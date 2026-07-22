extinció
Els bombers contenen l’avanç de l’incendi de Guadalajara
Germán González
El fort dispositiu d’emergència ha permès frenar l’avenç cap a la província de Sòria de l’incendi forestal declarat la setmana passada al terme municipal de La Mierla (Guadalajara). Les flames ja han consumit una superfície d’unes 30.000 hectàrees de la Sierra Norte, en un incendi qualificat pels experts de la comunitat com un dels més difícils de gestionar a Espanya en els últims anys i que ha obligat a realitzar el desplegament més gran de recursos en la història de la regió.
A més de bombers i tècnics forestals, també s’ha mobilitzat la Unitat Militar d’Emergències (UME) i s’han coordinat fins a 29 recursos aeris, una intensitat de vol que supera la de molts aeroports mitjans.
El president de Castella-la Manxa, Emiliano García-Page, ha assegurat aquest dimarts que es comença "a veure la llum" per a l’extinció de l’incendi forestal, ja que el dispositiu d’extinció està començant a contenir els flancs del foc. En declaracions als mitjans després de la reunió del Centre de Coordinació Operativa Integrat (Cecopi), el president regional ha afirmat que, malgrat que les condicions continuen sent "molt adverses", el desplegament de la nit passada, amb més de 600 persones actuant, "donen pràcticament per frenat l’avenç cap a Sòria". "Podem també alliberar de preocupació la comunitat veïna, que en altres aspectes ens està ajudant i que també té focs al mateix temps", ha remarcat.
Tornada de veïns
García-Page ha avançat que durant la jornada d’aquest dimarts s’ha plantejat la possible tornada de veïns als municipis "on ja entenem que la situació és freda". De moment, el foc ha obligat a desallotjar 34 poblacions i 14 estan confinades, cosa que ha provocat el desplaçament de més de 1.200 persones. D’altra banda, a l’alberg disposat al poliesportiu de la població d’Humanes hi ha en aquests moments 76 persones i al voltant de 200 han sigut ateses al llarg de tota l’emergència. També s’han obert 99 corredors per al proveïment de bestiar, tot i que continuen tallades, totalment o parcialment, diverses carreteres.
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