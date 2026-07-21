Junta de Seguretat
La multireincidència baixa un 15,9% en un any a BCN
Els Mossos asseguren que la principal preocupació són els tirotejos que han deixat diversos morts i detecten uns 1.400 nous lladres persistents.
Germán González
En el primer semestre d’aquest any, la intensa execució del pla Kanpai dels Mossos ha provocat un descens del 15,9% dels delictes associats a la multireincidència a Barcelona en comparació amb el mateix període del 2025. Els investigadors han identificat 2.190 delinqüents amb alt risc de persistència (DARP) vinculats a l’activitat delictiva a Barcelona, 771 ja figuraven com a multireincidents en el semestre anterior i 1.419 són noves incorporacions a aquesta categoria. En conjunt, aquests autors acumulen 6.276 delictes patrimonials atribuïts a Catalunya, habitualment robatoris.
D’una banda, la pressió policial ha provocat que 2.023 DARP no hagin persistit el 2026. Malgrat això, existeix una intensitat delictiva més forta entre els autors persistents, que concentren 3.372 delictes, per sobre dels 2.904 comesos pels nous DARP, tot i representar un col·lectiu notablement més reduït.
Aquestes són algunes de les dades analitzades ahir en la Junta Local de Seguretat de Barcelona, presidida per l’alcalde, Jaume Collboni, i la consellera d’Interior, Núria Parlon. També hi van acudir la subdelegada del Govern a Barcelona, Mari Carmen García-Calvillo; el director general de la Policia, Josep Lluís Trapero, i el tinent d’alcaldia de Prevenció, Seguretat, Convivència i Règim Interior, Albert Batlle, a més de representants dels diferents cossos policials que operen a la ciutat, de la judicatura i la fiscalia.
Sobre la multireincidència, la Junta també va assenyalar l’impuls de l’Oficina Adscrita a la Fiscalia (OAF) de la Guàrdia Urbana de Barcelona, que compta amb sis efectius, i que des del febrer ha gestionat 72 expedients, 51 dels quals ja han sigut resolts. La unitat funciona com a enllaç amb la fiscalia i facilita un seguiment dels casos de la multireincidència, a més de protecció de víctimes vulnerables i cooperació amb altres cossos policials.
Preocupen els tirotejos
La principal preocupació en seguretat són els tirotejos que han deixat diversos morts. Durant l’any 2026, Barcelona ha registrat nou homicidis consumats, tres dels quals estan relacionats amb el crim organitzat. D’aquestes nou investigacions, cinc s’han resolt amb la detenció dels presumptes autors. Segons l’anàlisi policial, l’increment de la violència armada respon, principalment, a l’augment de la conflictivitat en entorns criminals i a la creixent presència d’armes de foc en els nivells més baixos de les xarxes de narcotràfic, que s’utilitzen tant per protegir substàncies estupefaents com per disputar el seu control.
Els responsables policials assenyalen que els homicidis vinculats a disputes entre organitzacions criminals d’Europa de l’Est han experimentat un augment i presenten una elevada complexitat investigadora, ja que sovint són encarregats des de l’estranger i executats per individus especialitzats que es desplacen puntualment per cometre els fets i anar-se’n immediatament.
També remarquen que en el primer trimestre del 2026 es va registrar un increment de la conflictivitat amb alguns incidents relacionats amb l’ús d’armes blanques, i que el reforç policial i l’aplicació del Daga han provocat el seu descens. A més, han constatat que l’activitat delictiva es concentra en un nombre reduït de persones i que la majoria dels joves identificats no presenten una trajectòria delictiva continuada. Juntament amb la resposta policial, els agents indiquen la importància de la coordinació amb els àmbits social i educatiu per prevenir situacions de risc i reforçar la convivència.
- Les matrícules canvien aquest juliol: aquestes són les noves lletres que començaran a veure’s als cotxes
- Mar Coll, investigadora de la Universitat Pompeu Fabra: 'El canvi climàtic no afecta igual els nens que les persones grans
- Els veïns de les Gavarres després de l'incendi: «Fa por tornar-hi, però aquí tinc la meva vida»
- Per què no hi ha meduses aquest estiu?
- Vol vendre el seu pis i descobreix un embargament perquè l’han confós amb una altra persona
- Un incendi crema una granja d'Aiguaviva i obliga a mobilitzar deu dotacions dels Bombers
- Olot, entre Figueres i Girona
- Necrològiques del 19 de juliol de 2026