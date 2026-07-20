Primer canvi al Govern
Illa, a la presa de possessió de Raúl Moreno: "És un canvi de conseller, no de polítiques"
El president Illa ha reivindicat l’obra de govern de l’ara exconsellera Mònica Martínez Bravo i assegura que el canvi a l’Executiu és «d’un conseller, no de polítiques»
Pau Lizana Manuel
Raúl Moreno ja és oficialment conseller de Drets Socials i Inclusió de la Generalitat de Catalunya. L’educador social de Santa Coloma de Gramenet, el primer amb aquesta formació a ocupar un seient al Consell Executiu, ha pres possessió del càrrec aquest dilluns al saló de Sant Jordi del Palau de la Generalitat en un acte breu que ha durat poc més de vint minuts. La resposta de Moreno a l’oferiment solemne del president Salvador Illa —«sí, prometo»— han estat les úniques paraules pronunciades pel nou conseller que, tal com ha avançat en exclusiva EL PERIÓDICO, substituirà la fins ara consellera Mònica Martínez Bravo, que deixa el càrrec per tornar a dedicar-se al món acadèmic.
La resta de l’acte ha estat conduït pel mateix president, que havia fet oficial l’anunci a primera hora del matí d’aquest dilluns. Illa ha insistit que el primer canvi al seu Govern des que va prendre possessió l’agost del 2024 no implica un canvi de rumb en les polítiques ni del departament de Drets Socials ni del conjunt del Consell Executiu. «És un canvi de conseller, no de polítiques. Seguirem en la mateixa línia», ha defensat. De fet, i tal com ja ha fet durant la compareixença institucional d’aquest matí, el president ha elogiat l’obra de govern de l’ara exconsellera Martínez Bravo.
«Agraeixo profundament la seva feina a la Generalitat de Catalunya», ha assegurat Illa, que també ha reivindicat el passat acadèmic de la consellera, que és doctora en Economia pel Massachussetts Institute of Technology (MIT) i va acumular diversos premis durant la seva etapa com a investigadora en el món acadèmic al qual ara torna. L’exconsellera enceta ara des de l’acadèmia un projecte sobre l’acceleració de la «prosperitat compartida» que veurà la llum els pròxims mesos. «M’agradaria que fos més habitual que persones amb trajectòries professionals d’excel·lència en àmbits acadèmics fessin una aturada per prestar el seu servei públic des de la política», ha reivindicat el president.
Illa també ha defensat en la seva intervenció, de poc més de quatre minuts, que la política és un «servei públic». «Sense institucions i sense política un país no avança mai», ha defensat el cap de l’Executiu.
Reunió del Consell
Un cop ha pres possessió del seu nou càrrec, el conseller Moreno participarà ja aquest dimarts en el Consell Executiu, la reunió setmanal de tots els membres del Govern. Sobre el nou màxim responsable de Drets Socials i Inclusió, Illa ha destacat la seva «trajectòria àmplia» en el sector públic i en l’àmbit dels drets socials i, tot i no esmentar-los perquè ja són «coneguts», ha elogiat els seus «mèrits» en aquests àmbits.
- Les matrícules canvien aquest juliol: aquestes són les noves lletres que començaran a veure’s als cotxes
- Mar Coll, investigadora de la Universitat Pompeu Fabra: 'El canvi climàtic no afecta igual els nens que les persones grans
- Els veïns de les Gavarres després de l'incendi: «Fa por tornar-hi, però aquí tinc la meva vida»
- Per què no hi ha meduses aquest estiu?
- Vol vendre el seu pis i descobreix un embargament perquè l’han confós amb una altra persona
- Un incendi crema una granja d'Aiguaviva i obliga a mobilitzar deu dotacions dels Bombers
- Olot, entre Figueres i Girona
- Necrològiques del 19 de juliol de 2026