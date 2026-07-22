Campions del món
Vídeo | Vandalitzat el mural de TVBoy dedicat a Ferran Torres després de nombrosos missatges a X que instaven a destrossar-lo
TVBoy dedica un mural a Ferran Torres després del seu gol a la final del Mundial 2026
Víctor Vargas Llamas
Tot just unes hores ha durat intacte el mural que l’artista urbà TVBoy ha dedicat a la plaça de Joanic de Barcelona a Ferran Torres, autor del gol que ha donat el títol de campiona del món a la selecció espanyola a la final contra Argentina (1-0). L’obra ha aparegut vandalitzada després que a X (antic Twitter) es difonguessin missatges que animaven expressament a fer-la malbé.
El mural ha aparegut amb diverses pintades sobre l’obra original. Entre aquestes, podia llegir-se la inscripció «Puta Espanya», a més d’altres grafitis que tapaven parcialment la intervenció artística de TVBoy i desvirtuaven el seu missatge.
El mural representava el davanter besant el trofeu del Mundial amb la samarreta de la selecció espanyola, acompanyat del lema 'Making History' («Fent història») i de dues estrelles, en al·lusió al segon títol mundial conquerit per Espanya.
Al·lusions a destrossar-lo
El mateix TVBoy va compartir a les xarxes socials una anècdota viscuda durant l’elaboració de l’obra: «Una nena va passar i va cridar: ‘¡Mama, és Ferran Torres!’. Vaig somriure. Allà vaig entendre que l ’art també connecta generacions».
Les destrosses s’han produït després que a X (abans Twitter) es difonguessin missatges que qüestionaven la ideoneïtat de l’obra i fins i tot alguns demanessin, de manera més o menys explícita, que es vandalitzés el mural.
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