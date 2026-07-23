Efectes del canvi climàtic
Catalunya ja ha atès aquest estiu 2.800 insolacions i cops de calor
Salut monitoritza amb una nova eina l’impacte en la gent de les altes temperatures, que han afectat més joves d’entre 15 i 44 anys. L’objectiu és entendre el fenomen i prendre mesures per millorar l’assistència.
Valentina Raffio
Catalunya viu un dels estius més càlids de la seva història. Segons els registres del Servei Meteorològic, des que va començar l’estació la temperatura ha estat gairebé quatre graus per sobre de la mitjana climàtica i s’han registrat tres onades de calor extrema que han afectat vuit milions d’habitants. Aquestes dades han tingut un impacte en la salut de milers de persones que, arran d’aquests episodis, han hagut de sol·licitar atenció sanitària urgent. La Conselleria de Salut estima que des que va començar l’estiu s’han atès prop de 2.800 casos de cops de calor, 1.880 de deshidratació i 208 desmais. La majoria han sigut de gent jove d’entre 15 i 44 anys.
L’augment de les jornades de calor extrema, en gran part impulsades pel context de canvi climàtic, ha obligat Catalunya a desplegar noves eines per monitoritzar l’impacte de les altes temperatures en la salut. "És un tema que preocupa cada vegada més. Sobretot perquè, a diferència d’abans, veiem més casos i durant períodes de temps més prolongats", indica Jacobo Mendioroz, subdirector general de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública, en una entrevista amb EL PERIÓDICO. Per això, segons Mendioroz, la conselleria ha desplegat una eina per oferir dades reals sobre aquest fenomen per entendre’n la veritable magnitud i, eventualment, prendre mesures per, per exemple, millorar l’assistència sanitària en períodes de calor extrema.
Els registres indiquen que la majoria d’afectacions per la calor s’atenen des dels centres d’atenció primària. Des de començament d’estiu, els CAP catalans han registrat 2.287 casos d’insolació i cops de calor, 1.077 de deshidratació, 38 desmais o síncopes vinculats a les altes temperatures i fins a 327 patologies de diferent índole relacionats amb la calor.
Urgències hospitalàries
Des de l’àmbit de les urgències hospitalàries s’han notificat 432 casos d’insolacions i cops de calor, 168 síncopes i 618 casos de deshidratació. D’aquests, constaten els registres, almenys 212 persones han requerit un ingrés hospitalari. En total, des de l’inici de l’estiu, Catalunya ha registrat una mitjana de 35 cops de calor al dia. En els episodis d’onada de calor més extrema, s’han arribat a comptabilitzar més de 500 casos en tan sols una setmana.
A la ciutat de Barcelona, on s’han batut rècords absoluts de temperatura amb màximes per sobre dels 40 graus, s’han registrat fins a 350 casos de cops de calor aquest estiu i 86 episodis en una setmana coincidint amb els dies més càlids. A Lleida, una de les províncies que més avisos per calor ha enllaçat, amb màximes pròximes als 42 graus diversos dies seguits, s’han notificat fins a 118 casos d’insolació en tres mesos. A Girona s’han reportat 271 casos de cop de calor, i a Tarragona s’ha arribat als 201.
En els gràfics d’incidència recopilats per la plataforma Sivic, la mateixa que es va utilitzar per mesurar l’impacte de la covid o de la grip, es veu que les afeccions amb la calor tiren a l’alça des que va començar l’estiu i que els grans pics d’incidències coincideixen amb les tres onades de calor registrades.
No obstant, el nombre més alt de casos no es dona just en els dies de màxim nivell d’avís, sinó en les tres jornades posteriors. Segons Mendioroz, aquest factor es deu, d’una banda, a l’efecte acumulatiu de la calor sobre la salut i, de l’altra, al fet que moltes persones abaixen la guàrdia els dies posteriors als avisos més alts per calor.
Un exemple: el dia més càlid fins ara d’aquest d’estiu, el 8 de juliol, quan es va activar un avís vermell generalitzat a tot el territori, la taxa de cops de calor va ser de 4,7 casos per cada 100.000 habitants, mentre que el dia 12, quan gran part dels avisos es van reduir, aquest indicador va pujar fins als 6,45 casos.
Una altra dada sorprenent són els grups d’edat més afectats. En el cas de la mortalitat, molts estudis indiquen que les principals víctimes són els més grans de 85. Però en el cas d’insolacions, desmais i deshidratació, els registres indiquen que els que més pateixen aquestes afeccions són els joves d’entre 15 i 44 anys. A més, aquesta franja, en alguns casos, multiplica per dos el següent grup més afectat: la gent d’entre 45 i 59 anys. També s’estan donant casos de cops de calor en menors de 4 anys i en adolescents de fins a 14.
Mendioroz, que afirma que "no podem abaixar la guàrdia davant la calor i cal extremar precaucions", apunta que en molts casos la gent jove i sana fa cas omís de les recomanacions perquè considera que la calor només és perillosa per a la gent gran i els malalts.
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