Treballs polèmics
Adif assenyala les aigües freàtiques de la zona com a possible origen de l’esvoranc de les obres de soterrament de Montcada
El regidor del districte de Nou Barris, Xavier Marcè, explica que l’administradora d’infraestructures ha traslladat al consistori aquesta hipòtesi
L’esvoranc es troba situat a pocs metres del Rec Comtal i del riu Besòs
Incidències a Rodalies Renfe avui, en directe | Última hora del servei de trens en les línies R2, R2 Nord i R11 després del forat a Montcada i alternatives
Els usuaris de Rodalies viuen amb resignació la primera jornada de talls pel forat a les obres de Montcada: «No saps quan passarà el teu tren»
Un esvoranc a les obres de soterrament de Rodalies a Montcada engoleix una grua i obliga a tallar ‘sine die’ l’R2, l’R2 Nord i l’R11
Pau Lizana Manuel
El regidor del districte de Nou Barris, Xavier Marcé, ha explicat que les primeres indicacions d’Adif sobre l’origen de l’esvoranc originat ahir a les obres de soterrament de les vies a Montcada apunten a un moviment de terres relacionat amb les aigües freàtiques de la zona, molt pròxima al Rec Comtal i al riu Besòs. En una entrevista a Catalunya Ràdio, Marcé ha indicat que «els murs de contenció del pou» haurien aguantat la pitjor part de l’ensorrament. El regidor ha cridat a la «màxima tranquil·litat» als veïns i ha assegurat que el consistori posarà «un punt d’informació» perquè els residents dels edificis pròxims –a uns 40 o 50 metres de l’esvoranc– estiguin al corrent de noves notícies.
Marcé també ha recordat que, des del moment de l’incident, Adif injecta formigó de forma constant per reforçar els pilars afectats i ha explicat que ja s’ha rebaixat el cabal d’aigua del Rec Comtal per evitar que l’aigua entrés al pou sinistrat i que això debilités la terra.
Durant la seva entrevista, Marcé ha admès que unes obres de soterrament d’aquesta magnitud generen molèsties i inquietuds entre els veïns. «És inevitable, perquè les obres de soterrament són llargues, són complexes i són d’una importància molt gran», ha afirmat.
Membres de plataformes de defensa del transport públic s’oposen des de fa anys a projectes de soterrament com el de Montcada. Diuen que són treballs excessivament cars i suposen obres de gran calat on és habitual el malestar dels veïns. Aquestes associacions advoquen per altres solucions per integrar el tren en la trama urbana. El soterrament de Montcada tenia un cost inicial de 540 milions d’euros, tot i que el preu ja s’ha disparat per sobre dels 700 milions, d’acord amb les xifres de l’últim pla de Rodalies.
No és la primera vegada que les obres del soterrament desperten cert recel entre els veïns. Tal com va explicar EL PERIÓDICO, els treballs van provocar l’aparició d’esquerdes en almenys tres edificis del barri de Can Sant Joan de Montcada i Reixac.
A Montcada i Reixac, no obstant, feia anys que la reivindicació del soterrament estava sobre la taula, sobretot per evitar els accidents que solien produir-se en el pas a nivell de la població i que sovint resultaven en víctimes mortals. Durant l’entrevista, Marcé ha assegurat que quan acabin els treballs, es veuran millorats l’espai públic i la qualitat de vida dels veïns.
[Hi haurà ampliació]
- Els Mossos alerten del 'mètode de la sembra': el robatori silenciós que cada cop és més habitual als aparcaments
- Ni als 65 ni als 67 anys: aquesta és l'edat de jubilació que proposen alguns experts perquè el sistema sigui viable
- Enxampen un cotxe esportiu d'alta gamma en sentit contrari a la Jonquera amb 95 quilos de droga
- El perill d'incendi obliga a tallar la llum a un bloc sencer de Salt durant més de quinze dies
- Un xofer perd el control d’un autobús i s'accidenta amb una quarantena de passatgers a Blanes: sis ferits evacuats
- Un nen de quatre anys resulta ferit en un accident amb una moto en un pas de vianants de Girona
- L'Ajuntament de Girona corregirà prop de 500 rebuts de la taxa d'escombraries per un ús no habitual mal aplicat
- Carta d'una lectora 'El problema no és estar a favor o en contra dels gossos, sinó respectar les regles comunes