Operació conjunta
Cau una xarxa familiar dirigida des de la presó que venia armes
El grup, liderat per un home empresonat per matar la seva parella, negociava des de la presó. S’han localitzat pistoles i fins i tot un llançacoets.
Germán González
Una operació conjunta entre els Mossos d’Esquadra i la Policia Nacional ha permès detenir una família dedicada al tràfic d’armes de foc que operava a Catalunya i que tenia capacitat per subministrar material a altres ciutats espanyoles i estrangeres. Els agents han localitzat unes 45 armes de foc, principalment pistoles, un llançacoets antitancs, armes artesanals com ‘bastons escopeta’, una granada de mà i "bosses senceres" plenes de munició, segons ha explicat el sergent de la Divisió d’Investigació Criminal de Mossos a Sant Feliu de Llobregat encarregat de les indagacions.
En l’operació han resultat detingudes nou sospitosos que formarien part d’aquesta organització. La banda estaria liderada per un home de 37 anys pres des del 2009 a Quatre Camins per l’homicidi de la seva llavors parella i que des d’allà feia les operacions de venda gràcies a la col·laboració de la seva actual dona i la seva filla. Els compradors es posaven en contacte amb ell per adquirir armes i el sospitós els enviava vídeos de les pistoles o escopetes que prèviament gravava la seva filla al seu domicili. També oferien armes que els arribaven en xats específics que compartia amb altres delinqüents. Després s’acordava el pagament i l’entrega de les armes de foc.
A plena llum del dia
El principal sospitós, que tenia a la cel·la diversos telèfons mòbils, també disposava d’una àmplia xarxa de col·laboradors per buscar armes que li sol·licitaven, per la qual cosa també actuava a demanda o aconseguint peces específiques. Cada una de les armes curtes, inclosa la munició, es podia vendre entre 4.000 i 5.000 euros, mentre que les escopetes i les armes de guerra arriben als 8.000 euros. Els agents han acreditat diverses transaccions d’aquest tipus.
Els Mossos remarquen que les pistoles eren entregades "amb tota naturalitat" per la parella del principal sospitós "a plena llum de dia en aparcaments de supermercats o en centres comercials". A més, assenyalen que els clients eren bandes organitzades que es dediquen a activitats delictives. La investigació va començar el gener passat, després que els Mossos desarticulessin a l’Hospitalet de Llobregat un grup de la banda llatina Trinitarios que utilitzava armes de foc per robar. Al tirar del fil per saber com havien accedit a elles, van trobar aquest clan familiar de traficants.
En paral·lel, la Policia Nacional també indagava la provisió d’armes de diverses bandes que operen fora de Catalunya, principalment al sud d’Espanya. En un moment, van confluir les dues investigacions, segons ha explicat l’inspector en cap Carlos Gil. El 7 de juliol passat, els dos cossos van practicar 10 entrades i registres a l’Hospitalet de Llobregat, Barcelona, Montcada i Reixac, Canovelles, Badia del Vallès, Piera, Reus i Pla del Penedès, a més de la cel·la del principal sospitós.
En total, van ser detinguts cinc homes i quatre dones, d’entre 20 i 48 anys, vinculats a la banda. El clan familiar, format pel líder, la seva dona i la seva filla, formava el nucli dur. La resta es dedicava a transport, emmagatzematge, ocultació o entrega d’armes. Sis dels detinguts van passar a disposició judicial el 9 de juliol.
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