La Síndica urgeix a garantir les colònies i protegir els drets d’alumnes i docents
La institució manté que aquestes sortides han de regir-se «únicament» per criteris pedagògics i per les necessitats de l’alumnat, i no per altres circumstàncies
Helena López
La supressió de les sortides i les colònies escolars el pròxim curs -campanya a la qual han sumat més de 1.300 centres públics catalans-, ha situat en el centre del debat els límits de l’autonomia dels centres. El Síndic de Greuges recorda que, encara que cada escola pot definir el seu propi projecte educatiu, aquesta capacitat de decisió ha de respectar «els principis que orienten el sistema educatiu». El defensor del poble català subratlla que aquestes activitats, formen part de l’acció educativa i estan «íntimament relacionades» amb el dret a l’educació i el foment de la igualtat d’oportunitats, especialment per a l’alumnat de famílies amb menys recursos.
Amb aquesta idea, defensa que la realització d’aquestes activitats ha de regir-se «únicament» per criteris pedagògics i per les necessitats de l’alumnat, i no per altres circumstàncies com els processos de negociació col·lectiva o conflictes laborals, per la qual cosa insta el Departament d’Educació a promoure aquestes sortides i a establir mecanismes per a compensar o retribuir als docents que participin en elles, recordant que la decisió de suspendre aquestes activitats és reversible si el centre el considera oportú. Hi ha partit.
Queixa d’una docent
Aquest posicionament de la Síndicatura de Greuges té el seu origen en una queixa formal presentada per una mestra del Institut Escola Costa i Llobera de Barcelona, després d’un claustre extraordinari celebrat el 22 de juny de 2026, en el qual el centre va votar a favor de suspendre les sortides i colònies escolars per al curs 2026-2027, com han fet altres 1.342 centres públics catalans que les mantenen cancel·lades de cara al pròxim curs, que començarà el 8 de setembre amb una primera jornada de vaga.
Amb la finalitat de compensar al professorat que participa en sortides i colònies escolars, el Síndic proposa algunes mesures. La institució ha sol·licitat directament al Departament que estableixi mecanismes específics per a retribuir o compensar econòmicament al professorat per la realització d’aquestes activitats. Aquesta petició es basa en el fet que les colònies són una activitat educativa que hauria de ser assumida pel claustre, més enllà de la simple «bona disposició personal». El Departament va aprovar aquest curs, per a començar a aplicar el pròxim, un plus de 50 euros per nit, fruit de l’anomenat Acord de país signat al març per CCOO i UGT.
«Mesures de compensació»
Una altra de les mesures exposades per la Sindicatura és el reconeixement de la participació en sortides a la promoció docent i les polítiques proactives de promoció. La institució sol·licita al Departament que desenvolupi actuacions per a incentivar aquestes sortides, especialment en entorns desfavorits, incloent-hi mesures de compensació tant per al professorat com per a la resta del personal implicat.
El manifest en què els professors catalans anuncien que a partir del curs 2026-2027 deixaran de realitzar sortides escolars amb pernoctació fins que la conselleria implementi «millores reals, estructurals i efectives en el sistema educatiu públic» es va emmarcar el curs passat en el conflicte obert amb el Departament, però el que va començar sent una mesura de pressió va fer aflorar un malestar latent en el col·lectiu des de fa anys.
«Segures i sostenibles»
«No volem deixar de fer colònies perquè entenem el significat que tenen per a l’alumnat, però volem poder fer-les en condicions justes, segures, sostenibles… ara mateix les colònies depenen de la voluntarietat dels docents i impliquen una dedicació de 24 hores, ja que a les nits, quan els nens dormen, també hem d’estar alerta perquè també poden passar coses amb l’alumnat», resum les seves demandes els impulsors de la reeixida campanya.
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