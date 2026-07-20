Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Moratòria botigues ciclismeLluc SalellasMort Domènec EspadaléJoel RocaProfessor TorroellaNaixements GironaAgenda GironaMundial futbol
instagramlinkedin

onada de calor

La temperatura de l’aigua de l’estany de Banyoles arriba als 30 graus

Estany de Banyoles

Estany de Banyoles

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google

VÍCTOR PERRAMON

Barcelona

La temperatura de l’aigua a la superfície de l’estany de Banyoles va arribar la setmana passada als 30 °C, segons dades de l’observador meteorològic Josep Pascual. És la primera vegada que s’arriba a aquesta temperatura des que es tenen registres. La sèrie de Pascual va començar l’agost de 1976 i es va convertir en regular a partir de l’any 1996.

L’observador ho va reportar divendres passat i representa una temperatura superior a la registrada l’any passat i l’anterior, quan es van superar per primera vegada els 29 °C. El 6 d’agost del 2024 es va arribar a una temperatura de 29 °C i el 20 de juny del 2025, als 29,2 °C. Aquesta nova dada trenca aquests dos últims rècords i supera la barrera dels 30 graus.

Una nit tòrrida

Després de setmanes amb temperatures molt per sobre de l’habitual, Banyoles va viure dijous passat la segona nit tòrrida mai registrada, quan la temperatura mínima no va baixar dels 25 graus. De fet, el meteoròleg Enric Estragués assegura que aquest fet només s’ha produït una altra vegada des de 1950 i el qualifica d’"extraordinari".

La primera es va registrar el 23 d’agost del 2023 amb una temperatura mínima de 25,8 °C. La segona, el 16 de juliol, no va baixar dels 25,3 °C. Respecte a les nits tropicals, aquelles que no baixen dels 20 graus, Banyoles n’ha comptabilitzat fins al dia d’avui 21 entre els mesos de juny i juliol d’aquest any.

Quant a la calor diürna, el 8 de juliol es va registrar a Banyoles una temperatura de 41,4°C, la setena més alta des de 1950. Segons les dades d’Estragués, la més alta mai registrada es va viure el 18 de juliol del 2023, quan la temperatura es va disparar fins als 44,2 °C.

Notícies relacionades

Aquestes dades van en la mateixa línia del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), que apunta als seus informes que la primera meitat de l’estiu ha sigut la més càlida registrada a Catalunya des de 1950.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents