Càlculs provisionals
La mobilitat durant el dia de l’eclipsi es podria multiplicar per dos fins a sumar 1,5 milions de viatges interns a Espanya
Les autoritats recomanen a la població planificar amb temps els desplaçaments i no deixar «per a última hora» els trajectes cap a les zones privilegiades per la franja de totalitat
L’eclipsi del 12 d’agost atraurà gairebé mig milió de turistes a Espanya i deixarà 342 milions d’euros
Valentina Raffio
Espanya avança en els preparatius per a l’arribada de l’«eclipsi del segle» i, a menys d’un mes de l’esdeveniment, un dels factors que més preocupa és la mobilitat. Segons expliquen fonts de Comissió especial del Govern creada per agilitar tota la logística al voltant d’aquest fenomen, les primeres estimacions apunten que el dia de l’eclipsi es podria produir un augment d’entre el 30% i el 100% del trànsit a les províncies de l’eclipsi i que això, al seu torn, es podria traduir en entre 400.000 i 1,5 milions de desplaçaments addicionals cap a les zones ‘premiades’ amb la franja de totalitat de l’eclipsi. Els experts afirmen que els Projectesde Madrid a Burgos o de Barcelona a Tarragona, és a dir, de zones on l’eclipsi es veurà només es forma parcial cap a punts on es podrà observar en tota la seva esplendor, es podran multiplicar exponencialment durant la jornada del 12 d’agost, a tall de precaució, es demana a la població planificar amb temps els desplaçaments i no deixar «fins a última hora» els trajectes cap a les zones privilegiades per la franja de totalitat.
Trajectes com de Madrid Burgos o de Barcelona a Tarragona podrien augmentar entre un 30% i un 100% durant el dia de l’eclipsi, segons les primeres estimacions
El Govern, per la seva banda, ha anunciat que es desplegarà amb un pla especial de seguretat per «garantir una mobilitat ordenada, la protecció de nodes crítics de transport i una assistència integral als visitants» durant el dia de l’esdeveniment, així com en un pla específic de protecció civil per «avaluar riscos i millorar la gestió d’emergències» durant les hores crítiques de la jornada. Segons explica els responsables d’aquesta iniciativa, es duran a terme mesures com regulació de fluxos circulatoris, control en carreteres, disseny de respostes immediates davant congestions severes i retorns massius i, a més, desplegaments en itineraris, pàrquings i nuclis urbans per controlar el tràfic, evitar la delinqüència comuna, garantir l’ordre i vetllar per la convivència pacífica durant el dia de l’eclipsi. A Catalunya, així com al País Basc i Navarra, gran part d’aquestes funcions recauran el cos dels Mossos d’Esquadra, Ertzaintza i Policia Foral així com en altres cossos de seguretat.
Excursionistes de l’eclipsi
Segons els informes realitzats fins ara, tot apunta que la gran majoria de la població de desplaçarà a les províncies de l’eclipsi unes hores abans de l’ esdeveniment i que, després, tornaran a casa seva. En cas de confirmar-se, la majoria d’espectacles d’aquest fenomen seran «excursionistes» puntuals. Però a més d’aquests, tal com afirmen fonts pròximes a l’organització, s’estima que hi haurà fins a sis milions de turistes estrangers i nacionals que passaran la nit a la franja de totalitat de l’eclipsi que inclou nombroses capitals de província des de la Corunya fins a Tarragona i Palma, incloent-hi Oviedo, Lleó, Bilbao, Saragossa i València. De tots aquests, es calcula que caixí mig milió són persones que s’han mobilitzat aquestes zones amb motiu de l’eclipsi i que, per tant, s’afegeixen a l’afluència habitual cap a aquestes regions.
Els experts recomanen a la població estudiar les rutes cap a les zones de l’eclipsi, tenir localitzades carreteres secundàries i, sobretot, seguir les directrius de les autoritats locals tant sobre mobilitat com sobre possibles restriccions d’accés a algunes zones
Les autoritats recomanen a la població que tingui previst mobilitzar-se per al dia de l’eclipsi desplaçar-se « amb molta planificació» i no esperar «fins a última hora» davant el risc que es produeixi un col·lapse a les carreteres tal com els registrats als Estats Units. En aquest sentit, també es recomana estudiar les rutes, tenir localitzades carreteres secundàries i, sobretot, seguir les directrius de les autoritats locals tant sobre mobilitat com sobre possibles restriccions d’accés a algunes zones. Una altra de les recomanacions suggerides pels experts és revisar als mapes de visibilitat si l’eclipsi es podrà observar des del municipi d’origen per evitar així desplaçaments innecessaris dins de les zones amb bona visibilitat de l’esdeveniment.
A Espanya, segons es desprèn de l’última enquesta del Centre d’Investigacions Sociològiques (CIS), el 72% de la població sap de l’existència de l’eclipsi i el 35% afirma que té previst veure-ho. L’enquesta assenyala que fins a un 8,4% de la població planeja desplaçar-se a una altra província diferent de la de la seva residència per veure l’eclipsi el que, a la pràctica, suposaria més de quatre milions de persones mobilitzades de forma interna per a aquest esdeveniment astronòmic. Segons calcula un informe elaborat per la Secretaria d’Estat d’Economia, aquest esdeveniment mobilitzarà gairebé mig milió de turistes estrangers cap a les zones situades en la ‘franja de totalitat’ de l’eclipsi i generarà 342 milions d’euros per a l’economia espanyola.
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