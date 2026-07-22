Previsions astrològiques per Roser Astrologia del 24 al 30 de juliol de 2026
Això és el que t'espera l'última setmana de juliol
Roser Astrologia / AMIC
-Àries (Del 21 de març al 20 d'abril): Amb el Sol i Júpiter a la Casa V trobes més estones per passar-ho bé. També és un trànsit que indueix a ampliar la família. Sentimentalment, podries estar força seductor.
-Taure (Del 21 d'abril al 20 de maig): Pots viure moments tensos amb una persona de la família perquè tots dos voldreu tenir raó. Dies de diversió i despeses extres relacionades amb els fills o les vacances.
-Bessons (Del 21 de maig al 21 de juny): Poden ser uns dies de molta inspiració literària o artística i els aprofitaràs. Si sorgeix algun problema, adoptaràs una posició optimista i resolutiva. Trobada familiar.
-Cranc (Del 22 de juny al 21 de juliol): L’economia va cap a una millora o tens més control de les despeses. Podries tendir a la contenció emocional i a no revelar tot el que penses. És moment de ser discret.
-Lleó (Del 22 de juliol al 23 d'agost): PER MOLTS ANYS! El Sol ha entrat al teu signe. Deixes enrere alguns maldecaps dels darrers mesos i la conjunció amb Júpiter pot ajudar a alliberar-te d’alguna càrrega pesada.
-Verge (Del 24 d'agost al 23 de setembre): És un temps per somniar més, per imaginar un futur millor i gaudir d’un estat de més tranquil·litat. Pel que fa a l'economia, has de fer alguns sacrificis per avançar.
-Balança (Del 24 de setembre al 23 d'octubre): S’il·lumina el teu sector vinculat al futur i, si tenies por d’emprendre un negoci o qualsevol activitat, ara pots sentir la seguretat necessària per tirar-ho endavant.
-Escorpí (Del 24 d'octubre al 22 de novembre): Els canvis esperats al sector professional ja són aquí i mous fitxa per no quedar-te estancat. Dies per gaudir més de la companyia dels fills o per ampliar la família.
-Sagitari (Del 23 de novembre al 21 de desembre): Venen canvis que inicialment semblen superficials, però que et portaran a transformar la teva vida. Algú es podria posar crític en excés i hauràs de parar-li els peus.
-Capricorn (Del 22 de desembre al 20 de gener): Si l’economia et preocupa, cerca activitats lúdiques que no et costin diners i que et connectin amb el teu valor. Et reafirmes en algunes qüestions amb més seguretat.
-Aquari (Del 21 de gener al 19 de febrer): Amb el Sol i Júpiter a la Casa VII és moment de fer nous contactes, amistats i fins i tot d'iniciar una relació. Si estàs en un procés legal, comptes amb certa protecció.
-Peixos (Del 20 de febrer al 20 de març): Evitar les lluites de poder o no reaccionar a provocacions serà una bona estratègia. Si cerques feina o vols fer canvis al lloc actual, s'obre una nova etapa fructífera.
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