Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
energies renovables Gironaescombraries Gironavaca Ribes de Fresercrim masclista FigueresJoan RocaViniciusCarles PuigdemontChenoa
instagramlinkedin

Previsions astrològiques per Roser Astrologia del 24 al 30 de juliol de 2026

Això és el que t'espera l'última setmana de juliol

El teu horòscop setmanal

El teu horòscop setmanal / freepik

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google

Roser Astrologia / AMIC

-Àries (Del 21 de març al 20 d'abril): Amb el Sol i Júpiter a la Casa V trobes més estones per passar-ho bé. També és un trànsit que indueix a ampliar la família. Sentimentalment, podries estar força seductor.

-Taure (Del 21 d'abril al 20 de maig): Pots viure moments tensos amb una persona de la família perquè tots dos voldreu tenir raó. Dies de diversió i despeses extres relacionades amb els fills o les vacances.

-Bessons (Del 21 de maig al 21 de juny): Poden ser uns dies de molta inspiració literària o artística i els aprofitaràs. Si sorgeix algun problema, adoptaràs una posició optimista i resolutiva. Trobada familiar.

-Cranc (Del 22 de juny al 21 de juliol): L’economia va cap a una millora o tens més control de les despeses. Podries tendir a la contenció emocional i a no revelar tot el que penses. És moment de ser discret.

-Lleó (Del 22 de juliol al 23 d'agost): PER MOLTS ANYS! El Sol ha entrat al teu signe. Deixes enrere alguns maldecaps dels darrers mesos i la conjunció amb Júpiter pot ajudar a alliberar-te d’alguna càrrega pesada.

-Verge (Del 24 d'agost al 23 de setembre): És un temps per somniar més, per imaginar un futur millor i gaudir d’un estat de més tranquil·litat. Pel que fa a l'economia, has de fer alguns sacrificis per avançar.

-Balança (Del 24 de setembre al 23 d'octubre): S’il·lumina el teu sector vinculat al futur i, si tenies por d’emprendre un negoci o qualsevol activitat, ara pots sentir la seguretat necessària per tirar-ho endavant.

-Escorpí (Del 24 d'octubre al 22 de novembre): Els canvis esperats al sector professional ja són aquí i mous fitxa per no quedar-te estancat. Dies per gaudir més de la companyia dels fills o per ampliar la família.

-Sagitari (Del 23 de novembre al 21 de desembre): Venen canvis que inicialment semblen superficials, però que et portaran a transformar la teva vida. Algú es podria posar crític en excés i hauràs de parar-li els peus.

-Capricorn (Del 22 de desembre al 20 de gener): Si l’economia et preocupa, cerca activitats lúdiques que no et costin diners i que et connectin amb el teu valor. Et reafirmes en algunes qüestions amb més seguretat.

-Aquari (Del 21 de gener al 19 de febrer): Amb el Sol i Júpiter a la Casa VII és moment de fer nous contactes, amistats i fins i tot d'iniciar una relació. Si estàs en un procés legal, comptes amb certa protecció.

Notícies relacionades

-Peixos (Del 20 de febrer al 20 de març): Evitar les lluites de poder o no reaccionar a provocacions serà una bona estratègia. Si cerques feina o vols fer canvis al lloc actual, s'obre una nova etapa fructífera.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents