ACTUACIÓ EN EL TRANSPORT
BCN reordena les parades de bus del final de la Diagonal
Entre Maria Cristina i la Zona Universitària s’introduirà una bateria de millores. La primera: duplicar els punts d’embarcament de 13 a 23.
Carles Cols
La Generalitat i l’Ajuntament han posat una mica d’ordre, després de dècades d’abandonament, a les 13 parades de busos urbans i intercomarcals repartides des de la plaça de Maria Cristina fins a la Zona Universitària, llocs on cada dia feiner encotxen i desencotxen uns 1.800 autocars. Alguna de les parades acumula fins a 40 línies que, amb gran paciència i ordre, això sí, els usuaris s’han acostumat a utilitzar sense molestar-se els uns als altres.
La primera decisió ha sigut gairebé duplicar en aquests tres àmbits el nombre de punts d’embarcament, de 13 a 23, de manera que cap aturada sigui la destinació de més de 20 busos diferents. En alguns casos, n’hi ha hagut prou amb duplicar amb pintura a l’asfalt l’espai reservat perquè pari el vehicle. El caos previ, tot s’ha de dir, era majúscul. Quatre de les parades feia anys que no tenien bus. Era allà abandonada la marquesina o el pal. ¿Des de quan? No és fàcil de concretar, però, a tall de pista, n’hi ha prou amb reparar on han convocat la tinenta d’alcalde Laia Bonet i la directora general de Mobilitat i Transports de la Generalitat, Susi López, a la premsa per anunciar els canvis, al costat d’una marquesina no només malmesa, ingrata per a l’espera i una mica bruta, sinó, vet aquí el singular, amb un mapa que informa sobre les rutes d’aquesta part del Barcelonès i el Baix Llobregat, que és gairebé una peça de museu. És tan anacrònic que només apareix allà l’antiga terminal de l’aeroport del Prat.
La bona notícia, segons Bonet, és que aquesta reordenació és només un primer pas d’una bateria de millores que, arribat el moment, inclourà també una substancial millora de les marquesines existents, sobretot en vista de les temperatures a l’estiu cada vegada més converteixen en arriscada qualsevol espera dels passatgers sota el sol. Les futures marquesines hauran de garantir més ombra i, en el cas concret d’aquest tram de la Diagonal, hauran de ser absolutament accessibles, com ho és ja gairebé tota la xarxa del metro de l’àrea metropolitana.
El bus, malgrat la innovació que al seu dia va suposar l’articulació de la xarxa ortogonal, amb línies verticals i horitzontals que es creuen en intercanviadors, continua sent la Ventafocs del transport a la ciutat. No està de més recordar que la reforma de la Diagonal entre Francesc Macià i el passeig de Gràcia va col·locar les parades del bus gairebé com si fossin a ‘poso’, encaixades entre carrils de cotxes i amb un accés gairebé sempre desagradable. Aquell disbarat se suposa que es corregirà amb l’arribada del tramvia a aquest tram de la Diagonal.
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