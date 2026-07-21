antitabac
El Govern aprova avui la llei que prohibeix fumar i vaporejar en terrasses
Nieves Salinas
Les lleis de medicaments i antitabac arribaran aquest dimarts al Consell de Ministres, segons ha confirmat EL PERIÓDICO. Així ho va avançar Javier Padilla, secretari d’Estat de Sanitat, a finals de juny, en la Comissió de Sanitat del Congrés dels Diputats. Llavors va apuntar que el seu departament confiava que tots dos avantprojectes de llei arribessin a l’òrgan interministerial abans d’acabar l’estiu.
La llei de mesures sanitàries davant el tabaquisme – que regula la venda, el subministrament, el consum i la publicitat dels productes del tabac– va rebre el primer vistiplau del Consell de Ministres el setembre del 2025. Es tractava d’una de les lleis sanitàries més esperades perquè regula, per primera vegada, els nous productes relacionats amb el tabac i amplia els espais sense fum, tot i que finalment no introduïa l’empaquetament genèric. Equiparava els cigarrets electrònics als convencionals i prohibia fumar i vaporejar en nous espais com les terrasses d’hostaleria, piscines o marquesines.
L’avantprojecte de llei aprovat en aquesta primera volta pel Govern, havia de rebre, després, els informes dels òrgans constitucionals per tornar a passar pel Consell de Ministres, una cosa que passarà aquest dimarts. Un pas previ perquè ser debatuda al Congrés, una fase que arribarà després de les vacances d’estiu.
Llei de medicaments
Quant al nou text de l’avantprojecte de la llei dels Medicaments i Productes Sanitaris ja ha sigut remès al Consell d’Estat. Una vegada emès el dictamen d’aquest òrgan, el text torna al Consell de Ministres per a la seva aprovació en segona volta. Permetrà iniciar la tramitació parlamentària d’una reforma que Sanitat considera fonamental. En la seva intervenció davant el Congrés del juny passat, el secretari d’Estat de Sanitat, Javier Padilla, assenyalava que aquesta llei inclou "altres elements, no només d’accés i sostenibilitat, sinó també elements relacionats amb la industrialització"..
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