Violència masclista
Tres dones moren assassinades a Espanya en tan sols 24 hores
Igualtat confirma que dos dels assassinats són violència de gènere i convoca un comitè de crisi per a dimarts vinent. Les expertes alerten que el repunt de casos és habitual a l’estiu i durant grans esdeveniments esportius.
Cristina Sebastián / Pau Lizana Manuel
Tres dones han sigut assassinades a Espanya en només 24 hores. La Delegació del Govern contra la Violència de Gènere, del Ministeri d’Igualtat, va confirmar com a violència de gènere dos d’aquests casos, registrats dilluns a Antequera (Màlaga) i a Alameda de la Sagra (Toledo). La policia continua investigant els detalls d’un tercer assassinat a Benahavís (Màlaga) i no descarten cap hipòtesi, després de concloure l’autòpsia que la mort d’una dona a Alacant havia sigut per causa natural. De fet, ja són 31 les víctimes de la violència masclista a Espanya des de començament d’any, i 32 si s’acaba de confirmar l’últim assassinat. La concatenació d’homicidis ha activat les alertes en el Govern, que ha convocat un comitè de crisi per al dimarts 28 per analitzar aquests últims casos. Les expertes, per la seva banda, reclamen que a l’estiu, quan se sol registrar un repunt de la violència, s’extremin la protecció i els recursos d’acollida. Almenys una de les víctimes havia estat en el sistema de protecció.
El primer cas investigat per la Policia és el que es va produir a Antequera (Màlaga). Els agents van trobar el cadàver d’una dona de 30 anys amb ferides d’arma blanca a casa seva, al centre de la localitat, poc abans de les 12 del migdia, després d’una trucada al 112. Poques hores abans de la troballa, la seva parella, un home de 35 anys, moria després de precipitar-se des d’un mirador de la ciutat.
El delegat del Govern a Andalusia, Pedro Fernández, va declarar que "tot apunta" que l’homicidi és un nou cas de "violència de gènere". "Els indicis assenyalen que l’assassinat es va produir al domicili que compartien mitjançant arma blanca" i que, més tard, "l’autor d’aquest assassinat es va suïcidar". Tots dos tenien dos fills, de 4 i 7 anys, i estaven inclosos en el sistema VioGén, tot i que les mesures cautelars de protecció s’havien aixecat feia tot just una setmana.
Quatre fills
Ahir a la matinada es va produir un segon assassinat a Alameda de la Sagra (Toledo). Allà, un home de 48 anys va ser detingut pel presumpte homicidi de la seva dona, de 45. El presumpte agressor va haver de ser traslladat a l’hospital perquè presentava ferides d’arma blanca, en el que es creu que va poder ser un intent de suïcidi després de l’assassinat de la seva parella. En el moment de l’agressió, cap a les cinc del matí, eren a la casa tres dels quatre fills de la parella –de 26, 23 i 3 anys. De fet, va ser el més gran que va trucar a emergències. La investigació de la Policia Nacional va determinar que ni el presumpte agressor ni la víctima constaven en el sistema VioGén.
L’espiral de violència va sumar un tercer cas ahir al matí, quan una altra dona va ser assassinada en un habitatge de Benahavís (Màlaga). La víctima va ser trobada després de l’alerta d’una persona, que va dir sentir un crit i va informar que un home havia sortit del lloc en un cotxe de forma precipitada. De moment, la Guàrdia Civil no va precisar si el succés s’investiga com un possible assassinat masclista.
Davant aquest cruent repunt de la violència, que és habitual durant l’estiu, la psicòloga especialitzada en violència masclista, Cecília Gelpí, reclama a les administracions que extremin la vigilància durant aquests mesos, especialment sobre els casos de més risc. "S’hauria d’augmentar el seguiment sobre les dones que tenen alguna ordre d’allunyament, han patit alguna mena d’agressió o quan hi ha nens pel mig", afirma. També considera necessari reforçar els recursos d’acollida durant l’estiu, ja que "és una època en què els homes tendeixen més a buscar les exparelles", fet que augmenta el risc de nous episodis de violència. Segons l’experta, a les vacances "el contacte entre la parella és més intens i solen sorgir més conflictes que fan que la frustració sigui més difícil de controlar". Per a Gelpí, aquest increment de la convivència pot agreujar situacions de violència que ja existien prèviament. De fet, explica, hi ha un patró que es repeteix després dels períodes vacacionals: "Hi ha un augment de demanda en els serveis i sistemes d’atenció a dones que han patit violència masclista", fet que reflecteix que moltes víctimes aprofiten el final d’aquestes dates per demanar ajuda o denunciar.
Isabel Muntané, periodista especialitzada en violència masclista, assenyala que aquesta convivència més continuada "pot crear més espais d’estrès per factors relacionats amb l’organització de la casa, la cura dels fills o la planificació de les vacances i fa que els homes tinguin més oportunitats o excuses per exercir la violència". A més, Muntané assenyala que durant l’estiu "les dones estan més aïllades i tenen menys suport de la família, les amigues o les companyes de feina, que podrien detectar comportaments de risc o ajudar-les".
Competicions futbolístiques
Una altra qüestió a analitzar és la possible relació entre grans competicions futbolístiques, com el Mundial que va acabar diumenge passat, i l’augment d’aquesta violència. "Per desgràcia, s’ha pogut comprovar que la violència masclista creix durant alguns esdeveniments esportius, sigui per la frustració o per la falta de control de les emocions", afirma Gelpí, que esmenta un estudi, portat a terme a Anglaterra, que demostra que quan jugava la selecció anglesa les denúncies per violència masclista augmentaven un 26% i si perdien el percentatge s’elevava fins al 38%.
Muntané considera que "el que cal fer és una feina sostinguda en el temps per reeducar aquests homes". Caldria acabar amb l’hegemonia d’aquestes masculinitats violentes. Durant aquest Mundial, posa d’exemple, "s’han difós per xarxes socials imatges fetes amb intel·ligència artificial on se sexualitzava dones que simplement miraven un partit perquè els agrada l’esport. Convertir aquestes dones en objectes sexuals alimenta aquestes masculinitats tòxiques", apunta Muntané.
La periodista també assenyala que "hi ha hagut un nombre important de jugadors amb acusacions greus de violència sexual contra les dones que han continuat jugant sense problemes".
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