Barcelona, protagonista
García de Pou obre nova etapa amb una inversió de 12 milions
La històrica subministradora d’hostaleria, amb botiga a Barcelona i múscul distribuïdor a la Costa Brava, reforçarà la seva capacitat logística per a una expansió internacional a gran escala.
per Alba Zaplana
La històrica empresa familiar García de Pou prepara una nova etapa de creixement amb una inversió de 12 milions d’euros destinada a automatitzar la logística i ampliar la seva capacitat productiva. La companyia, fundada el 1884 i especialitzada en la fabricació i comercialització d’envasos i subministraments per al canal Horeca, compta amb una veterana botiga a Barcelona capital i una gran nau a la Costa Brava, que centralitza la logística.
Ara, la firma impulsa la construcció d’un nou magatzem automàtic a Ordis (Alt Empordà) i la incorporació de noves línies de transformació de paper. Aquesta aposta per la modernització coincideix amb una nova fase en la seva expansió internacional. Amb la cinquena generació al capdavant del negoci, acaba d’obrir un punt de distribució a Gènova des d’on proveirà el mercat italià, amb l’objectiu d’estendre aquest model a altres zones turístiques del sud d’Europa.
L’actual dimensió de la companyia és resultat d’una trajectòria iniciada fa 142 anys a Figueres. Allà, Luis García va obrir juntament amb la seva dona, Francisca de Pou, un taller de bosses de paper i una impremta. L’empresa es va mantenir lligada durant dècades a la producció d’articles de paper. Amb l’arribada de la quarta generació, el negoci es va orientar cap al canal Horeca i va apostar per productes d’un sol ús destinats a cobrir necessitats diàries d’hotels, restaurants, cafeteries i empreses d’esdeveniments: "La clau per mantenir-se competitius durant tota la nostra trajectòria ha sigut la capacitat de cada generació de preservar el llegat rebut i, alhora, adaptar-lo als nous temps", afirma Anna García, que comparteix la direcció de la companyia amb el seu germà Emili García.
Fruit d’aquesta evolució, García de Pou reuneix més de 6.000 referències al seu catàleg. Entre aquestes figuren tovallons, estovalles, gots, bosses de paper i envasos de cartró per a take away, a més d’articles destinats al servei de taula, cuina, higiene i emmagatzematge. L’empresa treballa tant amb petits establiments d’hostaleria com amb grans grups de restauració i companyies com Tierra Burrito, Mahou-San Miguel o Port Aventura.
El grup familiar va tancar el 2025 amb una facturació de 107 milions i una plantilla de 480 treballadors. Actualment, atén més de 25.000 clients a 70 països, tramita al voltant de 150.000 comandes a l’any i exporta el 52% de les seves vendes, equivalent a 56 milions. A més, tres quartes parts de les seves vendes es realitzen a través de distribuïdors, mentre que la resta procedeix d’operacions directes amb establiments del canal Horeca.
Full de ruta
L’automatització constitueix un dels eixos principals de l’estratègia de creixement de García de Pou. "El projecte més rellevant serà el nou magatzem automàtic a Ordis, que està previst que comenci a construir-se a finals d’any, una actuació que servirà per ser més eficients, agilitar la preparació de comandes i millorar la gestió de l’estoc", explica Emili García. Només aquesta infraestructura suposarà una inversió de 10 milions, als quals s’afegiran dos milions destinats a noves línies de transformació de paper.
La modernització de García de Pou avança en paral·lel al seu creixement internacional. "Els nostres principals mercats exteriors són al sud d’Europa, especialment les zones turístiques i les grans capitals", assenyala Emili García. L’empresa compta a més amb distribuïdors a tots els països europeus i obté el 14% de la facturació en mercats extracomunitaris.
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