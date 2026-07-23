Estudi científic
Les nits tòrrides de Barcelona són més perilloses que els dies de calor extrema: la xafogor nocturna ja és el factor que més dispara la mortalitat
Dos estudis indiquen que els perills per a la salut dels barcelonins s’accentuen cada vegada que les mínimes se situen per sobre dels 24 graus durant almenys tres dies consecutius, un escenari que passa amb cada vegada més freqüència
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Valentina Raffio
El canvi climàtic està exposant Barcelona a estius cada vegada més calorosos on, a diferència d’abans, les temperatures no donen un respir ni de dia ni de nit. Aquest estiu, sense anar més lluny, la ciutat ha registrat diversos dies a més de 35 graus i fins i tot ha batut el seu rècord absolut de temperatura al vorejar, per primera vegada en la seva història, els 41 graus de més. Aquestes xifres impressionen per la seva magnitud però, segons indiquen dues noves investigacions del Centre de Política del Sòl i Valoracions (CPSV) de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), el veritable perill no està tant en les màximes diàries sinó en els cada vegada més elevats valors nocturns que es registren a la ciutat. Una anàlisi indica que l’augment de l’escalfament nocturn a la metròpoli ja és la principal causa de mortalitat relacionada amb la calor. I aquest fenomen, afirmen els experts, s’accentua cada vegada que les mínimes se situen per sobre dels 24 graus durant almenys tres dies consecutius.
Els registres estimen que en una dècada s’han produït 571 morts prematures relacionades amb les altes temperatures diürnes i fins a 721 morts addicionals vinculades a la calor nocturna
El treball, presentat aquest dijous, es basa en una anàlisi dels registres diaris tant de mortalitat com de temperatura a Barcelona entre els anys 2007 i 2018. Segons afirmen els seus autors, després de creuar les dades, es van detectar unes 571 morts prematures relacionades amb les altes temperatures diürnes i fins a 721 morts addicionals vinculades a la calor nocturna al llarg de tan sols una dècada. Els experts afirmen que aquestes dades constaten que, tot i que popularment es temi més la calor de dia que la de nit, l’augment de la xafogor nocturna està tenintun impacte sobre la salut pública que les màximes diàries registrades durant l’estiu. I que per això mateix, al veure que l’escalfament està cada vegada més en auge, «hem de deixar de parlar únicament d’onades de calor meteorològiques i començar a parlar d’onades de calor sanitàries», afirmen els autors de l’estudi.
Les temperatures màximes de la ciutat han augmentat 2,57 graus en l’últim mig segle, mentre les mínimes ho han fet 3,87 graus
Els registres constaten que la temperatura mitjana de Barcelona ha augmentat 3,22 graus entre el 1971 i el 2025, un increment molt superior al registrat en el conjunt d’Espanya, a la regió mediterrània i fins i tot a escala mundial durant el mateix període. Però la diferència més cridanera és una altra. I és que, tal com assenyalen aquests estudis, mentre les temperatures màximes han augmentat 2,57 graus en l’últim mig segle, les mínimes ho han fet 3,87 graus. És a dir, les nits s’estan escalfant molt més de pressa que els dies. I ara és cada vegada més habitual registrar nits extremament càlides. En aquest sentit, els especialistes recorden que entre el 1924 i el 2003 mai s’havia registrat una nit a més de 23 graus durant un mes de juny i aquest any, en canvi, totes les nits d’aquest mes han estat per sobre d’aquest llindar i, en la majoria de casos, superen fins i tot la barrera de nit tòrrida a més de 25 graus.
Perills per a la salut
Els experts afirmen que, més enllà del canvi climàtic, la mateixa estructura de la ciutat està contribuint a l’augment de la calor i, sobretot, de la vergonya nocturna. L’explicació està en el conegut fenomen de l’illa de calor urbana. Durant les hores de sol, l’asfalt, el formigó i els edificis absorbeixen una enorme quantitat d’energia. Quan es fa de nit, en lloc de dissipar-se ràpidament, aquesta calor acumulada s’allibera a poc a poc cap a l’atmosfera, i impedeix que la ciutat es refresqui al mateix ritme que el seu entorn. L’estudi també assenyala elements com l’elevada densitat urbana, una gran superfície de sòl impermeabilitzat, poques zones verdes i materials que reflecteixen poc la radiació solar com a responsables d’aquest fenomen. S’hi suma la reducció de la brisa marina que, tradicionalment, és el que hauria aconseguit dissipar la calor i refrescar les nits barcelonines i que, ara, contribueix que la calor es quedi atrapada sobre la ciutat.
¿Però per què registrar 25 graus de nit és més perillós que arribar a xifres per sobre dels 30 graus durant el dia? Segons explica els científics, això es deu a l’estrès tèrmic acumulat. I és que sabem que durant el son el cos necessita reduir la seva temperatura interna per recuperar-se. Si l’ambient es manté massa càlid, aquest mecanisme de refredament es torna molt menys eficaç. L’organisme manté un esforç constant per dissipar calor, el descans es fragmenta i augmenta l’estrès cardiovascular i metabòlic. Quan aquesta situació es prolonga durant diverses nits consecutives, el risc per a la salut es dispara, especialment entre les persones grans o amb malalties cròniques. Per això, segons constata aquest treball, dormir en situacions de xafogor resulta extremament perillós per a la salut.
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