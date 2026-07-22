Barcelona, protagonista
Work Your Face, la revolució del fitnes facial, obre franquícies
Stephanie Marin va fundar el 2022 a Barcelona la primera cadena espanyola de gimnasos per exercitar el rostre amb resultats com els tractaments estètics de cabina. Ja busca obrir a noves ciutats.
Laura Estirado
La revolució del fitnes facial va néixer a Barcelona el 2022. Al darrere hi ha Stephanie Marin, nascuda el 1990 a Djibouti. Filla de pare francès i mare brasilera, però "barcelonina des dels 10 anys", quan es va traslladar amb els seus pares a la capital catalana. Abans d’emprendre, va treballar gairebé vuit anys com a directora de màrqueting d’una empresa de cosmètica de luxe. Durant aquella etapa va viatjar amb freqüència i va anar provant tècniques de massatge facial, des del kobido japonès fins al deep face, el drenatge limfàtic i els massatges intrabucals. "Mai m’he fet res a la cara; només massatges facials, les agulles no m’agraden", confessa.
Al conèixer aquestes tècniques, Marin es va adonar que totes actuaven sobre la musculatura del rostre. Allà va començar a prendre forma la idea de crear un mètode que reunís treball muscular, drenatge, massatge i relaxació. Ella ho anomena "facial workout". Després de vuit mesos de recerca va néixer el Mètode WYF i, el 2022, va obrir a Barcelona el primer centre de Work Your Face.
WYF, la primera cadena espanyola de gimnasos facials, proposa una alternativa natural, preventiva i no agressiva. "Com més treballes el múscul, més memòria té i més s’enforteix", assegura la jove emprenedora. El seu mètode està "registrat davant notari" i les sessions –entre 35 i 45 minuts– s’organitzen com un entrenament, amb escalfament cardiofacial, sculpting i tornada a la calma. Es treballa amb les mans, la gua sha, pilotes de massatge i aparatologia complementària.
"Vas al gimnàs, treballes els glutis i després veus els resultats. Amb la cara és el mateix", compara l’empresària. "Entrenar els músculs de la cara redueix arrugues i flacciditat, s’aconsegueix fermesa i una pell més lluminosa", assegura.
Marin va vendre el seu cotxe i va posar en marxa el projecte amb 80.000 euros. És sòcia única de la societat i Barcelona va ser el punt de partida, el 2022. Madrid va arribar el setembre del 2023; Andorra, el gener del 2024; i Estoril, a Portugal, el març del 2026. Actualment, té en plantilla 16 treballadors, que han de ser esteticistes i formar-se en el Mètode WYF. Aprenen el protocol de massatge, l’ús de l’aparatologia i les característiques de les eines i productes cosmètics (de la mateixa firma).
Ara, Work Your Face obre nova etapa amb un model de franquícia. La central acompanya el franquiciat en la recerca del local, la implantació, la formació de l’equip, les compres, l’operativa, el màrqueting i el control de la imatge. "No vull vendre franquícies per vendre. M’interessa que el negoci funcioni, perquè si li funciona al franquiciat, em funciona a mi", insisteix Marin, que preveu lligar tres nous punts de venda en franquícia abans d’acabar el 2026 i sumar entre 6 i 10 obertures més el 2027, tant a Espanya com en altres mercats europeus.
Cares famoses
Pels estudis han passat cares famoses. Marin explica que Tilda Swinton i Julianne Moore van acudir al centre de Madrid durant el rodatge de la pel·lícula d’Almodóvar, La habitación de al lado. "Durant tres mesos van venir cada dissabte. Van ser maquíssimes i deixaven bones propines", rememora.
El negoci va facturar 500.000 euros el 2025, un 10% més que el 2024. I per a aquest any la previsió és créixer entre un 10% i un 15%, explica Marin. Els seus clients són dones sobretot (el 70%), entre 35 i 65 anys. Però a ells els entusiasma el servei Quick Lift, el tractament més curt i sense màquines. "Els encanta; no fa falta treure’s la roba, estan contestant correus o s’adormen", diu rient la fundadora.
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