Informe econòmic
L’eclipsi atraurà mig milió de turistes a Espanya
L’ocupació hotelera a les províncies on es veurà el fenomen el 12 d’agost ja voreja el 76%. Es calcula que generarà 342 milions d’euros.
Valentina Raffio
Espanya viurà el pròxim 12 d’agost el primer eclipsi total en més d’un segle i, gràcies a això, es convertirà en l’epicentre mundial del turisme astronòmic. Segons calcula un informe elaborat per la Secretaria d’Estat d’Economia, aquest esdeveniment mobilitzarà gairebé mig milió de turistes estrangers cap a les zones situades en la ‘franja de totalitat’ de l’eclipsi i generarà 342 milions d’euros per a l’economia espanyola.
L’anàlisi, presentada aquest dimarts, apunta que les reserves de vols cap a les províncies ‘agreujades’ ja han augmentat un 8% respecte a anys anteriors i, a més, les reserves hoteleres per a l’agost s’han repuntat gairebé un 20%. El Govern estima que gran part d’aquest increment de la demanda turística recaurà en allotjaments rurals així com hotels, apartaments i càmpings situats en zones menys turístiques però que, en ocasió d’aquest esdeveniment, es convertiran en "tribuna privilegiada" per disfrutar d’aquest espectacular esdeveniment astronòmic.
Segons detalla l’informe del Ministeri d’Economia, presentat després d’una reunió de la Comissió Interdepartamental per al Trío ibèric d’Eclipsis presidida pel president, Pedro Sánchez, l’eclipsi mobilitzarà dos tipus de perfils. D’una banda, segons les dades del CIS, fins a un 8,4% dels espanyols afirma que es mourà a una província diferent del seu lloc de residència per veure l’eclipsi. D’altra banda, més enllà dels moviment interns, s’estima que durant la setmana de l’eclipsi es produirà l’arribada de fins a 446.700 visitants estrangers cap a les províncies situades a la franja de totalitat de l’esdeveniment. L’Executiu calcula que, amb tot això, aquest esdeveniment astronòmic portarà fins a 247,29 milions d’euros procedents dels turistes estrangers i 94,90 milions dels residents a Espanya.
Places disponibles
Segons estima l’informe, l’ocupació hotelera a les províncies de l’eclipsi ja voreja el 76% però, tot i així, hi continua havent fins a 1.065.515 de places d’allotjament disponible entre hotels, apartaments, càmpings, allotjaments rurals i vivendes turístiques. Una recent anàlisi de la plataforma SiteMinder afirma que les reserves turístiques a la zona ja s’han incrementat en més d’un 76% i que, així mateix, els preus estan experimentant pujades de fins al 85% respecte a anys anteriors per aquestes mateixes dates. Entre les zones on més s’observa aquest fenomen destaquen Astúries, la Corunya, Palma i València. A Tarragona, segons dades de la plataforma, s’observa que els turistes no només han reservat amb més antelació que altres anys sinó que, a més, també opten per estades més curtes el que indica que el seu viatge es deu principalment a l’eclipsi.
A menys d’un mes per a l’esdeveniment, el Govern ha anunciat que es desplegarà amb un pla especial de seguretat per "garantir la seguretat ciutadana, una mobilitat ordenada, la protecció de nodes crítics de transport i una assistència integral als visitants" durant el dia de l’esdeveniment, així com en un pla específic de Protecció Civil per "avaluar riscos i millorar la gestió d’emergències".
Segons explica els responsables d’aquesta iniciativa, es duran a terme mesures com regulació de fluxos circulatoris, control en carreteres, disseny de respostes immediates davant congestions severes i retorns massius i, a més, desplegaments en itineraris, pàrquings i nuclis urbans per evitar la delinqüència comuna, garantir l’ordre i vetllar per la convivència pacífica durant el dia de l’eclipsi. A Catalunya, així com al País Basc i Navarra, gran part d’aquestes funcions recauran el cos dels Mossos d’Esquadra, Ertzaintza i Policia Foral, així com en altres cossos de seguretat.
Predicció meteorològica
Un altre dels mecanismes que s’activarà durant les setmanes prèvies de l’eclipsi és la Unitat de Valoració de Riscos (UVR) que, des del 6 d’agost fins al dia de l’esdeveniment, se centrarà a proporcionar dades sobre la predicció meteorològica en els diferents punts d’observació, així com informació sobre el risc d’incendis forestals.
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