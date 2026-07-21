Uns 650 pacients han estat atesos a la primària per efecte de la calor en l'última setmana
Prop de 200 persones han passat per urgències per insolacions, cops de calor o deshidratació
Unes 650 persones han estat ateses a la primària per problemes de salut relacionats amb els efectes de la calor en l'última setmana, segons dades del Sistema d'Informació per a la Vigilància d'Infeccions a Catalunya de Salut actualitzades aquest dimarts. Les xifres donen així una ràtio de 8,17 pacients atesos a la primària per cada 100.000 habitants en el conjunt de la setmana passada, una mica més baixa que una setmana enrere, amb una taxa de 9,37. Les persones de més de 80 anys i els que tenen entre 15 i 44 anys són els que presenten ràtios més altes. D'altra banda, pràcticament 200 persones han passat per urgències per condicions derivades de la calor, com ara insolacions, cops de calor, deshidratació o síncopes.
La majoria de pacients que han passat per l'atenció primària per l'efecte de la calor ho han fet per insolacions i cops de calor, aproximadament uns 430 l'última setmana, prop d'un centenar menys que la setmana anterior. La franja de les persones de 80 anys o més lidera les ràtios en aquest sentit, amb 6,63 pacients per cada 100.000 persones, mentre que els de 15 a 44 anys els segueixen amb una taxa de 6,52. Encara sobre pacients a la primària entre el 13 i el 19 de juliol, uns 150 hi han anat per deshidratació, i la resta per altres efectes, com ara una síncope.
Pel que fa als malalts que han acudit a urgències, una vuitantena hi ha anat per insolacions o cops de calor, mentre que una seixantena ho ha fet per deshidratació. Les dades també registren una taxa de 0,22 persones que han estat hospitalitzades per la calor, és a dir, aproximadament una vintena la setmana passada.
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