a Lleida
Catalunya crearà un centre d’edició genòmica de cereals
Valentina Raffio
El Govern de la Generalitat ha aprovat el desplegament de 3,65 milions d’euros per a la construcció d’un nou Centre d’Edició Genòmica de Cereales (CEGC) per desenvolupar cultius més adaptats als extrems climàtics. El projecte, que es construirà a Lleida, preveu estar operatiu per al 2028 i, segons han explicat aquest dimarts els seus impulsors, centrarà els seus primers projectes d’investigació en com adaptar els cultius d’arròs a un context de sequeres, salinització dels sòls i adversitats climàtiques de tot tipus. "L’objectiu és posar la investigació i la innovació al servei del sector agroalimentari per contribuir a una agricultura més competitiva, resilient i sostenible", afirmen des del departament de Recerca durant la presentació d’aquesta nova iniciativa amb què s’aspira, entre d’altres, a "convertir Catalunya en un dels territoris de referència en l’aplicació de les noves tècniques d’edició genòmica a la millora dels cereals".
Operatiu el 2028
Aquest nou centre d’investigació, anunciat aquest dimarts per la consellera Núria Montserrat, començarà a construir-se l’any que ve i, si tot avança segons el previst, estarà acabat i ja operatiu per al 2028. La seva estructura, explica, s’ubicarà al campus de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agroalimentària i Forestal de la Universitat de Lleida i s’integrarà dins de les infraestructures d’Agrotecnio, per la qual cosa passarà a formar part de la xarxa centres d’investigació de Catalunya (CERCA). Els seus creadors afirmen que "aquesta ubicació reforçarà un ecosistema científic i d’innovació plenament consolidat" i "afavorirà la col·laboració entre la universitat, els centres d’investigació i el sector agroalimentari facilitant així la transferència de coneixement i desenvolupament de projectes d’alt impacte" en àmbits tan estratègics com l’agricultura.
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