Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Retards R11Etapa fèrtil donesCondemna conductor Els ÀngelsAgressió TaialàGelateria RoliTerrenys VilablareixGrup CañigueralDeflagració Sants
instagramlinkedin

L'alcohol és la substància més utilitzada en els casos de submissió química

Entre els senyals d’alerta, a més d’una embriaguesa desproporcionada respecte de l’alcohol consumit, hi ha una dificultat extrema per mantenir-se dret o caminar

&quot;Els agressors no sempre necessiten afegir-hi una droga&quot;

"Els agressors no sempre necessiten afegir-hi una droga" / EPC

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google

Nieves Salinas

Madrid

L’alcohol és la substància més utilitzada en els casos de submissió química, que continua sent una de les formes d’agressió «més difícils de detectar i d’abordar, a causa de la rapidesa amb què actuen les substàncies emprades». Ho adverteix la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN). «Les substàncies utilitzades actuen en molt poc temps, per la qual cosa moltes víctimes no són conscients del que està passant fins hores després, quan es desperten i presenten una llacuna de memòria total o parcial, desorientació i un malestar físic que no es correspon amb la quantitat d’alcohol consumida», assenyala el doctor Antonio Ferrández Infante, coordinador del Grup de Treball de Sexologia de SEMERGEN.

«Els agressors no sempre necessiten afegir-hi una droga. En moltes ocasions simplement afavoreixen que la víctima consumeixi grans quantitats d’alcohol per aprofitar posteriorment el seu estat de vulnerabilitat», adverteix el portaveu de SEMERGEN, que recorda que el «consum intensiu» o binge drinking incrementa notablement el risc de patir una submissió química, especialment en contextos festius i d’oci nocturn.

Entre els principals senyals d’alerta, destaca, a més de l’aparició d’una embriaguesa desproporcionada respecte de l’alcohol consumit, una dificultat extrema per mantenir-se dret o caminar, problemes per parlar o una son profunda i sobtada.

Els amics

SEMERGEN destaca «el paper fonamental» que exerceix l’entorn. Amics i acompanyants, indica la societat, solen ser els qui detecten abans que la mateixa víctima «que alguna cosa no està passant amb normalitat», per la qual cosa els metges recomanen «actuar immediatament davant de qualsevol comportament estrany o inesperat».

«Els acompanyants exerceixen un paper essencial. Si observen que una persona canvia de comportament de manera sobtada o presenta símptomes que no es corresponen amb el que ha consumit, han d’actuar immediatament», assenyala el doctor Ferrández Infante.

Anar a Urgències

Davant la sospita d’una submissió química, el portaveu de SEMERGEN insisteix que «no cal esperar fins l’endemà. La primera mesura ha de ser allunyar la persona de l’entorn de risc i demanar ajuda. Posteriorment, és fonamental anar a un servei d’Urgències tan aviat com sigui possible, ja que moltes de les substàncies desapareixen ràpidament de l’organisme i retardar l’atenció dificulta tant el diagnòstic com l’obtenció de proves».

A més, si hi ha sospita d’agressió sexual, els experts recomanen «no orinar ni dutxar-se abans de la valoració mèdica, perquè aquestes accions poden comprometre la conservació d’evidències biològiques. Sempre que sigui possible, també convé conservar el got o l’envàs de la beguda que podria haver estat manipulada».

Notícies relacionades

Sobre els casos relacionats amb punxades, SEMERGEN assenyala que les dades mostren que representen una forma molt menys freqüent de submissió química. L’especialista explica que administrar mitjançant una punxada una dosi eficaç que actuï de manera immediata resulta «tècnicament complex». No obstant això, conclou, aquests episodis es continuen preveient en els protocols sanitaris pel risc potencial de transmissió de malalties infeccioses.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Els Mossos alerten del 'mètode de la sembra': el robatori silenciós que cada cop és més habitual als aparcaments
  2. Ni als 65 ni als 67 anys: aquesta és l'edat de jubilació que proposen alguns experts perquè el sistema sigui viable
  3. Enxampen un cotxe esportiu d'alta gamma en sentit contrari a la Jonquera amb 95 quilos de droga
  4. El perill d'incendi obliga a tallar la llum a un bloc sencer de Salt durant més de quinze dies
  5. Un xofer perd el control d’un autobús i s'accidenta amb una quarantena de passatgers a Blanes: sis ferits evacuats
  6. Sabies que la porta ferrada de Sant Feliu de Guíxols no és una porta i conserva més de mil anys d'història?
  7. Un nen de quatre anys resulta ferit en un accident amb una moto en un pas de vianants de Girona
  8. L'Ajuntament de Girona corregirà prop de 500 rebuts de la taxa d'escombraries per un ús no habitual mal aplicat

El Banc Central Europeu manté els tipus d'interès en el 2,25%

El Banc Central Europeu manté els tipus d'interès en el 2,25%

Així són els nous dissenys dels bitllets d'euro

Així són els nous dissenys dels bitllets d'euro

Les imatges dels nous dissenys dels bitllets d'euro

Les imatges dels nous dissenys dels bitllets d'euro

L’Udinese tindria el nom d’Abel Ruiz a l’agenda

L’Udinese tindria el nom d’Abel Ruiz a l’agenda

Aquests són els 17 municipis gironins que s'han presentat a la segona convocatòria del Pla de Barris i Viles

Aquests són els 17 municipis gironins que s'han presentat a la segona convocatòria del Pla de Barris i Viles

La filla petita d'Angelina Jolie i Brad Pitt també demana eliminar el cognom del seu pare

La filla petita d'Angelina Jolie i Brad Pitt també demana eliminar el cognom del seu pare

L'alcohol és la substància més utilitzada en els casos de submissió química

L'alcohol és la substància més utilitzada en els casos de submissió química

Zapatero no aclareix l'origen de les joies ni els seus cobraments com a assessor però insisteix en la seva innocència

Zapatero no aclareix l'origen de les joies ni els seus cobraments com a assessor però insisteix en la seva innocència
Tracking Pixel Contents