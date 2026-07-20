Previsió meteorològica
Espanya es prepara per a una nova onada de calor que deixarà màximes de 45 graus i elevarà encara més el risc d’incendis
Els models apunten a un augment exponencial de les temperatures a partir d’aquest dilluns i fins com a mínim dijous vinent
La tercera onada de calor de l’estiu fregarà Catalunya: «Les temperatures seguiran per sobre de la mitjana»
Valentina Raffio
Espanya està a punt d’endinsar-se en la tercera gran onada de calor de l’estiu que, segons apunten els pronòstics, arrencarà aquest dilluns i s’allargarà fins com a mínim dijous. L’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) adverteix que aquest fenomen deixarà màximes per sobre dels 45 graus i elevarà encara més el risc d’incendis arreu del país. En aquesta ocasió, a més, els experts expliquen que l’episodi vindrà acompanyat d’una nova intrusió de calitja que reduirà la visibilitat i empitjorarà la qualitat de l’aire en gran part de la península Ibèrica. Davant aquest escenari, les autoritats demanen a la població extremar precaucions mentre duri aquest episodi i prestar especial atenció a col·lectius vulnerables a les altes temperatures així com a la contaminació atmosfèrica a causa del risc que suposen aquests fenòmens per a la salut.
Els models apunten a una pujada generalitzada dels termòmetres a partir de dilluns. Durant el dia, les temperatures arribaran a valors molt elevats en àmplies zones de l’est, centre i sud peninsular. En punts de Catalunya, Aragó, el País Valencià i Múrcia se superaran els 39 graus, mentre que a l’interior de Mallorca podran fins i tot arribar als 40. A la tarda es desenvoluparan tempestes a l’interior de Galícia i, sobretot, al sud-est peninsular, especialment al sud del País Valencià, l’est de Castella-la Manxa i l’interior de la Regió de Múrcia.
A l’interior de Catalunya s’esperen temperatures per sobre dels 42 graus durant diversos dies d’aquesta setmana
Dimarts es produirà un nou ascens de les temperatures. La matinada serà especialment càlida al litoral mediterrani, on ciutats com Barcelona, Palma i València no baixaran dels 25 graus. També es registraran nits tropicals en ciutats de l’interior com Múrcia i Granada. Durant el dia se superaran els 36 °C en bona part de l’est, centre i sud peninsular, així com a les Balears. A l’Aragó i l’interior de Catalunya s’arribarà entre 39 i 40 graus. Les temperatures més extremes es registraran a la vall del Guadalquivir i el sud-est peninsular, on se superaran els 42 graus i, de forma puntual, podran arribar fins i tot els 45. La jornada tornarà a estar marcada per la presència de calitja i per la possibilitat de tempestes seques a l’est peninsular, amb escasses precipitacions però risc de llamps, calamarsa i fortes ratxes de vent.
Dimecres augmentaran també les temperatures nocturnes a l’interior, per la qual cosa moltes zones experimentaran una nit tòrrida, amb mínimes entre 23 i 25 graus al centre peninsular, l’àrea mediterrània, les Balears i la vall del Guadalquivir. En ciutats com Barcelona fins i tot és possible que la temperatura no baixi de 26 o 27 graus durant tota la nit. Les temperatures diürnes continuaran augmentant. En gran part del nord peninsular se superaran els 36 graus, mentre que al sud se sobrepassaran àmpliament els 38. A nombroses zones de l’est, centre i sud s’arribarà entre 38 i 40 graus, mentre que al sud-est i Andalusia tornaran a registrar-se 40 i 42 graus, amb valors puntualment superiors.
Els models apunten que aquesta setmana diverses localitats espanyoles podrien creuar el llindar dels 45 graus
A partir de dijous augmenta la incertesa del pronòstic, tot i que amb la informació disponible s’espera que la calor intensa continuï en la major part del país. En termes generals, les temperatures canviaran poc o descendiran lleugerament, tret d’en àrea mediterrània, especialment a les comarques interiors, on es preveu un nou i notable ascens tèrmic. En aquestes zones podran superar-se de forma extensa els 42 i 44 graus. Múrcia capital podria arribar a registrar 45 graus, una temperatura excepcionalment alta per a l’època. A la resta de l’est i sud peninsular seran freqüents les màximes entre 38 i 40 graus, després d’una altra matinada molt càlida.
¿Alleujament tèrmic?
De cara a divendres comença a augmentar la incertesa, tot i que els models meteorològics apunten a un descens progressiu de les temperatures que començaria per l’oest peninsular i s’estendria a la resta del país durant dissabte. Divendres encara continuarà la calor molt intensa a l’interior oriental de la Península i a les Balears, mentre que a l’oest l’ambient començarà a ser més suportable. Dissabte el descens tèrmic serà ja generalitzat. Les temperatures superiors a 34 graus quedaran restringides principalment a l’extrem oriental peninsular i a les regions banyades pel Mediterrani.
Amb una mica de sort, el cap de setmana suposarà un respir respecte als dies anteriors. A l’oest peninsular les temperatures podrien situar-se fins i tot per sota de la mitjana habitual per a aquestes dates, mentre que a la resta del país estaran pròximes als valors normals de l’estiu. Continuarà fent calor, però ja no serà un episodi de caràcter extrem. No obstant, existeix la possibilitat que les temperatures tornin a augmentar durant la setmana següent, tot i que encara és aviat per confirmar-ho.
- Les matrícules canvien aquest juliol: aquestes són les noves lletres que començaran a veure’s als cotxes
- Mar Coll, investigadora de la Universitat Pompeu Fabra: 'El canvi climàtic no afecta igual els nens que les persones grans
- Els veïns de les Gavarres després de l'incendi: «Fa por tornar-hi, però aquí tinc la meva vida»
- Per què no hi ha meduses aquest estiu?
- Vol vendre el seu pis i descobreix un embargament perquè l’han confós amb una altra persona
- Un incendi crema una granja d'Aiguaviva i obliga a mobilitzar deu dotacions dels Bombers
- Olot, entre Figueres i Girona
- Necrològiques del 19 de juliol de 2026