de les més baixes a Catalunya, i al fet que les dues xarxes han reduït ràtios de manera més equilibrada, a banda de factors demogràfic propis, com una menor caiguda de la demanda.
De fet, assegura que l’efecte de Barcelona suavitza la tendència global de la disminució del pes de la xarxa pública, ja que concentra el 19% de les places públiques. Comptant la capital catalana, al proporció de la xarxa pública ha perdut 1,6 punts del total des del 2017-2018, mentre que excloent-la, la caiguda és pràcticament de tres punts percentuals.
Un nou decret de concerts
Davant d’aquesta situació, Equitat.org ha instat el Departament d’Educació i FP a aprovar el nou decret de concerts, en tràmit des del 2020. Mentre no es desencalli, però, ha plantejat que cap centre que rebi recursos públics pugui oferir ràtios superiors a la pública al mateix municipi, suprimir a la planificació inicial els grups concertats que generin sobreoferta, de manera reversible si la demanda final ho justifica; que l’alumnat vulnerable que arriba un cop tancada la preinscripció s’assigni als centres amb menys alumnes d’aquest tipus i amb places de reserva lliures; un pla d’eliminació progressiva de les quotes vinculat a l’increment del finançament; actualitzar les motxilles escolars també a la pública i incorporar l’escola concertada a la planificació a mitjà termini en l’oferta educativa, entre d’altres.
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