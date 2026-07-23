Hipòtesi en investigació
La Generalitat atribueix l’explosió de gas de Sants a dues causes independents: obres del metro i reparació de la canonada afectada
El cap de guàrdia de Bombers dona per «totalment neutralitzada» la fuita i anuncia que ja no hi ha risc
El carrer de Sants reobrirà aquest dijous a la tarda, quan una grua retiri una perforadora danyada
¿Què ha passat a la plaça de Sants de Barcelona? Última hora de la fuita de gas i l’incendi
Vuit ferits i cinc reallotjats per una deflagració de gas als accessos del metro de Plaça de Sants
Edu Gil
El cap de guàrdia de Bombers de Barcelona, Albert González, ha anunciat aquest dimecres que la fuita de gas «està totalment neutralitzada» i que ja no existeix risc després de completar-se el tancament dels quatre punts de la xarxa de distribució necessaris per tallar el subministrament. González ha explicat que les flames han desaparegut per complet i que les mesuraments realitzats durant tota la intervenció han descartat noves fuites en altres punts, com la xarxa de metro.
A partir d’ara, ha assenyalat, els treballs se centraran a restablir la normalitat, tot i que abans serà necessari retirar la perforadora que va provocar l’incident i que es manté clavada al terreny en una posició inestable. Per a això, està prevista l’arribada durant la tarda d’una grua de gran tonatge.
Una vegada extreta la maquinària, es reduirà el perímetre de seguretat i es reobrirà completament la circulació i l’accés als comerços de la zona. Així mateix, ha indicat que el subministrament de gas als dos blocs que encara es mantenen sense servei es restablirà, com a màxim, durant la nit d’aquest dimecres.
Doble causa del sinistre
El director d’Obra Civil d’Infraestructures.cat, de la Generalitat, Carles Vaccaro, ha diferenciat aquest dimecres entre les dues causes que s’investiguen en l’incident de la carretera de Sants. Segons ha explicat, la primera correspon a l’origen de la fuita de gas, provocada presumptament per l’afectació d’una canonada durant les obres del metro. Aquest extrem encara «s’està començant a investigar» perquè els tècnics no han pogut accedir a la zona fins que els Bombers l’han autoritzat.
La segona causa fa referència a la deflagració registrada set hores després, quan la companyia distribuïdora estava reparant la conducció danyada. Sobre aquest punt, Vaccaro ha remarcat que la investigació correspon exclusivament a l’empresa de gas, responsable de les tasques de reparació, i ha insistit que els dos fets han d’analitzar-se per separat. «Aquí hi ha dues causes i vull que quedi molt clar», ha recalcat.
Les obres del metro prosseguiran ben aviat
El tinent d’alcalde de Prevenció i Seguretat, Albert Batlle, ha confiat que la incidència quedi completament resolta al llarg d’aquest dimecres, una vegada es retiri la perforadora que va provocar l’accident i es pugui restablir la normalitat a la zona. Batlle ha assegurat que les obres podran continuar «de manera immediata» una vegada finalitzin les tasques d’emergència, tot i que ha insistit que serà necessari analitzar les causes del que ha passat i depurar les responsabilitats que corresponguin.
«El que ens interessa ara és recuperar la normalitat», ha afirmat, abans d’assenyalar que l’incident ha generat una «principal alarma en la ciutadania». Així mateix, ha agraït l’actuació dels serveis d’emergència, especialment la de Bombers de Barcelona, la intervenció dels quals ha qualificat d’«absolutament precisa», i ha reiterat que, una vegada superada l’emergència, les administracions hauran d’estudiar el succeït per adoptar les mesures necessàries i evitar que un episodi similar torni a repetir-se.
Una experiència «molt impactant»
Entre els veïns del passeig de Sant Antoni encara predominava aquest dimecres la barreja d’alleujament i impressió després d’una nit marcada per la gran columna de foc. La Gabi i la Lali, veïnes de la finca situada als números 2-6, van seguir l’evolució de l’emergència des dels seus balcons després que els bombers els informessin que hi havia una fuita de gas. «Va ser molt impactant», resumeix la Gabi sobre la deflagració, que totes dues van presenciar en directe. Tot i que reconeixen que van viure moments de por, destaquen que en tot moment van veure la situació controlada pels serveis d’emergència i que no van rebre cap ordre de confinament. «Ha sigut espectacular, però per sort s’ha pogut controlar», coincidien mentre observaven l’ampli dispositiu desplegat a la zona.
Uns metres més enllà, la Geòrgia, veïna del número 8-10, explica que ja dormia quan es va produir l’explosió. Assegura que va escoltar un fort terrabastall, tot i que en un primer moment no li va donar importància. Va ser cap a la una de la matinada quan diversos bombers van trucar al timbre per accedir al replà de l’edifici i utilitzar la instal·lació elèctrica, moment en què va comprovar la magnitud de l’incident.
A la cantonada amb el carrer de Salou, l’Eli, propietària del bar Dulce, recorda que al tancar el local, cap a les cinc de la tarda, ja va percebre una intensa olor de gas i va veure els bombers treballant. L’explosió la va sorprendre al seu domicili i va ser un missatge de WhatsApp el que li va confirmar que el seu establiment no havia resultat afectat. «Encara bo», comenta. Tot i que l’accés a aquesta part del carrer continua parcialment restringit, nombrosos veïns s’han acostat durant el matí per seguir l’evolució dels treballs des de les terrasses pròximes.
Entre ells hi havia també el Josep, un veí de 83 anys del carrer d’Alcolea, que va sortir de casa a les sis del matí i es va trobar amb l’enorme flamarada. «Mai de la vida havia vist res així», assegura. La imatge del foc elevant-se al costat d’un arbre, que defineix com a «espectacular», el va deixar profundament impressionat i es va convertir en una de les escenes que més comentaven els veïns mentre esperaven la reobertura completa de la zona.
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