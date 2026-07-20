onada de calor
La temperatura de l’aigua de l’estany de Banyoles arriba als 30 graus
VÍCTOR PERRAMON
La temperatura de l’aigua a la superfície de l’estany de Banyoles va arribar la setmana passada als 30 °C, segons dades de l’observador meteorològic Josep Pascual. És la primera vegada que s’arriba a aquesta temperatura des que es tenen registres. La sèrie de Pascual va començar l’agost de 1976 i es va convertir en regular a partir de l’any 1996.
L’observador ho va reportar divendres passat i representa una temperatura superior a la registrada l’any passat i l’anterior, quan es van superar per primera vegada els 29 °C. El 6 d’agost del 2024 es va arribar a una temperatura de 29 °C i el 20 de juny del 2025, als 29,2 °C. Aquesta nova dada trenca aquests dos últims rècords i supera la barrera dels 30 graus.
Una nit tòrrida
Després de setmanes amb temperatures molt per sobre de l’habitual, Banyoles va viure dijous passat la segona nit tòrrida mai registrada, quan la temperatura mínima no va baixar dels 25 graus. De fet, el meteoròleg Enric Estragués assegura que aquest fet només s’ha produït una altra vegada des de 1950 i el qualifica d’"extraordinari".
La primera es va registrar el 23 d’agost del 2023 amb una temperatura mínima de 25,8 °C. La segona, el 16 de juliol, no va baixar dels 25,3 °C. Respecte a les nits tropicals, aquelles que no baixen dels 20 graus, Banyoles n’ha comptabilitzat fins al dia d’avui 21 entre els mesos de juny i juliol d’aquest any.
Quant a la calor diürna, el 8 de juliol es va registrar a Banyoles una temperatura de 41,4°C, la setena més alta des de 1950. Segons les dades d’Estragués, la més alta mai registrada es va viure el 18 de juliol del 2023, quan la temperatura es va disparar fins als 44,2 °C.
Aquestes dades van en la mateixa línia del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), que apunta als seus informes que la primera meitat de l’estiu ha sigut la més càlida registrada a Catalunya des de 1950.
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