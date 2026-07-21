Primers retorns
Afectats del desallotjament del Putxet s’impacienten per la tornada gradual
Veïns de dues de les vuit finques evacuades ja van poder ahir tornar als seus habitatges i alguns comerços preparen la reobertura, mentre que d’altres hauran d’esperar fins a quatre setmanes més.
Edu Gil
La tornada a la normalitat comença a obrir-se pas al Putxet, tot i que a diferent ritme per als afectats pel forat provocat fa just dues setmanes per les obres de l’L9 del metro. Aquest dilluns, els veïns dels números 56 i 58 del carrer Sant Gervasi de Cassoles han començat a tornar a les seves vivendes, tal com va avançar la Generalitat divendres passat, i diversos comerços han recuperat l’accés als seus locals. No obstant, per a bona part dels desallotjats l’espera continua i encara no hi ha una data concreta per tornar a casa.
És el cas de la Teresa, una de les veïnes afectades, a qui els tècnics han comunicat que no podrà tornar a la seva vivenda fins d’aquí a quatre setmanes com a mínim. Des que va ser desallotjada ha passat uns dies a casa de la seva filla i ara s’allotja en un hotel facilitat per les administracions. Tot i així, assegura que la situació es fa cada vegada més difícil. "Jo vull tornar a casa. No són unes vacances tot i que sigui en un hotel", afirma. Explica que el seu pis presenta nombroses esquerdes que "s’han fet més grans" des de l’incident i que la porta amb prou feines pot obrir-se i tancar-se. Aquest dilluns ha pogut accedir uns minuts a la vivenda per recollir algunes pertinences. "Anem amb una llista i agafem l’imprescindible", explica a peu de carrer, mentre es pregunta per què el procés s’allargarà "quatre setmanes".
Situació desigual
La situació també és desigual entre els comerços. El restaurant Sant Gervasi ja ha rebut el certificat que acredita que el local és habitable i el seu gerent, Miguel Santamarta, preveu reobrir aquest dimarts. Exposa a aquest diari que la jornada d’aquest dilluns la dedicarà a netejar l’establiment, revisar l’estat de les neveres i reposar el producte perdut després d’unes setmanes de tancament forçós.
Santamarta recorda que el desallotjament es va produir de forma sobtada quan el bar estava en ple servei. "Ens van dir que havíem de sortir i vam deixar la cuina i la pila plenes de plats. No ens van deixar fer res més", recorda. Tot i que reconeix que el tancament va arribar en un moment complicat, just abans del període de vacances del negoci, confia que les ajudes anunciades permetin pal·liar les pèrdues. "Al principi semblava que costaria més, però ara ens han respost bé. Si tot funciona com diuen, no hi hauria d’haver problemes", assenyala.
La pizzeria Verona, al pati del qual es va trobar el clot, continua amb la persiana abaixada. El desallotjament va començar el mateix matí que es va detectar el forat, d’uns vuit metres de diàmetre i quatre de profunditat. El propietari, Domingo Finez, continua sense poder reobrir i centra ara els seus esforços a tramitar la documentació necessària per accedir a les ajudes econòmiques anunciades per la Generalitat. "A poc a poc anem guanyant", comenta aquest dilluns al veure com alguns establiments del seu entorn comencen a recuperar l’activitat. També celebra que els seus treballadors puguin sortir de l’erto i cobrar el 100% del seu salari gràcies al mecanisme habilitat per als negocis afectats.
Mentre alguns veïns recuperen les claus de casa i d’altres només poden entrar uns minuts per recollir roba o estris, els treballs de consolidació del terreny continuen a l’interior de la poma. La Generalitat ja va avançar divendres que el següent edifici que podria autoritzar-se per a la tornada seria el número 54 del carrer Sant Gervasi de Cassoles, tot i que va insistir que qualsevol retorn estarà condicionat al fet que els informes tècnics garanteixin plenament la seguretat dels immobles. Fins a la total normalització de la situació, seguirà actiu el punt d’atenció habilitat per l’Ajuntament de Barcelona al centre cívic Vil·la Florida.
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