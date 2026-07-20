fauna
L’ànec més amenaçat cria a Catalunya per segon any
El xarxet marbrenc és l’espècie en més risc a Europa. L’alliberament d’exemplars a Tarragona fa que nou parelles tinguin aneguets.
Guillem Costa
El xarxet marbrenc, l’ànec més amenaçat d’Europa, s’ha reproduït a Catalunya per segona temporada consecutiva. Aquest 2026 és el tercer any en què es desenvolupa un programa de reintroducció local "silenciosa i discreta" en dos punts secrets de Tarragona, de què amb prou feines uns quants ornitòlegs aficionats han tingut constància. Ricard Gutiérrez, cap de Conservació de la Fauna de la Generalitat, qualifica la fita com un "èxit espectacular". El 2025, van aconseguir nidificar dues o tres parelles al Tarragonès. Aquest 2026, són nou parelles les que han aconseguit reproduir-se.
"Durant els primers anys, preferim no aixecar gaire la veu perquè recuperar espècies tan sensibles com aquest anàtid sempre és un risc, però ara podem dir que estem ja davant una resurrecció de l’espècie a Catalunya", assegura Gutiérrez. El cas contrasta amb l’alliberament d’ibis ermità a l’Alt Empordà, un projecte que sí que s’ha explicat i compartit amb la ciutadania.
El xarxet marbrenc, potser l’anàtid més emblemàtic de la península Ibèrica, és un ànec nedador de petita mida catalogada "en perill crític", pitjor que "en perill d’extinció". Els adults són d’un color bru sorrenc –el seu nom, xarxet marbrenc, fa referència als tons marbre del plomatge–, amb l’esquena una mica més fosca i clapes blanquinoses als dorsals.
"El seu estat de conservació obliga a articular mesures urgents amb finançament estatal", detalla Gutiérrez. Catalunya s’ha convertit en un enclavament ideal per mirar de restaurar l’espècie. "El 1968, encara en quedaven uns 80 exemplars a la llacuna de l’Encanyisada, al delta de l’Ebre", afegeix.
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