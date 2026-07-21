meteorologia
Espanya afronta una nova onada de calor amb màximes de 45 graus
Valentina Raffio
.Espanya està a punt d’endinsar-se en la tercera gran onada de calor de l’estiu que, segons apunten els pronòstics, arrencarà aquest dilluns i s’allargarà fins com a mínim dijous. L’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) adverteix que aquest fenomen deixarà màximes per sobre dels 45 graus i elevarà encara més el risc d’incendis arreu del país. En aquesta ocasió, a més, els experts expliquen que l’episodi vindrà acompanyat d’una nova intrusió de calitja que reduirà la visibilitat i empitjorarà la qualitat de l’aire en gran part de la península Ibèrica. Davant aquest escenari, les autoritats demanen a la població extremar precaucions mentre duri aquest episodi i prestar especial atenció a col·lectius vulnerables a les altes temperatures així com a la contaminació atmosfèrica a causa del risc que suposen aquests fenòmens per a la salut.
Els models apunten a una pujada generalitzada dels termòmetres. Avui es produirà un nou ascens de les temperatures. Durant el dia se superaran els 36 graus en bona part de l’est, centre i sud peninsular, així com a les Balears. A l’Aragó i a l’interior de Catalunya s’arribarà al 39 i 40 graus. Les temperatures més extremes es registraran a la vall del Guadalquivir i al sud-est peninsular, on se superaran els 42 graus i es podrà arribar fins i tot als 45.
La jornada tornarà a estar marcada per la presència de calitja i per la possibilitat de tempestes seques a l’est peninsular, amb risc de llamps, calamarsa i fortes ratxes de vent.Dimarts es produirà un nou ascens de les temperatures. La matinada serà especialment càlida al litoral mediterrani, on ciutats com Barcelona, Palma i València no baixaran dels 25 graus. També es registraran nits tropicals en ciutats de l’interior com Múrcia i Granada. Durant el dia se superaran els 36 °C en bona part de l’est, centre i sud peninsular, així com a les Balears. A l’Aragó i l’interior de Catalunya s’arribarà entre 39 i 40 graus. Les temperatures més extremes es registraran a la vall del Guadalquivir i el sud-est peninsular, on se superaran els 42 graus i, de forma puntual, podran arribar fins i tot els 45. La jornada tornarà a estar marcada per la presència de calitja i per la possibilitat de tempestes seques a l’est peninsular, amb escasses precipitacions però risc de llamps, calamarsa i fortes ratxes de vent.
Dimecres augmentaran també les temperatures nocturnes a l’interior, per la qual cosa moltes zones experimentaran una nit tòrrida, amb mínimes entre 23 i 25 graus al centre peninsular, l’àrea mediterrània, les Balears i la vall del Guadalquivir. En ciutats com Barcelona fins i tot és possible que la temperatura no baixi de 26 o 27 graus durant tota la nit. Les temperatures diürnes continuaran augmentant. En gran part del nord peninsular se superaran els 36 graus, mentre que al sud se sobrepassaran àmpliament els 38. A nombroses zones de l’est, centre i sud s’arribarà entre 38 i 40 graus, mentre que al sud-est i Andalusia tornaran a registrar-se 40 i 42 graus, amb valors puntualment superiors.
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